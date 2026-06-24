Zafin lanza AIOS, una plataforma integral para coordinar y gestionar el trabajo agéntico

AIOS ayuda a las instituciones reguladas a coordinar agentes, modelos, herramientas y flujos de trabajo desde la intención inicial hasta un resultado supervisado, con controles de costos y prueba de trabajo integrados

TORONTO, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zafin, una empresa de plataforma de IA para instituciones reguladas, lanzó hoy Zafin AIOS, una plataforma integral de coordinación de agentes y un nivel de control para la gestión del trabajo agéntico. AIOS permite a las instituciones reguladas aprovechar el potencial de los agentes en todas sus operaciones sin perder visibilidad ni control sobre la ejecución de las tareas. La plataforma organiza tanto los agentes propios de la institución como los de terceros aprobados y registrados en AIOS, además de los modelos que invocan y las herramientas que emplean, a lo largo de todo el flujo laboral, desde las operaciones comerciales hasta la entrega de software.

Plataforma Zafin AIOS

Con la expansión del trabajo agéntico, las tareas ya no se concentran en un solo lugar. Este flujo transita por diversos agentes, modelos, herramientas, flujos de trabajo, sistemas y puntos de decisión humana. AIOS está diseñado para organizar dicha transición mediante directrices empresariales, controles de costos y pruebas de trabajo integradas en el propio proceso.

Según una encuesta reciente de Deloitte sobre IA, solo el 21 % de las organizaciones cuenta con un modelo de gobierno maduro para agentes autónomos de inteligencia artificial. Ante esta transición, las instituciones reguladas se enfrentan a un nuevo reto operativo: transformar la productividad individual en cada tarea en una capacidad operativa supervisada en todos los flujos de trabajo. AIOS resuelve este problema al integrar agentes, modelos, herramientas y proyectos piloto en un entorno controlado donde el trabajo se puede dirigir, revisar, auditar, medir en costos y optimizar continuamente.

Esto da como resultado un modelo operativo con mayor control: incremento de la capacidad, reducción en los tiempos de ciclo, una gestión de costos más sólida, supervisión más clara y conocimientos más aprovechables a partir de las tareas ejecutadas.

"La IA agéntica no es solo otro ciclo tecnológico. Modifica por completo el modelo operativo de la empresa", afirmó Charbel Safadi, director ejecutivo de Zafin. "Por primera vez, el trabajo real se ejecutará de forma conjunta entre personas, agentes, modelos y sistemas. Las instituciones reguladas necesitan un mecanismo para organizar ese trabajo para preservar intactas la autoridad humana, la disciplina en los gastos, las pruebas de auditoría y la rendición de cuentas. Con ese propósito se desarrolló AIOS: para integrar a las personas, los sistemas y la IA en un flujo de trabajo supervisado".

Zafin es el cliente cero de AIOS. La empresa validó la plataforma al implementar AIOS en sus propios procesos de entrega de software, modernización y operaciones internas antes de ofrecerla a sus clientes.

Un nuevo modelo operativo para el trabajo agéntico

A medida que los agentes asumen más trabajo, el papel de las personas también cambia. Los equipos humanos ya no necesitan realizar todas las tareas manualmente. Pero si su papel no se redefine, la autoridad, la disciplina en los gastos y la evidencia suelen ser lo primero en desmoronarse.

AIOS define a qué agentes pueden acceder, qué se les permite hacer, qué modelos y herramientas pueden usar, qué controles se aplican y dónde se requiere autoridad humana.

Las personas siguen siendo responsables de la confiabilidad del trabajo agéntico: definir la intención adecuada, establecer los controles correctos, aprobar acciones de impacto, revisar excepciones y examinar las pruebas que respaldan el resultado.

El objetivo no consiste en incluir a una persona en cada paso, sino en situar la autoridad humana donde más importa, a la vez que se da paso a que el trabajo agéntico se desarrolle en un entorno controlado.

Prueba de trabajo integrada en la ruta de trabajo

AIOS genera una fuente de verificación para el trabajo agéntico. No solo enruta el trabajo mediante agentes, modelos, herramientas y flujos de trabajo. Recopila las pruebas necesarias para que las instituciones comprendan la trazabilidad del trabajo, qué controles se activaron y los motivos por los cuales se autorizó su continuidad.

Cada acción se rastrea y se vincula con el trabajo en sí, lo que incluye:

Qué se solicitó y qué contexto se utilizó

Qué agente o modelo actuó y qué permisos y controles se aplicaron

Dónde los humanos revisaron el trabajo y qué excepciones surgieron

Qué cambió, cuánto costó y qué evidencia queda

De este modo se genera un registro de pruebas capaz de respaldar las auditorías y revisiones de políticas, control y cumplimiento normativo, lo que evita que las instituciones tengan que reconstruir los hechos de forma retrospectiva mediante la recopilación de tickets, historiales, chats y sistemas aislados.

"El registro de datos convencional puede mostrar lo que sucedió, pero ejecutar un trabajo basado en agentes dentro de una institución regulada exige más que una simple pista de auditoría", señaló Shahir Daya, director de productos y tecnología de Zafin. "Exige una ruta de ejecución supervisada. AIOS integra la gestión y la recopilación de pruebas directamente en dicha ruta de ejecución, lo que genera un registro confiable de lo solicitado, lo autorizado, lo acontecido y quién fue el responsable en cada etapa".

AIOS Accelerator para instituciones calificadas

Zafin AIOS Accelerator es un programa de duración limitada dirigido a instituciones reguladas que estén preparadas para dar el paso desde la experimentación con IA hacia un trabajo agéntico y bajo un modelo gestionado. Este programa ayuda a las entidades aptas a evaluar su nivel de preparación, definir sus requisitos de gestión y prueba de trabajo, y aplicar AIOS en un primer caso de uso, ya sea entrega de software, modernización, investigación regulada u otro flujo de trabajo de alta supervisión.

Las instituciones pueden presentar su solicitud en: https://zafin.com/aios/accelerator.

Acerca de Zafin

Zafin es una empresa de plataforma de IA para instituciones reguladas. Con más de 20 años de experiencia operando en entornos tecnológicos exigentes y regulados, Zafin aporta estructura, inteligencia y responsabilidad a la forma en que se crean, gestionan y mejoran las tareas, los sistemas y las decisiones críticas.

El portafolio de Zafin abarca Zafin AIOS, una plataforma integral de coordinación de agentes y nivel de control para el trabajo agéntico bajo un modelo de gestión; Zafin Banking Platform, la plataforma de ejecución bancaria impulsada por IA para productos, precios, ofertas, facturación, fidelización, gestión de relaciones y lógica de acuerdos comerciales; y Zafin IO, la plataforma de integración encargada de conectar datos, eventos, servicios, flujos de trabajo y aplicaciones en entornos empresariales regulados.

Juntos, reflejan la disciplina central de Zafin: ayudar a las instituciones a moverse más rápido al tiempo que preservan la gestión, evidencia, control y rendición de cuentas.

Para más información, visite www.zafin.com y conéctese con nosotros en LinkedIn. Hay información adicional y debates de expertos disponibles en el blog de Zafin y en el canal de YouTube.

"Zafin" es una marca registrada de Zafin. Otros nombres de productos o servicios mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivas empresas.

Contactos para los medios: Zafin, Lavita D'Souza, gerente sénior de Programas de Mercadeo y Comunicación, +1 647-426-4500, [email protected]; Cognito, Gionna Fanti, gerente de cuentas, +1 631 624 3567, [email protected]

FUENTE Zafin Labs Americas