Zafin bringt AIOS auf den Markt, eine End-to-End-Plattform zur Koordination und Steuerung agentenbasierter Arbeitsabläufe

AIOS unterstützt regulierte Institutionen dabei, Akteure, Modelle, Tools und Arbeitsabläufe von der Absicht bis zum kontrollierten Ergebnis zu koordinieren – mit integrierten Kostenkontrollen und Leistungsnachweisen.

TORONTO, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Zafin, ein Anbieter von KI-Plattformen für regulierte Institutionen, hat heute Zafin AIOS vorgestellt, eine End-to-End-Plattform zur Orchestrierung von Agenten sowie eine Steuerungsebene für kontrollierte agentenbasierte Arbeitsabläufe. AIOS unterstützt regulierte Institutionen dabei, Mitarbeiter für verschiedene Aufgaben einzusetzen, ohne dabei den Überblick oder die Kontrolle darüber zu verlieren, wie die Arbeit erledigt wird. Die Plattform koordiniert die eigenen Agenten einer Institution sowie die in AIOS registrierten, zugelassenen Agenten von Drittanbietern zusammen mit den von ihnen genutzten Modellen und Tools über den gesamten Arbeitsablauf hinweg – vom Geschäftsbetrieb bis zur Softwarebereitstellung.

Zafin AIOS Platform

Da die selbstbestimmte Arbeit zunimmt, findet die Arbeit nicht mehr an einem einzigen Ort statt. Sie erstreckt sich über Akteure, Modelle, Werkzeuge, Arbeitsabläufe, Systeme und menschliche Entscheidungspunkte. AIOS wurde entwickelt, um diesen Wandel mithilfe von unternehmensweiten Rahmenbedingungen, Kostenkontrollen und integrierten Leistungsnachweisen zu steuern.

Laut einer aktuellen Deloitte-KI-Umfrage zum Thema KI verfügen nur 21 % der Unternehmen über ein ausgereiftes Governance-Modell für autonome KI-Agenten. Mit dieser Veränderung stehen die beaufsichtigten Institute vor einer neuen operativen Herausforderung: die Produktivität auf der Ebene einzelner Aufgaben in eine geregelte Betriebskapazität über alle Arbeitsabläufe hinweg umwandeln. AIOS begegnet diesem Problem, indem es Akteure, Modelle, Werkzeuge und Pilotprojekte in einen geregelten Prozess einbindet, in dessen Rahmen die Arbeit gesteuert, überprüft, kostenmäßig verwaltet, dokumentiert und im Laufe der Zeit verbessert werden kann.

Das Ergebnis ist ein besser kontrolliertes Betriebsmodell: mehr Kapazitäten, kürzere Durchlaufzeiten, eine strengere Kostenkontrolle, eine klarere Steuerung und besser verwertbare Erkenntnisse aus der geleisteten Arbeit.

„Agentische KI ist nicht nur ein weiterer Technologiezyklus. Sie verändert das Geschäftsmodell des Unternehmens", sagte Charbel Safadi, CEO von Zafin. „Zum ersten Mal wird echte Arbeit gemeinsam über Menschen, Agenten, Modelle und Systeme hinweg erfolgen. Regulierte Institutionen benötigen eine Möglichkeit, diese Arbeit zu koordinieren und dabei die menschliche Entscheidungshoheit, Kostendisziplin, Nachvollziehbarkeit und Rechenschaftspflicht zu wahren. Genau dafür wurde AIOS entwickelt: um Menschen, Systeme und KI in einen geregelten Arbeitsablauf zu integrieren."

Zafin ist der „Customer Zero" von AIOS. Das Unternehmen validierte die Plattform, indem es AIOS zunächst in den eigenen Bereichen der Softwarebereitstellung, Modernisierung und internen Abläufe einsetzte, bevor es sie den Kunden zur Verfügung stellte.

Ein neues Betriebsmodell für agentenbasierte Arbeit

Da die Mitarbeiter immer mehr Arbeit übernehmen, verändert sich auch die Rolle der Menschen. Menschliche Teams müssen nicht mehr jede Aufgabe manuell erledigen. Wenn ihre Rolle jedoch nicht neu definiert wird, sind Autorität, Kostendisziplin und Faktengrundlage oft das Erste, was ins Wanken gerät.

AIOS legt fest, auf welche Daten Agenten zugreifen dürfen, welche Aktionen ihnen gestattet sind, welche Modelle und Werkzeuge sie nutzen dürfen, welche Kontrollmechanismen gelten und in welchen Fällen menschliches Eingreifen erforderlich ist.

Die Menschen tragen weiterhin die Verantwortung für die Entscheidungen, die darüber entscheiden, ob man der Arbeit von Agenten vertrauen kann: die Festlegung der richtigen Absicht, die Einrichtung geeigneter Kontrollmechanismen, die Genehmigung folgenschwerer Maßnahmen, die Überprüfung von Ausnahmen und die Begutachtung der dem Ergebnis zugrunde liegenden Belege.

Das Ziel besteht nicht darin, in jeden Schritt eine Person einzubinden, sondern menschliche Autorität dort einzusetzen, wo sie am wichtigsten ist, während agentes Handeln sich entlang eines festgelegten Pfades entfalten kann.

In den Arbeitsablauf integrierter Arbeitsnachweis

AIOS schafft eine Belegquelle für agentische Arbeit. Es verteilt die Arbeit nicht nur auf Agenten, Modelle, Tools und Workflows. Es erfasst die Nachweise, die Institutionen benötigen, um zu verstehen, wie die Arbeit ablief, welche Kontrollmaßnahmen galten und warum sie fortgesetzt werden durfte.

Jede Aktion wird nachverfolgt und mit dem Werk selbst verknüpft, darunter:

Was wurde angefordert und in welchem Kontext wurde dies verwendet?

Welcher Agent oder welches Modell war beteiligt, und welche Berechtigungen und Kontrollmechanismen galten?

Wo die Arbeit von Menschen überprüft wurde und welche Ausnahmen dabei zutage traten

Was sich geändert hat, was es gekostet hat und welche Beweise noch vorliegen

Dadurch entsteht ein Nachweisprotokoll, das die Überprüfung von Richtlinien, Kontrollen, Compliance und Audits unterstützen kann, ohne dass Institutionen gezwungen sind, den Hergang im Nachhinein anhand von Tickets, Protokollen, Chats und voneinander getrennten Systemen zu rekonstruieren.

„Herkömmliche Protokollierung kann zwar aufzeigen, was geschehen ist, doch die Durchführung von agentenbasierten Aufgaben in einer regulierten Einrichtung erfordert mehr als nur einen Prüfpfad", sagte Shahir Daya, Chief Product and Technology Officer bei Zafin. „Dazu ist ein geregelter Ausführungspfad erforderlich. AIOS bindet Governance-Maßnahmen und Nachweise direkt in diesen Ausführungspfad ein und erstellt so eine vertrauenswürdige Aufzeichnung darüber, was angefordert wurde, was genehmigt wurde, was geschehen ist und wer in jedem Schritt verantwortlich war."

AIOS-Accelerator für qualifizierte Einrichtungen

Der Zafin AIOS Accelerator ist ein zeitlich begrenztes Programm für regulierte Institutionen, die bereit sind, den Schritt von KI-Experimenten hin zu kontrollierter, agentenbasierter Arbeit zu vollziehen. Das Accelerator-Programm unterstützt qualifizierte Einrichtungen dabei, ihre Bereitschaft zu bewerten, ihre Anforderungen hinsichtlich Governance und Proof-of-Work zu definieren und AIOS auf einen ersten Anwendungsfall anzuwenden: Softwarebereitstellung, Modernisierung, regulierte Forschung oder einen anderen Arbeitsablauf mit hohen Kontrollanforderungen.

Einrichtungen können sich bewerben unter: https://zafin.com/aios/accelerator.

Informationen zu Zafin

Zafin ist ein Anbieter von KI-Plattformen für regulierte Institutionen. Auf der Grundlage von mehr als 20 Jahren Erfahrung in anspruchsvollen, regulierten Technologieumgebungen sorgt Zafin für Struktur, Intelligenz und Verantwortlichkeit bei der Entwicklung, Steuerung und Verbesserung kritischer Arbeitsabläufe, Systeme und Entscheidungen.

Das Portfolio von Zafin umfasst Zafin AIOS, eine End-to-End-Plattform zur Agentenkoordination und eine Steuerungsebene für regulierte agentenbasierte Arbeitsabläufe; die Zafin Banking Platform, die KI-gestützte Plattform für die Abwicklung von Bankgeschäften in den Bereichen Produkt, Preisgestaltung, Angebote, Abrechnung, Kundenbindung, Kundenbeziehungen und Geschäftslogik; sowie Zafin IO, die Integrationsplattform zur Vernetzung von Daten, Ereignissen, Diensten, Workflows und Anwendungen in regulierten Unternehmensumgebungen.

Zusammen spiegeln sie Zafins Kernkompetenz wider: Institutionen dabei zu unterstützen, schneller voranzukommen und gleichzeitig Governance, Evidenz, Kontrolle und Rechenschaftspflicht zu wahren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zafin.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn. Weitere Einblicke und Fachdiskussionen finden Sie im Zafin-Blog sowie auf dem YouTube-Kanal.

„Zafin" ist eine Marke von Zafin. Andere hierin erwähnte Produkt- oder Dienstleistungsnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

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