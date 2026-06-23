자핀, 에이전트형 작업을 조율하고 거버넌스하는 엔드투엔드 플랫폼 AIOS 출시

AIOS, 규제 기관이 의도에서 거버넌스가 확보된 결과까지 에이전트, 모델, 도구, 워크플로를 조율하는 것을 도와 비용 제어 및 작업 증명 내장

토론토, 2026년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 규제 기관을 위한 AI 플랫폼 기업 자핀(Zafin)이 6월 23일, 거버넌스가 확보된 에이전트형 작업을 위한 엔드투엔드 에이전트 오케스트레이션 플랫폼이자 제어 플레인인 자핀 AIOS(Zafin AIOS)를 출시했다. AIOS는 규제 기관이 작업이 수행되는 방식에 대한 가시성이나 제어를 잃지 않으면서 작업 전반에 걸쳐 에이전트를 활용할 수 있도록 돕는다. 이 플랫폼은 기관 자체 에이전트와 AIOS에 등록된 승인된 타사 에이전트, 그리고 이들이 사용하는 모델과 도구를 비즈니스 운영에서 소프트웨어 제공까지 전체 작업 경로 전반에 걸쳐 조율한다.

에이전트형 작업이 확장됨에 따라 작업은 더 이상 한 곳에서 이루어지지 않는다. 에이전트, 모델, 도구, 워크플로, 시스템, 인간 의사 결정 지점에 걸쳐 이동한다. AIOS는 경로에 내장된 기업 가드레일, 비용 제어, 작업 증명으로 그 이동을 조율하도록 설계됐다.

Zafin AIOS Platform

최근 딜로이트(Deloitte) AI 설문조사에 따르면 조직의 21%만이 자율 AI 에이전트를 위한 성숙한 거버넌스 모델을 보유하고 있다. 이러한 전환으로 규제 기관들은 개별 작업 수준의 생산성을 워크플로 전반에 걸친 거버넌스가 확보된 운영 역량으로 전환하는, 새로운 운영 과제에 직면하고 있다. AIOS는 에이전트, 모델, 도구, 파일럿 프로젝트를 작업이 지시되고, 검토되고, 비용 관리되고, 증거화되며, 시간이 지남에 따라 개선될 수 있는 거버넌스가 확보된 경로로 가져옴으로써 이를 해결한다.

그 결과 더 많은 역량 창출, 더 짧은 주기 시간, 더 강력한 비용 거버넌스, 더 명확한 제어, 수행되는 작업으로부터의 더 재사용 가능한 학습 등 한층 더 제어된 운영 모델이 가능해진다.

자핀의 샤르벨 사파디(Charbel Safadi) 최고경영자는 "에이전트형 AI는 단순한 또 다른 기술 주기가 아니다"라고 말했다. 이어 "이는 기업의 운영 모델을 변화시킨다. 처음으로 실제 작업이 사람, 에이전트, 모델, 시스템에 걸쳐 함께 이동할 것이다. 규제 기관들은 인간의 권한, 비용 규율, 증거, 책임을 온전히 유지하면서 그 작업을 조율하는 방법이 필요하다. 그것이 바로 AIOS의 구축 목적, 즉 사람, 시스템, AI를 거버넌스가 확보된 작업 경로로 가져오는 것이다"라고 덧붙였다.

자핀은 AIOS의 고객 제로(Customer Zero)이다. 회사는 고객에게 제품을 선보이기 전에 자체 소프트웨어 제공, 현대화, 내부 운영 전반에 걸쳐 AIOS를 실행하여 플랫폼을 검증했다.

에이전트형 작업을 위한 새로운 운영 모델

에이전트가 더 많은 작업을 맡게 됨에 따라 사람들의 역할도 변화한다. 인간 팀은 더 이상 모든 작업을 수동으로 수행할 필요가 없다. 그러나 그들의 역할이 재정의되지 않으면 권한, 비용 규율 및 증거가 종종 가장 먼저 무너진다.

AIOS는 에이전트가 접근할 수 있는 것, 허용되는 행동, 사용할 수 있는 모델과 도구, 적용되는 제어 및 인간 권한이 필요한 곳을 정의한다.

사람들은 올바른 의도 정의, 올바른 제어 설정, 결과적 행동 승인, 예외 검토, 결과 뒤의 증거 검사 등 에이전트형 작업을 신뢰할 수 있는지를 결정하는 결정에 대해 책임을 유지한다.

목표는 모든 단계에 사람을 배치하는 것이 아니라 가장 중요한 곳에 인간 권한을 배치하면서 에이전트형 작업이 거버넌스가 확보된 경로를 통해 이동할 수 있도록 하는 것이다.

작업 경로에 내장된 작업 증명

AIOS는 에이전트형 작업을 위한 증명 소스를 생성한다. 에이전트, 모델, 도구, 워크플로에 걸쳐 작업을 라우팅하는 것뿐만 아니라, 기관이 작업이 어떻게 이동했는지, 어떤 제어가 적용되었는지, 왜 진행이 허용되었는지를 이해하는 데 필요한 증거를 캡처한다.

모든 행동은 추적되어 작업 자체에 연결되며, 다음을 포함한다:

무엇이 요청되었고 어떤 컨텍스트가 사용되었는지

어떤 에이전트 또는 모델이 행동했으며 어떤 권한과 제어가 적용되었는지

인간이 작업을 검토한 곳과 어떤 예외가 발생했는지

무엇이 변경되었고, 비용이 얼마였으며, 어떤 증거가 남아 있는지

이는 기관이 티켓, 로그, 채팅, 단절된 시스템에서 사후에 발생한 일을 재구성하도록 강요하지 않고 정책, 제어, 컴플라이언스, 감사 검토를 지원할 수 있는 증거 기록을 만든다.

자핀의 샤히르 다야(Shahir Daya) 최고 제품 기술 책임자는 "기존 로깅은 무슨 일이 일어났는지 보여줄 수 있지만, 규제 기관에서 에이전트형 작업을 실행하려면 감사 추적 이상이 필요하다"고 말했다. 이어 "거버넌스가 확보된 실행 경로가 필요하다. AIOS는 거버넌스와 증거를 그 실행 경로에 직접 내장하여 무엇이 요청되었고, 무엇이 허용되었으며, 무엇이 발생했고, 모든 단계에서 누가 책임이 있었는지에 대한 신뢰할 수 있는 기록을 만든다"고 덧붙였다.

자격을 갖춘 기관을 위한 AIOS 액셀러레이터

자핀 AIOS 액셀러레이터(Zafin AIOS Accelerator)는 AI 실험에서 거버넌스가 확보된 에이전트형 작업으로 이동할 준비가 된 규제 기관을 위한 기간 한정 프로그램이다. 액셀러레이터 프로그램은 자격을 갖춘 기관이 준비 상태를 평가하고, 거버넌스 및 작업 증명 요구사항을 정의하며, 소프트웨어 제공, 현대화, 규제 연구 또는 다른 고제어 워크플로 등 첫 번째 사용 사례에 AIOS를 적용하는 데 도움이 된다.

기관들은 https://zafin.com/aios/accelerator에서 신청할 수 있다.

자핀 소개

자핀은 규제 기관을 위한 AI 플랫폼 기업이다. 까다로운 규제 기술 환경에서 20년 이상의 운영 경험을 바탕으로 구축된 자핀은 중요한 작업, 시스템, 결정이 생성되고, 거버넌스되며, 개선되는 방식에 구조, 인텔리전스 및 책임을 부여한다.

자핀의 포트폴리오에는 거버넌스가 확보된 에이전트형 작업을 위한 엔드투엔드 에이전트 오케스트레이션 플랫폼이자 제어 플레인인 자핀 AIOS, 제품, 가격 책정, 오퍼, 청구, 로열티, 관계 및 딜 로직을 위한 AI 기반 뱅킹 실행 플랫폼인 자핀 뱅킹 플랫폼(Zafin Banking Platform), 규제된 기업 환경 전반에 걸쳐 데이터, 이벤트, 서비스, 워크플로, 애플리케이션을 연결하는 통합 플랫폼인 자핀 IO(Zafin IO)가 포함된다.

이들은 함께 거버넌스, 증거, 제어, 책임을 유지하면서 기관이 더 빠르게 이동할 수 있도록 돕는다는 자핀의 핵심 규율을 반영한다.

www.zafin.com을 방문하고 링크드인(LinkedIn)에서 소통하며 자세한 내용을 확인할 수 있다. 추가 인사이트와 전문가 토론은 자핀 블로그 및 유튜브(YouTube) 채널에서 확인할 수 있다.

'Zafin'은 Zafin의 상표이다. 여기에 언급된 다른 제품 또는 서비스 이름은 해당 회사의 상표일 수 있다.

미디어 문의처: 자핀, 라비타 드수자(Lavita D'Souza), 마케팅 및 커뮤니케이션 프로그램 수석 매니저, +1 647-426-4500, [email protected]; 코그니토(Cognito), 지오나 판티(Gionna Fanti), 어카운트 매니저, +1 631 624 3567, [email protected]

SOURCE Zafin Labs Americas