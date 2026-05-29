Zoomlion Percepat Penggunaan Jentera Pertanian Global dengan Kemajuan Produk Hibrid dan Pintar

CHANGSHA, China, 30 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion sedang mempercepat pelancaran global jentera pertanian tenaga baharu dan pintar, dengan memanfaatkan pameran utama di Turkiye, Afrika Selatan, Thailand, Brazil dan China bagi mempamerkan traktor hibrid, penuai pintar serta penyelesaian penjenteraan khusus tanaman yang sejajar dengan peralihan sektor pertanian ke arah operasi yang lebih hijau, lebih pintar dan lebih berjentera.

A customer experiences Zoomlion’s DV3504 hybrid tractor at NAMPO Harvest Day 2026 in South Africa on May 12.

Traktor hibrid muncul sebagai produk pameran utama Syarikat di pelbagai pasaran. Model DV3504 dan DQ2604 diketengahkan secara menonjol di Turkiye dan Afrika Selatan, sekali gus memperlihatkan usaha Zoomlion untuk meletakkan jentera hibrid sebagai penyelesaian praktikal bagi pertanian berskala besar dan penggunaan bahan api yang lebih rendah. Di Turkiye, traktor tersebut membuat penampilan penuh sulung di Pameran Pertanian Konya, yang melaluinya Zoomlion menonjolkan prestasinya dalam aplikasi beban tinggi seperti pembajakan dalam, disokong oleh sistem pemacu elektrik pintar teragih MiDD yang dibangunkan sendiri serta teknologi kawalan tenaga dinamik. Di Afrika Selatan pula, DV3504 menjadi tumpuan utama pembentangan Syarikat di pameran Nampo, yang menarik perhatian lantaran kombinasi antara kuasa, operasi pintar dan prestasi jimat tenaga.

Brazil turut mencipta satu lagi pencapaian penting apabila Zoomlion membuat penampilan sulung di Agrishow dan melancarkan secara rasmi DV3504 untuk pasaran tempatan. Syarikat mengetengahkan traktor tersebut berdasarkan trend pertanian hijau Brazil dan keperluan kendalian ladang soya serta jagung berskala besar, di samping turut menandakan pelaburan serantau yang selanjutnya melalui subsidiari tempatan dan pangkalan pengeluarannya.

Selain traktor, Zoomlion turut menggunakan penyelesaian setempat bagi memenuhi keperluan penjenteraan khusus tanaman. Di AGRITECHNICA ASIA 2026 di Bangkok, Syarikat melancarkan penuai gabung tebu C600 sebagai sebahagian daripada penyelesaian yang lebih luas untuk sektor tebu Asia Tenggara. Direka mengikut kepadatan tanaman dan rupa bumi Thailand, C600 mengintegrasikan fungsi penuaian, pengangkutan, peranggasan dan pembersihan, manakala sistem pengurusan pintar Z-Pilot pula menggabungkan teknologi pemanduan autonomi dan penjadualan pintar. Zoomlion turut memperkenalkan traktor serta peralatan sokongan bagi membentuk penyelesaian penjenteraan tebu dalam seluruh proses.

Di Ekspo Jentera Pertanian Antarabangsa Xinjiang, Zoomlion menegaskan selanjutnya peranan teknologi tenaga baharu pintar dalam strategi peningkatan produknya. Syarikat memperkenalkan sembilan produk hibrid termasuk DH7-6000, yang digambarkan sebagai penuai gabung bijirin hibrid tandem pertama di dunia. Menurut Zoomlion, mesin tersebut menawarkan penggunaan tenaga yang lebih rendah dan kecekapan kendalian yang lebih tinggi berbanding peralatan konvensional.

Secara keseluruhannya, pameran-pameran tersebut menunjukkan bagaimana Zoomlion menghubungkan teknologi hibrid dan pintar dengan penyelesaian pertanian yang lebih setempat, sambil terus memajukan strategi "bertaraf tinggi, antarabangsa, tenaga baharu" di pasaran global.

