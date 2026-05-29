บริษัท Zoomlion เร่งขยายการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไฮบริดและระบบอัจฉริยะขั้นสูง

ฉางซา, ประเทศจีน, 29 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Zoomlion กำลังเร่งเดินหน้าเปิดตัวและขยายการใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานใหม่และระบบอัจฉริยะในตลาดโลก ด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญในประเทศตุรกี แอฟริกาใต้ ไทย บราซิล และจีน เพื่อจัดแสดงรถแทรกเตอร์ระบบไฮบริด รถเก็บเกี่ยวอัจฉริยะ และโซลูชันระบบเครื่องจักรกลโดยเฉพาะตามชนิดของพืช ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของภาคการเกษตรที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเครื่องจักรกล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น

A customer experiences Zoomlion’s DV3504 hybrid tractor at NAMPO Harvest Day 2026 in South Africa on May 12.

รถแทรกเตอร์ไฮบริดได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทนำไปจัดแสดงในตลาดหลายแห่งทั่วโลก โดยได้เน้นนำเสนอรุ่น DV3504 และ DQ2604 อย่างโดดเด่นในประเทศตุรกีและแอฟริกาใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของ Zoomlion ในการผลักดันให้เครื่องจักรไฮบริดกลายเป็นโซลูชันที่นำไปใช้งานในการทำเกษตรขนาดใหญ่ได้จริง รวมถึงช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง ในประเทศตุรกี รถแทรกเตอร์ทั้งสองรุ่นได้เปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบภายในงาน Konya Agriculture Fair โดย Zoomlion เน้นนำเสนอสมรรถนะในการใช้งานหนักของทั้งสองรุ่น เช่น การไถพรวนระดับลึก ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าอัจฉริยะแบบกระจายกำลัง MiDD ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง และเทคโนโลยีควบคุมพลังงานแบบไดนามิก ส่วนในแอฟริกาใต้ รถแทรกเตอร์ DV3504 ได้กลายเป็นหนึ่งในจุดเด่นสำคัญของการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายในงาน Nampo show ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากความสามารถในการผสานพละกำลัง การควบคุมการทำงานอัจฉริยะ และประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไว้ในเครื่องเดียวกัน

ทั้งนี้ บราซิลนับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ โดย Zoomlion ได้เข้าร่วมงาน Agrishow เป็นครั้งแรก พร้อมทั้งเปิดตัวรถแทรกเตอร์ DV3504 อย่างเป็นทางการสำหรับตลาดท้องถิ่น บริษัทวางตำแหน่งรถแทรกเตอร์รุ่นนี้ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบราซิล และความต้องการด้านการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเพาะปลูกถั่วเหลืองและข้าวโพดในระดับขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันยังส่งสัญญาณให้เห็นถึงการลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภาคผ่านบริษัทสาขาท้องถิ่นและฐานการผลิตในพื้นที่

นอกเหนือจากรถแทรกเตอร์แล้ว Zoomlion ยังใช้โซลูชันที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการด้านระบบเครื่องจักรกลแบบเจาะจงตามชนิดของพืชผล ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA 2026 ที่กรุงเทพฯ บริษัทได้เปิดตัวรถเก็บเกี่ยวอ้อยแบบผสมรุ่น C600 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรุ่น C600 ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพความหนาแน่นของการเพาะปลูกและสภาพภูมิประเทศของไทย โดยได้บูรณาการกระบวนการเก็บเกี่ยว การลำเลียง การตัดใบอ้อย และการทำความสะอาดไว้ในระบบเดียว ขณะที่ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะ Z-Pilot ได้ผสานเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติและระบบจัดตารางการทำงานอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ Zoomlion ยังได้นำเสนอรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อสร้างโซลูชันระบบเครื่องจักรกลสำหรับการเพาะปลูกอ้อยแบบครอบคลุมทุกกระบวนการ

ภายในงาน Xinjiang International Agricultural Machinery Expo บริษัท Zoomlion ยังตอกย้ำบทบาทของเทคโนโลยีพลังงานใหม่อัจฉริยะในกลยุทธ์การยกระดับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระบบไฮบริดจำนวน 9 รุ่น รวมถึง DH7-6000 ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นรถเกี่ยวนวดธัญพืชระบบไฮบริดแบบแทนเด็ม (tandem) คันแรกของโลก ทั้งนี้ ตามข้อมูลของ Zoomlion เครื่องจักรรุ่นดังกล่าวสามารถลดการใช้พลังงาน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้สูงกว่าอุปกรณ์แบบดั้งเดิม

เมื่อพิจารณาภาพรวม งานแสดงสินค้าเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า Zoomlion กำลังผสานเทคโนโลยีไฮบริดและระบบอัจฉริยะเข้ากับโซลูชันการเกษตรที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าผลักดันยุทธศาสตร์ "ไฮเอนด์ ระดับสากล และพลังงานใหม่" ของบริษัทในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

