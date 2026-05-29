Zoomlion acelera el despliegue global de maquinaria agrícola con avances en productos híbridos e inteligentes

CHANGSHA, China, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion está acelerando el despliegue global de maquinaria agrícola inteligente y de nueva energía, utilizando importantes ferias en Turquía, Sudáfrica, Tailandia, Brasil y China para mostrar tractores híbridos, cosechadoras inteligentes y soluciones de mecanización específicas para cada cultivo, alineadas con la transición de la agricultura hacia operaciones más ecológicas, inteligentes y mecanizadas.

A customer experiences Zoomlion’s DV3504 hybrid tractor at NAMPO Harvest Day 2026 in South Africa on May 12.

Los tractores híbridos se consolidaron como los productos estrella de la compañía en diversos mercados. Los modelos DV3504 y DQ2604 tuvieron una presencia destacada en Turquía y Sudáfrica, lo que puso de manifiesto el impulso de Zoomlion por posicionar la maquinaria híbrida como una solución práctica para la agricultura a gran escala y un menor consumo de combustible. En Turquía, los tractores debutaron oficialmente en la Feria Agrícola de Konya, donde Zoomlion hizo hincapié en su rendimiento en aplicaciones de alta carga, como la labranza profunda, gracias a su sistema de accionamiento eléctrico inteligente distribuido MiDD, de desarrollo propio, y a su tecnología de control dinámico de energía. En Sudáfrica, el DV3504 fue la pieza central de la presentación de la compañía en la feria Nampo, donde despertó gran interés por su combinación de potencia, funcionamiento inteligente y eficiencia energética.

Brasil marcó otro hito con la primera aparición de Zoomlion en Agrishow y el lanzamiento oficial del DV3504 para el mercado local. La compañía posicionó el tractor en torno a la tendencia de la agricultura verde en Brasil y las necesidades operativas del cultivo a gran escala de soja y maíz, al tiempo que anunció una mayor inversión regional a través de su filial y planta de fabricación locales.

Más allá de los tractores, Zoomlion utiliza soluciones localizadas para satisfacer las necesidades de mecanización específicas de cada cultivo. En AGRITECHNICA ASIA 2026, celebrada en Bangkok, la compañía presentó la cosechadora de caña de azúcar C600 como parte de una solución integral para el sector azucarero del sudeste asiático. Diseñada para la densidad de siembra y el terreno de Tailandia, la C600 integra la cosecha, el transporte, la defoliación y la limpieza, mientras que su sistema de gestión inteligente Z-Pilot incorpora tecnologías de conducción autónoma y programación inteligente. Zoomlion también presentó tractores e implementos complementarios para ofrecer una solución integral de mecanización de la caña de azúcar.

En la Exposición Internacional de Maquinaria Agrícola de Xinjiang, Zoomlion reafirmó el papel de las nuevas tecnologías energéticas inteligentes en su estrategia de modernización. La compañía presentó nueve productos híbridos, entre ellos el DH7-6000, que describió como la primera cosechadora de grano híbrida en tándem del mundo. Según Zoomlion, esta máquina ofrece un menor consumo de energía y una mayor eficiencia operativa que los equipos convencionales.

En conjunto, las exposiciones muestran cómo Zoomlion está vinculando la tecnología híbrida e inteligente con soluciones agrícolas más localizadas, al tiempo que continúa impulsando su estrategia de "energía nueva, internacional y de alta gama" en los mercados globales.

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