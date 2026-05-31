Zoomlion accélère le déploiement de machines agricoles au niveau mondial grâce à des produits hybrides et intelligents

CHANGSHA, Chine, 31 mai 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion accélère le déploiement mondial des nouvelles énergies et des machines agricoles intelligentes, en participant à des expositions majeures en Turquie, en Afrique du Sud, en Thaïlande, au Brésil et en Chine pour présenter des tracteurs hybrides, des moissonneuses intelligentes et des solutions de mécanisation spécifiques aux cultures, alignées sur la transition du secteur agricole vers des opérations plus écologiques, plus intelligentes et plus mécanisées.

A customer experiences Zoomlion’s DV3504 hybrid tractor at NAMPO Harvest Day 2026 in South Africa on May 12.

Les tracteurs hybrides sont devenus les produits phares de l'entreprise sur de nombreux marchés. Le DV3504 et le DQ2604 ont été mis à l'honneur en Turquie et en Afrique du Sud, ce qui témoigne de la volonté de Zoomlion de positionner les machines hybrides en tant que solution pratique pour l'agriculture à grande échelle et la réduction de la consommation de carburant. En Turquie, les tracteurs ont fait leurs débuts au salon de l'agriculture de Konya, où Zoomlion a mis l'accent sur leurs performances dans les applications à forte charge telles que le labourage en profondeur, grâce à son système d'entraînement électrique intelligent distribué MiDD et à sa technologie de contrôle dynamique de l'énergie. En Afrique du Sud, le DV3504 est devenu la pièce maîtresse de la présentation de l'entreprise au salon Nampo, qui a suscité l'intérêt pour sa puissance, son fonctionnement intelligent et ses performances en matière d'économie d'énergie.

Une nouvelle étape a été franchie au Brésil, Zoomlion faisant sa première apparition au salon Agrishow et lançant officiellement le DV3504 sur le marché local. L'entreprise a positionné le tracteur conformément à la tendance à l'agriculture écologique au Brésil et aux besoins opérationnels des grandes exploitations de soja et de maïs, tout en signalant un investissement régional supplémentaire par l'intermédiaire de sa filiale locale et de son site de production.

Outre les tracteurs, Zoomlion utilise des solutions locales pour répondre aux besoins de mécanisation spécifiques aux cultures. À l'occasion de l'AGRITECHNICA ASIA 2026 à Bangkok, la société a lancé la moissonneuse-batteuse de canne à sucre C600 dans le cadre d'une solution plus large pour le secteur de la canne à sucre en Asie du Sud-Est. Conçue pour faire face à la densité de plantation et aux terrains caractéristiques de la Thaïlande, le C600 intègre la récolte, le transport, l'effeuillage et le nettoyage, tandis que son système de gestion intelligente Z-Pilot intègre des technologies de conduite autonome et de programmation intelligente. Zoomlion a également présenté des tracteurs et des outils qui, ensemble, constituent une solution complète de mécanisation de la culture de la canne à sucre.

Lors du Salon international des machines agricoles du Xinjiang, Zoomlion a encore souligné le rôle des technologies intelligentes en matière de nouvelles énergies dans sa stratégie de modernisation. La société a lancé neuf produits hybrides, dont la DH7-6000, qu'elle a décrite comme la première moissonneuse-batteuse hybride tandem au monde. Selon Zoomlion, cette machine consomme moins d'énergie et offre une meilleure efficacité opérationnelle que les équipements conventionnels.

L'ensemble des expositions auxquelles Zoomlion a participé illustrent la façon dont l'entreprise associe la technologie hybride et intelligente à des solutions agricoles plus locales, tout en continuant à faire progresser sa stratégie « haut de gamme, internationale, nouvelle énergie » sur les marchés mondiaux.

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