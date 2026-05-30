줌라이언, 하이브리드 및 지능형 제품 발전으로 글로벌 농업기계 배치 가속화

창사, 중국 2026년 5월31일 /PRNewswire/ -- 줌라이언(Zoomlion)가 튀르키예, 남아프리카공화국, 태국, 브라질, 중국에서 열린 주요 전시회를 통해 하이브리드 트랙터, 지능형 수확기, 작물 맞춤형 기계화 솔루션을 선보이며 신에너지 및 지능형 농업기계의 글로벌 출시를 가속화하고 있다. 이는 농업이 보다 친환경적이고 스마트하며 기계화된 운영 방식으로 전환하는 흐름에 부합한다.

A customer experiences Zoomlion’s DV3504 hybrid tractor at NAMPO Harvest Day 2026 in South Africa on May 12.

하이브리드 트랙터는 여러 시장에서 회사의 핵심 전시 제품으로 부상했다. DV3504와 DQ2604는 터키와 남아프리카공화국에서 특별히 소개됐으며, 이는 대규모 농업과 연료 소비 절감을 위한 실질적 솔루션으로 하이브리드 기계를 자리매김하려는 줌라이언의 노력을 보여준다. 튀르키예에서 트랙터들은 콘야 농업 박람회(Konya Agriculture Fair)에서 성공적으로 데뷔했으며, 줌라이언은 자체 개발한 MiDD 분산형 지능 전기 구동 시스템과 동적 에너지 제어 기술을 바탕으로 심경 작업 등 고부하 작업에서의 성능을 강조했다. 남아프리카공화국에서는 DV3504가 남포 쇼(Nampo show)에서 회사 전시의 중심 제품으로 소개됐으며, 출력, 지능형 운영, 에너지 절감 성능을 결합한 점으로 관심을 끌었다.

브라질에서 줌라이언은 아그리쇼(Agrishow)에 처음 참가해 현지 시장을 겨냥한 DV3504를 공식 출시하며 또다른 이정표를 세웠다. 줌라이언은 브라질의 녹색 농업 트렌드와 대규모 대두 및 옥수수 재배의 운영 수요에 맞춰 해당 트랙터를 포지셔닝했으며, 현지 자회사와 제조 거점을 통한 추가적인 지역 투자도 시사했다.

트랙터를 넘어, 줌라이언은 작물별 기계화 수요에 대응하기 위해 현지화된 솔루션을 활용하고 있다. 방콕에서 열린 아그리테크니카 아시아 2026(AGRITECHNICA ASIA 2026)에서 줌라이언은 동남아시아 사탕수수 부문을 위한 광범위한 솔루션의 일환으로 C600 사탕수수 콤바인 수확기를 출시했다. 태국의 재배 밀도와 지형에 맞춰 설계된 C600은 수확, 이송, 제엽, 정선 기능을 통합했으며, Z-Pilot 지능형 관리 시스템에는 자율주행 및 지능형 스케줄링 기술이 적용됐다. 줌라이언은 또한 전 공정 사탕수수 기계화 솔루션을 구성하기 위해 보조 트랙터와 작업기도 함께 선보였다.

신장 국제 농업기계 박람회(Xinjiang International Agricultural Machinery Expo)에서 줌라이언은 업그레이드 전략에서 지능형 신에너지 기술의 역할을 더 강조했다. 회사는 DH7-6000을 포함해 9종의 하이브리드 제품을 공개했으며, DH7-6000은 줌라이언이 세계 최초의 직렬식 하이브리드 곡물 콤바인 수확기라고 설명한 제품이다. 줌라이언에 따르면 이 장비는 기존 장비보다 에너지 소비를 줄이고 작업 효율을 높인다.

종합적으로 이러한 전시회는 줌라이언이 하이브리드 및 지능형 기술을 더욱 현지화된 농업 솔루션과 어떻게 연결하는지 보여주며, 글로벌 시장에서 '고급화, 국제화, 신에너지' 전략을 지속적으로 추진하고 있음을 보여준다.

SOURCE Zoomlion