Zoomlion เร่งใช้เทคโนโลยีไฮบริดและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในอุปกรณ์หลากหลายประเภท

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Zoomlion

03 Jul, 2026, 21:57 CST

ฉางชา, จีน, 3 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") คว้าห้ารางวัลเทคโนโลยีด้านพลังงานไฮบริดและระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่การประชุมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ชูความพยายามในการเร่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานใหม่ในเครื่องจักรกลก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์งานเหมือง

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ความสำเร็จที่ได้รางวัลได้แก่ รถแทรกเตอร์ไฮบริดกำลังสูงพิเศษ เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและการควบคุมอัจฉริยะสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบกระจายสำหรับเครนเคลื่อนที่ เทคโนโลยีไฮบริดแบบอนุกรมและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับเครื่องเกี่ยว และสิทธิบัตรที่ครอบคลุมระบบไฮบริดในรถแทรกเตอร์พลังงานใหม่กำลังสูง ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นศักยภาพด้านพลังงานใหม่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นของ Zoomlion ในการพัฒนาอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอัจฉริยะมากขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ

ส่วนสำคัญของความพยายามนี้คือแพลตฟอร์มการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่โดยเฉพาะของ Zoomlion ซึ่งสนับสนุนกลุ่มบริษัทผ่านสถาปัตยกรรมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า การพัฒนาส่วนประกอบหลักแบบกำหนดเอง และความร่วมมือทางเทคนิคกับหน่วยธุรกิจอุปกรณ์ Zoomlion ได้สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ที่ครอบคลุมเครื่องจักรกลก่อสร้าง เหมืองแร่ และการเกษตร ครอบคลุมระบบขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า ไฮบริด และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน รวมถึงโซลูชันการเปลี่ยนแบตเตอรี่และการชาร์จแบบเสียบปลั๊ก บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่เกือบ 60 รายการในปี 2568 และปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 240 รายการ ความสามารถของบริษัทครอบคลุมโซลูชันอุปกรณ์ครบวงจร แบตเตอรี่ มอเตอร์ ระบบควบคุม และระบบเซลล์เชื้อเพลิง โดยได้รับการสนับสนุนจากการพัฒนาและทดสอบแบตเตอรี่ลิเธียมและเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนภายในบริษัท

ในบรรดาความสำเร็จที่ได้รางวัล เครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานใหม่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น เทคโนโลยีควบคุมแบบไฮบริดของ Zoomlion มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในรถแทรกเตอร์และเครื่องเกี่ยวข้าวสาลีพลังงานใหม่แล้ว ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงผ่านการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องเกี่ยวข้าวสาลีแบบไฮบริดของ Zoomlion ประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 30% ในขณะที่รถแทรกเตอร์แบบไฮบริดสามารถประหยัดได้ประมาณ 8% นอกจากนี้ เทคโนโลยี Chassis-by-wire ยังมีการไปใช้ในรถบรรทุกงานเหมืองไร้คนขับของ Zoomlion เพื่อรองรับการใช้งานในวงกว้างและการเบรกอย่างปลอดภัยภายใต้สภาพหน้างานที่ท้าทาย ผ่านสถาปัตยกรรมเบรกสามระดับที่ผสมผสานการเบรกแบบรีทาร์เดอร์ การเบรกไฟฟ้า และการเบรกเชิงกล

Ou Biao ผู้อำนวยการสถาบันควบคุมยานยนต์ที่ Zoomlion New Energy Technology กล่าวว่า "สำหรับทีมงานของเรา รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงผลงานของวิศวกรและเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าต่อไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ต้องอาศัยการทดสอบภาคสนามซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเหมือง พื้นที่เกษตรกรรม และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทายอื่น ๆ รางวัลเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เราคอยติดตามความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิดและก้าวข้ามความท้าทายทางเทคนิคที่ยากลำบากต่อไป"

Zoomlion มุ่งมั่นพัฒนาอุปกรณ์พลังงานรูปแบบใหม่ต่อไป และพาวิศวกรของบริษัทให้ใกล้ชิดกับลูกค้าทั่วโลกมากขึ้นให้เข้าใจความต้องการในท้องถิ่นให้ถ่องแท้ยิ่งขึ้น

SOURCE Zoomlion

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