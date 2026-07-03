Zoomlion accélère le déploiement des technologies de motorisation hybride et électrique sur l'ensemble de ses gammes d'équipements

CHANGSHA, Chine, 3 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a mis en avant cinq avancées technologiques dans les domaines de la motorisation hybride et électrique lors de la 7e Conférence sur l'innovation scientifique et technologique, qui s'est tenue le 16 juin, soulignant ainsi sa volonté d'accélérer le déploiement des technologies liées aux nouvelles énergies dans les secteurs des engins de chantier, des machines agricoles et des équipements miniers.

Zoomlion’s 300-ton electric-drive hybrid mining truck, the largest model of its kind in the world

Parmi les avancées figurent un tracteur hybride à très haute puissance, des technologies de motorisation électrique et de commande intelligente pour les équipements de grande taille, une technologie de motorisation électrique distribuée pour les grues mobiles, une technologie de motorisation hybride en série et entièrement électrique pour les moissonneuses-batteuses, ainsi qu'un portefeuille de brevets couvrant les systèmes hybrides destinés aux tracteurs à haute puissance fonctionnant aux énergies nouvelles. Ensemble, ces éléments illustrent les capacités globales de Zoomlion dans le domaine des énergies nouvelles pour développer des équipements plus écologiques et plus intelligents dans tous ses segments d'activité.

La plateforme dédiée au développement des technologies liées aux énergies nouvelles de Zoomlion constitue un élément clé de cette initiative ; elle soutient le groupe grâce à l'architecture des systèmes de motorisation électrique, au développement sur mesure des composants clés et à la collaboration technique avec les divisions chargées des équipements. Zoomlion a développé une gamme de produits à énergie nouvelle couvrant les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et des machines agricoles, comprenant des groupes motopropulseurs électriques à batterie, hybrides et à pile à combustible à hydrogène, ainsi que des solutions de remplacement de batterie et de recharge par prise. La société a développé près de 60 produits liés aux énergies nouvelles en 2025 et propose actuellement 240 produits de ce type. Ses compétences couvrent des solutions complètes d'équipements, des batteries, des moteurs, des systèmes de commande et des systèmes de piles à combustible, le tout s'appuyant sur des activités internes de développement et d'essais de batteries au lithium et de piles à combustible à hydrogène.

Parmi ces avancées technologiques, les machines agricoles fonctionnant aux énergies nouvelles constituent un exemple représentatif. La technologie de commande hybride de Zoomlion a déjà été largement mise en œuvre sur des tracteurs et des moissonneuses-batteuses fonctionnant aux énergies nouvelles, contribuant ainsi à réduire la consommation de carburant grâce à une gestion plus efficace de l'énergie. La moissonneuse-batteuse hybride de Zoomlion a permis de réaliser une économie de carburant d'environ 30 %, tandis que son tracteur hybride a atteint environ 8 %. La technologie « chassis-by-wire » a également été intégrée aux camions miniers sans pilote de Zoomlion. Elle permet un déploiement à grande échelle et un freinage en toute sécurité dans des conditions de chantier difficiles, grâce à une architecture de freinage à trois niveaux combinant le freinage par ralentisseur, le freinage électrique et le freinage mécanique.

Ou Biao, directeur de l'Institut de contrôle des véhicules de Zoomlion New Energy Technology Company, déclare : « Pour notre équipe, cette distinction est à la fois une reconnaissance du travail accompli par nos ingénieurs et un encouragement à poursuivre nos efforts. Le développement de produits liés aux énergies nouvelles nécessite des essais répétés sur le terrain, dans des mines, sur des terres agricoles et dans d'autres environnements d'exploitation exigeants. Ces distinctions nous incitent à rester à l'écoute des besoins de nos clients et à continuer à relever des défis techniques complexes. »

Zoomlion s'engage à poursuivre le développement d'équipements fonctionnant aux énergies nouvelles et à rapprocher ses ingénieurs de ses clients du monde entier afin de mieux comprendre les besoins locaux.