Zoomlion acelera la aplicación de tecnologías de propulsión híbrida y eléctrica en toda la línea de productos de sus equipos

CHANGSHA, China, 4 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") reconoció cinco logros tecnológicos en materia de propulsión híbrida y eléctrica en su 7.ª Conferencia de Innovación Científica y Tecnológica, que se celebró el 16 de junio, y destacó su apuesta por acelerar la aplicación de tecnologías de nuevas energías en maquinarias de construcción, maquinarias agrícolas y equipos mineros.

El camión minero híbrido de propulsión eléctrica de 300 toneladas de Zoomlion es el modelo más grande de su tipo en el mundo

Entre los logros reconocidos se encontraban un tractor híbrido de potencia ultraalta, tecnologías de propulsión eléctrica y control inteligente para maquinaria pesada, tecnología de propulsión eléctrica distribuida para grúas móviles, tecnología híbrida en serie y de propulsión totalmente eléctrica para cosechadoras, y una cartera de patentes que abarca sistemas híbridos en tractores de nueva generación y alta potencia. Juntos, reflejan las capacidades más amplias de Zoomlion en el ámbito de nuevas energías para desarrollar equipos más ecológicos e inteligentes en todos los segmentos de negocio.

Una parte clave de este esfuerzo es la plataforma de desarrollo de tecnologías de nuevas energías de Zoomlion, que presta apoyo al grupo mediante la arquitectura de sistemas de propulsión eléctrica, desarrollo a medida de componentes clave y colaboración técnica con las unidades de negocio de equipamiento. Zoomlion creó una variedad de productos de nuevas energías que abarcan las máquinas de construcción, las maquinarias para minería y agricultura y que incluye sistemas de propulsión eléctricos a batería, híbridos y de batería de combustible de hidrógeno, así como soluciones de intercambio de baterías y de recarga enchufable. La empresa desarrolló cerca de 60 productos de nuevas energías en 2025 y, en la actualidad, ofrece 240 productos de este tipo. Sus capacidades abarcan soluciones integrales de equipamiento, baterías, motores, sistemas de control y sistemas de baterías de combustible, respaldadas por las pruebas y los desarrollos internos de baterías de litio y baterías de combustible de hidrógeno.

Entre los logros reconocidos, la maquinaria agrícola que utiliza nuevas fuentes de energía constituye un ejemplo representativo. La tecnología de control híbrida de Zoomlion ya se ha aplicado ampliamente en tractores de nueva generación y cosechadoras de trigo, lo que ha contribuido a reducir el consumo de combustible gracias a una gestión más eficiente de la energía. La cosechadora híbrida de trigo de Zoomlion permitió un ahorro de combustible de aproximadamente el 30 %, mientras que su tractor híbrido logró un ahorro de alrededor del 8 %. Además, se ha implementado la tecnología de chasis eléctrico en los camiones mineros autónomos de Zoomlion, la cual permite implementarse a gran escala y un frenado seguro en condiciones de trabajo exigentes gracias a una arquitectura de frenado de tres niveles que combina el frenado por retardador, el frenado eléctrico y el frenado mecánico.

Ou Biao, director del Instituto de Control de Vehículos de Zoomlion New Energy Technology Company, afirmó: "Para nuestro equipo, este reconocimiento supone tanto una valoración del trabajo de los ingenieros como un estímulo para seguir adelante. Desarrollar productos de nuevas energías exige la realización de pruebas de campo repetidas en minas, terrenos agrícolas y otros entornos operativos exigentes. Estos reconocimientos nos motivan a estar siempre atentos a las necesidades de los clientes y a seguir superando los desafíos técnicos más difíciles".

Zoomlion se compromete a seguir desarrollando equipos de nuevas energías y a acercar a sus ingenieros a los clientes de todo el mundo para comprender mejor las necesidades locales.

FUENTE Zoomlion