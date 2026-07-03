Zoomlion: tecnologías híbridas y de propulsión eléctrica en todas sus líneas de equipos

- Zoomlion acelera la aplicación de tecnologías híbridas y de propulsión eléctrica en todas sus líneas de equipos

CHANGSHA, China, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") reconoció cinco logros tecnológicos en energía híbrida y propulsión eléctrica en su 7ª Science and Technology Innovation Conference celebrada el 16 de junio, destacando su impulso para acelerar la aplicación de tecnologías de energías renovables en maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y equipos de minería.

Zoomlion’s 300-ton electric-drive hybrid mining truck, the largest model of its kind in the world

Entre los logros reconocidos están un tractor híbrido de ultra alta potencia, tecnologías de control inteligente y de propulsión eléctrica para maquinaria pesada, tecnología de propulsión eléctrica distribuida para grúas móviles, tecnología de propulsión híbrida en serie y totalmente eléctrica para cosechadoras, y una cartera de patentes que abarca sistemas híbridos en tractores de alta potencia de nueva energía. En conjunto, estos logros reflejan las amplias capacidades de Zoomlion en el ámbito de las nuevas energías para el desarrollo de equipos más ecológicos e inteligentes en todos los segmentos de negocio.

Una parte fundamental de este esfuerzo es la plataforma de desarrollo de tecnología de nueva energía de Zoomlion, que proporciona soporte al grupo mediante la arquitectura de sistemas de propulsión eléctrica, el desarrollo personalizado de componentes clave y la colaboración técnica con las unidades de negocio de equipos. Zoomlion ha creado una cartera de productos de nueva energía que abarca maquinaria de construcción, minería y agricultura, incluyendo sistemas de propulsión eléctricos de batería, híbridos y de pila de combustible de hidrógeno, así como soluciones de intercambio de baterías y carga enchufable. La compañía desarrolló cerca de 60 productos de nueva energía en 2025 y actualmente ofrece 240 de estos productos. Sus capacidades abarcan soluciones completas de equipos, baterías, motores, controles y sistemas de pilas de combustible, respaldadas por el desarrollo y las pruebas internas de baterías de litio y pilas de combustible de hidrógeno.

Entre los logros reconocidos, la maquinaria agrícola de nueva energía constituye un ejemplo representativo. La tecnología de control híbrido de Zoomlion ya se ha aplicado ampliamente en tractores y cosechadoras de trigo de nueva energía, contribuyendo a reducir el consumo de combustible mediante una gestión energética más eficiente. La cosechadora de trigo híbrida de Zoomlion ha logrado un ahorro de combustible de aproximadamente el 30%, mientras que su tractor híbrido ha alcanzado alrededor del 8%. La tecnología Chasis-by-Wire también se ha implementado en los camiones mineros no tripulados de Zoomlion, facilitando su despliegue a gran escala y un frenado seguro en condiciones exigentes gracias a una arquitectura de frenado de tres niveles que combina frenado retardador, frenado eléctrico y frenado mecánico.

Ou Biao, director del Instituto de Control de Vehículos de Zoomlion New Energy Technology Company, declaró: "Para nuestro equipo, este reconocimiento es tanto una validación del trabajo de los ingenieros como un estímulo para seguir adelante. El desarrollo de productos de nueva energía requiere pruebas de campo repetidas en minas, tierras de cultivo y otros entornos operativos exigentes. Estos galardones nos motivan a mantenernos cerca de las necesidades de nuestros clientes y a seguir superando los desafíos técnicos más complejos".

Zoomlion se compromete a seguir desarrollando equipos de nuevas energías y a acercar a sus ingenieros a los clientes de todo el mundo para comprender mejor las necesidades locales.