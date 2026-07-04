줌라이언, 장비 라인 전반에 하이브리드 및 전기 구동 기술 도입 가속화

창사, 중국 2026년 7월 4일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 '줌라이언')이 6월 16일 열린 제7회 과학기술 혁신 콘퍼런스(Science and Technology Innovation Conference)에서 하이브리드 동력 및 전기 구동 분야의 5대 기술 성과를 치하했다고 밝혔다. 이는 건설기계, 농업기계, 광산 장비 전반에서 신에너지 기술 적용을 가속하려는 회사의 노력을 보여준다.

인정받은 성과에는 초고마력 하이브리드 트랙터, 대형 장비용 전기 구동 및 지능형 제어 기술, 모바일 크레인용 분산형 전기 구동 기술, 콤바인 수확기용 직렬식 하이브리드 및 순수 전기 구동 기술, 신에너지 고마력 트랙터의 하이브리드 시스템을 포괄하는 특허 포트폴리오가 포함됐다. 이러한 성과는 사업 부문 전반에서 더욱 친환경적이고 지능화된 장비를 개발하는 줌라이언의 광범위한 신에너지 역량을 보여준다.

Zoomlion’s 300-ton electric-drive hybrid mining truck, the largest model of its kind in the world

이러한 노력의 핵심은 전기 구동 시스템 아키텍처, 핵심 부품 맞춤형 개발, 장비 사업부와의 기술 협업을 통해 그룹을 지원하는 줌라이언의 전용 신에너지 기술 개발 플랫폼이다. 줌라이언은 건설, 광산, 농업기계를 아우르는 신에너지 제품 포트폴리오를 구축했으며, 배터리 전기, 하이브리드, 수소 연료전지 파워트레인은 물론 배터리 교체 및 플러그인 충전 솔루션도 포함하고 있다. 회사는 2025년에 약 60종의 신에너지 제품을 개발했으며, 현재 240종의 관련 제품을 제공하고 있다. 줌라이언의 역량은 완성 장비 솔루션, 배터리, 모터, 제어장치, 연료 전지 시스템 전반에 걸쳐 있으며, 자체 리튬 배터리 및 수소 연료전지 개발 및 테스트 역량이 이를 뒷받침하고 있다.

인정받은 성과 가운데 대표적인 사례에는 신에너지 농업기계가 있다. 줌라이언의 하이브리드 제어 기술은 이미 신에너지 트랙터와 밀 수확기에 널리 적용돼 더욱 효율적인 에너지 관리를 통해 연료 소비 절감에 기여하고 있다. 줌라이언의 하이브리드 밀 수확기는 약 30%의 연료 절감 효과를 달성했으며, 하이브리드 트랙터는 약 8%를 달성했다. 섀시 바이 와이어(Chassis-by-wire) 기술도 줌라이언의 무인 광산 트럭에 적용돼 대규모 배치와 함께 리타더 제동, 전기 제동, 기계식 제동을 결합한 3단계 제동 아키텍처를 통해 까다로운 현장 조건에서도 안전한 제동을 지원하고 있다.

줌라이언 신에너지 기술 회사(Zoomlion New Energy Technology Company) 차량제어연구소의 어우뱌오(Ou Biao) 소장은 "우리 팀에게 이번 인정은 엔지니어들의 노력을 입증하는 동시에 계속 전진하라는 격려이기도 하다. 신에너지 제품 개발에는 광산, 농지 및 기타 까다로운 운영 환경에서 반복적인 현장 시험이 필요하다. 이번 성과는 고객의 요구에 더욱 가까이 다가가고 어려운 기술적 과제를 계속 돌파해 나가도록 우리에게 동기를 부여한다"고 말했다.

줌라이언은 신에너지 장비 개발을 지속하고, 전 세계 고객과 엔지니어들이 더 가까이 소통하도록 하여 현지 수요를 더욱 잘 이해할 수 있도록 노력할 방침이다.

SOURCE Zoomlion