Zoomlion Percepat Aplikasi Teknologi Hibrid dan Pacuan Elektrik Merentas Barisan Peralatan

CHANGSHA, China, 3 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") mengiktiraf lima pencapaian teknologi dalam bidang kuasa hibrid dan pacuan elektrik di Persidangan Inovasi Sains dan Teknologi ke-7 pada 16 Jun yang mengetengahkan usahanya untuk mempercepat aplikasi teknologi tenaga baharu dalam jentera pembinaan, jentera pertanian serta peralatan perlombongan.

Zoomlion’s 300-ton electric-drive hybrid mining truck, the largest model of its kind in the world

Antara pencapaian yang diiktiraf ialah traktor hibrid berkuasa kuda ultra tinggi, teknologi pacuan elektrik dan kawalan pintar untuk peralatan bersaiz besar, teknologi pacuan elektrik teragih untuk kren bergerak, teknologi hibrid siri dan pacuan elektrik sepenuhnya untuk mesin penuai gabung serta portfolio paten yang meliputi sistem hibrid dalam traktor berkuasa kuda tinggi berasaskan tenaga baharu. Pencapaian tersebut bersama-sama mencerminkan keupayaan tenaga baharu Zoomlion yang lebih meluas dalam membangunkan peralatan lebih hijau dan lebih pintar merentasi segmen perniagaan.

Satu bahagian penting daripada usaha ini ialah platform pembangunan teknologi tenaga baharu khusus Zoomlion yang menyokong kumpulan menerusi seni bina sistem pacuan elektrik, pembangunan tersuai komponen teras serta kerjasama teknikal dengan unit-unit perniagaan peralatan. Zoomlion telah membangunkan portfolio produk tenaga baharu yang merangkumi jentera pembinaan, perlombongan dan pertanian, serta meliputi rangkaian kuasa bateri elektrik, hibrid dan sel bahan api hidrogen, di samping penyelesaian pertukaran bateri dan pengecasan palam masuk. Syarikat membangunkan hampir 60 produk tenaga baharu pada tahun 2025 dan ketika ini menawarkan 240 produk dalam kategori berkenaan. Keupayaannya meliputi penyelesaian peralatan lengkap, bateri, motor, kawalan dan sistem sel bahan api, yang disokong oleh pembangunan dan pengujian bateri litium serta sel bahan api hidrogen dalaman.

Antara pencapaian yang diiktiraf itu, jentera pertanian tenaga baharu menjadi contoh wakilan. Teknologi kawalan hibrid Zoomlion sudahpun diaplikasikan secara meluas pada traktor tenaga baharu dan mesin penuai gandum, sekali gus membantu mengurangkan penggunaan bahan api melalui pengurusan tenaga yang lebih cekap. Mesin penuai gandum hibrid Zoomlion mencatatkan penjimatan bahan api sebanyak kira-kira 30%, manakala traktor hibridnya mencapai penjimatan sekitar 8%. Teknologi casis-pandu-wayar turut digunakan pada trak perlombongan tanpa pemandu Zoomlion bagi menyokong pelaksanaan berskala besar serta fungsi membrek yang selamat dalam keadaan tapak yang mencabar menerusi seni bina brek tiga peringkat yang menggabungkan brek perencat, brek elektrik dan brek mekanikal.

Ou Biao, Pengarah Institut Kawalan Kenderaan di Zoomlion New Energy Technology Company, berkata: "Bagi pasukan kami, pengiktirafan ini merupakan pengesahan terhadap hasil kerja jurutera dan juga galakan untuk terus melangkah ke hadapan. Pembangunan produk tenaga baharu memerlukan ujian lapangan yang berulang di lombong, tanah ladang dan persekitaran operasi lain yang mencabar. Penghargaan ini memberi motivasi kepada kami untuk sentiasa memahami keperluan pelanggan serta terus berusaha mengatasi cabaran teknikal yang sukar."

Zoomlion komited untuk meneruskan pembangunan peralatan tenaga baharu dan mendekatkan juruteranya dengan pelanggan di seluruh dunia untuk lebih memahami keperluan tempatan.

SOURCE Zoomlion