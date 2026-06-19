Zoomlion destaca a IA, a tecnologia sustentável e as prioridades globais de P&D na Sétima Conferência de Inovação Tecnológica

CHANGSHA, China, 19 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. A ("Zoomlion") realizou sua sétima Conferência de Inovação Científica e Tecnológica em 16 de junho, apresentando mais de 130 inovações nas áreas de IA, equipamentos inteligentes, tecnologia sustentável e manufatura de ponta, além de apresentar suas prioridades de P&D para apoiar sua estratégia de crescimento global.

A Zoomlion destaca IA, tecnologia sustentável e prioridades globais de P&D na Sétima Conferência de Inovação Tecnológica

Focada no tema da inteligência artificial e o desenvolvimento global, a conferência serve como o principal fórum da Zoomlion para avaliar o andamento das pesquisas e premiar a inovação.

Entre as atrações estavam o caminhão de mineração híbrido de maior tonelagem do mundo, a plataforma de trabalho aéreo mais alta do mundo, com 82 metros, e um drone movido a hidrogênio da classe de 100 kg, uma novidade no setor. Também foram apresentados alguns sistemas inteligentes, incluindo guindastes de torre operados remotamente e robôs projetados para combate a incêndios, inspeção de diques e aplicações humanoides.

As apresentações refletiram o empenho contínuo da Zoomlion no desenvolvimento de tecnologias digitais, inteligentes e sustentáveis, um direcionamento que, segundo a empresa, continuará sendo fundamental para sua próxima etapa de inovação.

"As novas tecnologias, produtos e sistemas que estamos apresentando são verdadeiramente inspiradores", afirmou o presidente e diretor executivo Zhan Chunxin. "Na era da IA, devemos aproveitar ao máximo essa tecnologia como ferramenta fundamental para melhorar nossos setores, produtos e gestão empresarial, além de acelerar a transição da Zoomlion para uma empresa orientada pela tecnologia e focada no aumento do valor agregado."

Essa mudança já se reflete no mix de vendas da Zoomlion, com produtos digitais, inteligentes e sustentáveis representando 74,5% das vendas de produtos em 2025. A empresa destina aproximadamente 8% de sua receita anual à pesquisa e desenvolvimento, um compromisso que, segundo Zhan, ajudou a empresa a superar antigos desafios de engenharia e que será mantido.

Zhan também apresentou um plano de expansão das atividades de P&D no exterior, orientando os engenheiros a realizar o desenvolvimento adaptado às necessidades locais e a certificação de produtos para diferentes mercados regionais, além de mobilizar equipes técnicas para dar suporte às vendas. A Zoomlion divulgou uma receita internacional de 30,5 bilhões de yuans (US$ 4,4 bilhões) em 2025, o que corresponde a aproximadamente 59% das vendas totais.

A conferência premiou 84 realizações científicas e tecnológicas, com prêmios concedidos aos funcionários da Zoomlion nas categorias de produtos, engenharia, tecnologia digital e tecnologia sustentável, e bônus que totalizaram 22 milhões de yuan (US$ 3,3 milhões). O prêmio "Valor Futuro" foi concedido à ZValley, unidade de tecnologia industrial da Zoomlion, pelo seu projeto de robô humanoide bípede de 1,3 metro. Também foram criados dois novos prêmios para homenagear pesquisadores em início de carreira que se destacaram.

A conferência foi realizada na sede global e no prédio de pesquisa da Zoomlion Smart City. A frota de máquinas de terraplenagem da Smart City foi reconhecida como uma das primeiras 15 fábricas inteligentes líderes do setor na China durante a Conferência Mundial de Manufatura Inteligente de 2025.

FONTE Zoomlion