Zoomlion Ketengahkan Keutamaan AI, Teknologi Hijau dan R&D Global di Persidangan Inovasi Teknologi Ketujuh

CHANGSHA, China, 19 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") menganjurkan Persidangan Inovasi Sains dan Teknologi ketujuh pada 16 Jun, dengan mempamerkan lebih 130 inovasi dalam bidang AI, peralatan pintar, teknologi hijau dan pembuatan berteknologi tinggi, ketika syarikat menggariskan keutamaan penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi menyokong strategi pertumbuhan globalnya.

Bertemakan AI dan pembangunan global, persidangan itu berfungsi sebagai platform utama Zoomlion untuk menilai kemajuan penyelidikan dan mengiktiraf inovasi.

Zoomlion Highlights AI, Green Technology and Global R&D Priorities at Seventh Technology Innovation Conference

Barang pameran merangkumi trak perlombongan hibrid bertan terbesar di dunia, pelantar kerja udara tertinggi di dunia dengan ketinggian 82 meter, dan dron berkuasa hidrogen kelas 100kg yang pertama dalam industri. Pelbagai sistem pintar turut dipamerkan, termasuk kren menara yang dikendalikan dari jauh dan robot yang direka untuk memadam kebakaran, pemeriksaan tetambak dan aplikasi humanoid.

Barang pameran tersebut mencerminkan usaha berterusan Zoomlion ke arah teknologi digital, pintar dan hijau, hala tuju yang menurut syarikat akan terus menjadi tumpuan dalam peringkat inovasinya yang seterusnya.

"Teknologi, produk dan sistem baharu yang kami pamerkan benar-benar menginspirasikan," kata Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Zhan Chunxin. "Dalam era AI, kita mesti memanfaatkan sepenuhnya AI sebagai alat utama untuk memperkasakan industri, produk dan pengurusan perniagaan kita, serta mempercepatkan peralihan Zoomlion ke arah menjadi sebuah syarikat yang dipacu teknologi dan mencapai pertumbuhan nilai."

Perubahan tersebut sudahpun diterjemahkan dalam campuran jualan Zoomlion, dengan produk digital, pintar dan hijau menyumbang 74.5% daripada jualan produk pada 2025. Syarikat memperuntukkan perbelanjaan kira-kira 8% daripada hasil tahunan ke atas R&D, satu komitmen yang menurut Zhan telah membantunya mengatasi cabaran kejuruteraan yang telah lama berlarutan dan akan dikekalkan.

Zhan juga menggariskan usaha R&D di luar negara, mengarahkan jurutera untuk menjalankan pembangunan setempat dan pensijilan produk untuk pasaran serantau yang berbeza dan mengerahkan kakitangan teknikal untuk menyokong aktiviti jualan. Zoomlion melaporkan hasil antarabangsa sebanyak 30.5 bilion yuan (AS$4.4 bilion) pada 2025, kira-kira 59% daripada jumlah jualan.

Persidangan tersebut mengiktiraf 84 pencapaian sains dan teknologi, dengan anugerah disampaikan kepada kakitangan Zoomlion dalam kategori produk, kejuruteraan, digital dan teknologi hijau, manakala jumlah bonus mencecah 22 juta yuan (AS$3.3 juta). Future Value Award dimenangi oleh unit teknologi industri Zoomlion, ZValley, bagi projek robot humanoid berkaki dua setinggi 1.3-meter. Dua anugerah baharu turut diperkenalkan bagi mengiktiraf penyelidik di peringkat awal kerjaya yang cemerlang.

Persidangan itu diadakan di Bangunan Ibu Pejabat dan Penyelidikan global Zoomlion Smart City. Taman jentera tolak tanah di Smart City telah diiktiraf sebagai salah satu daripada 15 kilang pintar peneraju industri pertama China di Persidangan Pembuatan Pintar Sedunia 2025.

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