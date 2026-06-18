Séptima Conferencia de Innovación Tecnológica de Zoomlion

-Zoomlion destaca la IA, la tecnología verde y las prioridades globales de I+D en la séptima Conferencia de Innovación Tecnológica

CHANGSHA, China, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") celebró su séptima Conferencia de Innovación Científica y Tecnológica el 16 de junio, donde presentó más de 130 innovaciones en inteligencia artificial, equipos inteligentes, tecnología verde y fabricación de alta gama, al tiempo que la empresa delineó sus prioridades de I+D para respaldar su estrategia de crecimiento global.

Zoomlion Highlights AI, Green Technology and Global R&D Priorities at Seventh Technology Innovation Conference

Centrada en la IA y el desarrollo global, la conferencia sirve como el principal foro de Zoomlion para revisar los avances en investigación y reconocer la innovación.

Entre las exhibiciones se incluyeron el camión minero híbrido de mayor tonelaje del mundo, la plataforma de trabajo aérea más alta del mundo, con 82 metros, y un dron de hidrógeno de 100 kg, pionero en la industria. También se exhibió una variedad de sistemas inteligentes, incluyendo grúas torre operadas remotamente y robots diseñados para la extinción de incendios, la inspección de diques y aplicaciones humanoides.

Las exhibiciones reflejaron el continuo impulso de Zoomlion hacia las tecnologías digitales, inteligentes y sostenibles, una dirección que, según la compañía, seguirá siendo fundamental para su próxima etapa de innovación.

"Las nuevas tecnologías, productos y sistemas que presentamos son realmente inspiradores", declaró el presidente y consejero delegado, Zhan Chunxin. "En la era de la IA, debemos aprovecharla al máximo como herramienta clave para potenciar nuestras industrias, productos y gestión empresarial, y acelerar la transición de Zoomlion hacia una empresa de crecimiento basada en la tecnología".

Este cambio ya se refleja en la cartera de ventas de Zoomlion, donde los productos digitales, inteligentes y sostenibles representaron el 74,5 % de las ventas en 2025. La empresa invierte aproximadamente el 8 % de sus ingresos anuales en I+D, un compromiso que, según Zhan, les ha ayudado a superar desafíos de ingeniería de larga trayectoria y que se mantendrá.

Zhan también destacó una estrategia de I+D internacional, en la que se instruye a los ingenieros para que realicen el desarrollo localizado y la certificación de productos para diferentes mercados regionales, y se despliega personal técnico para apoyar las ventas. Zoomlion registró ingresos internacionales de 30.500 millones de yuanes (4.400 millones de dólares) en 2025, lo que representa aproximadamente el 59 % de las ventas totales.

La conferencia reconoció 84 logros científicos y tecnológicos, con premios otorgados al personal de Zoomlion en las categorías de producto, ingeniería, tecnología digital y verde, y bonificaciones totales que alcanzaron los 22 millones de yuanes (3,3 millones de dólares). El Premio al Valor Futuro fue concedido a ZValley, la unidad de tecnología industrial de Zoomlion, por su proyecto de robot humanoide bípedo de 1,3 metros. También se introdujeron dos nuevos premios para reconocer a investigadores jóvenes destacados.

La conferencia se celebró en la sede central y el edificio de investigación de Zoomlion Smart City. El parque de maquinaria de movimiento de tierras de Smart City fue nombrado una de las primeras 15 fábricas inteligentes líderes en la industria de China en la 2025 World Intelligent Manufacturing Conference.