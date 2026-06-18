Zoomlion ชูจุดแข็งด้าน AI, Green Technology และ R&D ระดับโลก ในการประชุมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7
News provided byZoomlion
19 Jun, 2026, 00:05 CST
ฉางซา, จีน, 19 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) จัดการประชุมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนำเสนอนวัตกรรมกว่า 130 รายการ ครอบคลุมทั้งปัญญาประดิษฐ์ (AI) อุปกรณ์อัจฉริยะ เทคโนโลยีสีเขียว และการผลิตขั้นสูง พร้อมประกาศทิศทางการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การเติบโตในระดับโลกของบริษัท
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI และการพัฒนาระดับโลก โดยถือเป็นเวทีสำคัญของ Zoomlion สำหรับการทบทวนความก้าวหน้าด้านการวิจัยและยกย่องผลสำเร็จด้านการพัฒนานวัตกรรม
ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมเด่น ได้แก่ รถบรรทุกงานเหมืองแบบไฮบริดระวางบรรทุกมากที่สุดในโลก รถกระเช้าสูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 82 เมตร และโดรนพลังงานไฮโดรเจนพิกัดบรรทุก 100 กิโลกรัมรุ่นแรกของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอระบบอัจฉริยะหลากหลายรูปแบบ อาทิ ทาวเวอร์เครนควบคุมจากระยะไกล หุ่นยนต์ดับเพลิง หุ่นยนต์ตรวจสอบคันกั้นน้ำ และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์
นวัตกรรมที่จัดแสดงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Zoomlion ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีอัจฉริยะ และเทคโนโลยีสีเขียว ซึ่งบริษัทระบุว่าจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในระยะต่อไป
"เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และระบบใหม่ ๆ ที่เรานำมาจัดแสดงนั้น สร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริง" Zhan Chunxin ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "ในยุค AI เราต้องใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มศักยภาพในฐานะเครื่องมือสำคัญเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมเร่งเปลี่ยนผ่าน Zoomlion สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเติบโตจากการสร้างคุณค่า"
การเปลี่ยนผ่านดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากสัดส่วนยอดขายของบริษัท โดยในปี 2568 ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 74.5% ของยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังจัดสรรงบประมาณราว 8% ของรายได้ต่อปีเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งคุณ Zhan ระบุว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถก้าวข้ามความท้าทายด้านวิศวกรรมที่มีมานาน และจะยังคงรักษาระดับการลงทุนดังกล่าวต่อไป
นอกจากนี้ คุณ Zhan ยังประกาศยกระดับการวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศ โดยมอบหมายให้ทีมวิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละภูมิภาค พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคไปสนับสนุนงานขายในตลาดต่างประเทศ โดย Zoomlion รายงานว่า บริษัทมีรายได้จากตลาดต่างประเทศในปี 2568 อยู่ที่ 30,500 ล้านหยวน (ประมาณ 4,400 ล้านดอลลาร์) คิดเป็นสัดส่วนราว 59% ของยอดขายทั้งหมด
ภายในงานยังมีการยกย่องผลสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวม 84 ผลงาน โดยพนักงานของ Zoomlion ได้รับรางวัลทั้งในสาขาผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสีเขียว รวมมูลค่าเงินรางวัล 22 ล้านหยวน (ประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์) ขณะที่รางวัล Future Value Award ตกเป็นของ ZValley ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของ Zoomlion จากโครงการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สองขาความสูง 1.3 เมตร นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งรางวัลใหม่อีกสองรางวัล เพื่อเชิดชูนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่น
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานใหญ่และศูนย์วิจัยระดับโลกของ Zoomlion Smart City โดยนิคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลงานดินของ Zoomlion Smart City ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน 15 โรงงานอัจฉริยะชั้นนำของจีน ในงาน 2025 World Intelligent Manufacturing Conference
SOURCE Zoomlion
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