Zoomlion met en avant ses priorités mondiales en matière d'intelligence artificielle, de technologies vertes et de R&D lors de la septième conférence sur l'innovation technologique

CHANGSHA, Chine, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a organisé le 16 juin sa septième conférence sur l'innovation scientifique et technologique, au cours de laquelle elle a présenté plus de 130 innovations dans les domaines de l'IA, des équipements intelligents, des technologies vertes et de la fabrication haut de gamme, tout en exposant ses priorités en matière de R&D afin de soutenir sa stratégie de croissance mondiale.

Zoomlion Highlights AI, Green Technology and Global R&D Priorities at Seventh Technology Innovation Conference

Axée sur l'IA et le développement mondial, cette conférence constitue le principal forum de Zoomlion destiné à faire le point sur les avancées de la recherche et à mettre l'innovation à l'honneur.

Parmi les pièces exposées figuraient le camion minier hybride le plus lourd au monde, la plateforme élévatrice la plus haute du monde (82 mètres) et un drone fonctionnant à l'hydrogène de la catégorie 100 kg, une première dans le secteur. Une gamme de systèmes intelligents a également été présentée, notamment des grues à tour télécommandées et des robots destinés à la lutte contre les incendies, à l'inspection des digues et à des applications humanoïdes.

Les solutions présentées reflétaient l'engagement continu de Zoomlion en faveur des technologies numériques, intelligentes et écologiques, une orientation qui, selon l'entreprise, restera au cœur de sa prochaine phase d'innovation.

« Les nouveaux produits, systèmes et technologies que nous présentons sont une véritable source d'inspiration », a déclaré Zhan Chunxin, président-directeur général. « À l'ère de l'IA, nous devons tirer pleinement parti de cette technologie en tant qu'outil essentiel pour dynamiser nos secteurs d'activité, nos produits et la gestion de notre entreprise, et accélérer la transition de Zoomlion vers une entreprise axée sur la technologie et la création de valeur ».

Cette évolution se reflète déjà dans le portefeuille de ventes de Zoomlion, les produits numériques, intelligents et écologiques représentant 74,5 % des ventes de produits en 2025. L'entreprise consacre environ 8 % de son chiffre d'affaires annuel à la R&D, un engagement qui, selon M. Zhan, lui a permis de surmonter des défis techniques de longue date et qu'elle entend maintenir dans la durée.

M. Zhan a également présenté son projet de renforcement de la R&D à l'international, les ingénieurs étant chargés de mener des travaux de développement adaptés aux spécificités locales et d'assurer la certification des produits pour les différents marchés régionaux, ainsi que de déployer du personnel technique pour soutenir les équipes commerciales. Zoomlion a annoncé un chiffre d'affaires international de 30,5 milliards de yuans (4,4 milliards de dollars) en 2025, soit environ 59 % de son chiffre d'affaires total.

Lors de cette conférence, 84 réalisations scientifiques et technologiques ont été récompensées. Des prix ont été décernés à des collaborateurs de Zoomlion dans les catégories « produits », « ingénierie », « technologies numériques » et « technologies vertes », pour un montant total s'élevant à 22 millions de yuans (3,3 millions de dollars). Le Future Value Award a été décerné à ZValley, la division de technologie industrielle de Zoomlion, pour son projet de robot humanoïde bipède de 1,3 mètre. Deux nouveaux prix ont également été créés afin de récompenser des chercheurs prometteurs en début de carrière.

La conférence s'est tenue au siège mondial et au centre de recherche Smart City de Zoomlion. Le parc industriel des machines de terrassement de Smart City a été désigné comme l'une des 15 premières usines intelligentes de pointe en Chine lors de la Conférence mondiale sur la fabrication intelligente de 2025.