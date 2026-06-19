Zoomlion destaca la IA, la tecnología ecológica y las prioridades globales de Investigación y Desarrollo (I+D) en la séptima edición de la Conferencia de Innovación Tecnológica

CHANGSHA, China, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") organizó su séptima Conferencia de Innovación en Ciencia y Tecnología el 16 de junio, en la que presentó más de 130 innovaciones en IA, equipos inteligentes, tecnología ecológica y fabricación de alta gama, mientras la empresa describía sus prioridades de I+D para respaldar su estrategia de crecimiento mundial.

Centrada en la IA y el desarrollo mundial, la conferencia es el principal foro de Zoomlion para revisar los avances en la investigación y reconocer la innovación.

Zoomlion destaca la IA, la tecnología ecológica y las prioridades globales de investigación y desarrollo en la séptima edición de la Conferencia de Innovación Tecnológica

Entre las piezas expuestas, estuvieron el camión minero híbrido de mayor tonelaje del mundo, la plataforma de trabajo aérea más alta del mundo de 82 metros, y un dron propulsado por hidrógeno de 100 kg, el primero en el sector. También se exhibió una variedad de sistemas inteligentes, como grúas torre operadas a distancia y robots diseñados para la extinción de incendios, la inspección de diques y aplicaciones humanoides.

Las exhibiciones reflejaron el continuo impulso de Zoomlion hacia las tecnologías digitales, inteligentes y ecológicas, una dirección que, según la empresa, seguirá siendo fundamental para su próxima etapa de innovación.

"Las nuevas tecnologías, productos y sistemas que presentamos son verdaderamente inspiradores", afirmó el presidente y director ejecutivo Zhan Chunxin. "En la era de la IA, debemos aprovechar al máximo la IA como herramienta clave para potenciar nuestras industrias, productos y gestión empresarial, y acelerar la transición de Zoomlion hacia una empresa de crecimiento basada en la tecnología".

Ese cambio ya se refleja en la combinación de ventas de Zoomlion, en la que los productos digitales, inteligentes y ecológicos representarán el 74,5 % de las ventas de productos en 2025. La empresa invierte aproximadamente el 8 % de sus ingresos anuales en I+D, un compromiso que, según Zhan, le ha ayudado a superar desafíos de ingeniería de larga data y que se mantendrá.

Zhan también describió una iniciativa de I+D en el extranjero, en la que pidió a los ingenieros que llevaran a cabo el desarrollo adaptado a cada mercado regional y la certificación de productos para dichos mercados, y que asignaran personal técnico para apoyar las ventas. Zoomlion informó unos ingresos internacionales de 30.500 millones de yuanes (4.400 millones de dólares) en 2025, aproximadamente el 59 % de las ventas totales.

En la conferencia, se reconocieron 84 logros en ciencia y tecnología, y se entregaron premios al personal de Zoomlion en las categorías de producto, ingeniería, tecnología digital y ecológica, con un total de bonificaciones que alcanzó los 22 millones de yuanes (3,3 millones de dólares). El premio Future Value Award fue otorgado a ZValley, la unidad de tecnología industrial de Zoomlion, por su proyecto de un robot humanoide bípedo de 1,3 metros. Además, se presentaron dos nuevos premios para reconocer a investigadores destacados que se encuentran en las primeras etapas de su carrera.

La conferencia se celebró en la sede central mundial y el edificio de investigación de Ciudad Inteligente Industrial de Zoomlion. El parque de maquinaria de movimiento de tierras de la Ciudad Inteligente fue nombrado una de las primeras 15 fábricas inteligentes líderes del sector de China en la Conferencia Mundial de Fabricación Inteligente de 2025.

FUENTE Zoomlion