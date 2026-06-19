줌라이언, 제7회 기술혁신 콘퍼런스에서 AI, 친환경 기술 및 글로벌 연구개발 우선순위 강조

창사, 중국 2026년 6월 19일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 '줌라이언')이 6월 16일, 제7회 과학기술혁신 콘퍼런스를 개최하고 AI, 지능형 장비, 친환경 기술, 고급 제조 분야의 130개 이상의 혁신 성과를 선보이며 글로벌 성장 전략을 지원하기 위한 연구개발 우선순위를 제시했다.

AI와 글로벌 발전을 주제로 한 이번 콘퍼런스는 줌라이언의 연구 진행 상황을 검토하고 혁신을 인정하는 주요 포럼이다.

Zoomlion Highlights AI, Green Technology and Global R&D Priorities at Seventh Technology Innovation Conference

전시 품목에는 세계 최대 톤급 하이브리드 광산 트럭, 82미터 높이의 세계에서 가장 높은 고소 작업대, 업계 최초의 100kg급 수소 동력 드론이 포함됐다. 원격 조작 타워 크레인과 소방, 제방 점검, 휴머노이드 응용을 위해 설계된 로봇을 포함한 다양한 지능형 시스템도 전시됐다.

전시 품목들은 디지털, 지능형, 친환경 기술을 향한 줌라이언의 지속적인 추진을 반영했으며, 회사는 이 방향이 다음 혁신 단계의 핵심으로 남을 것이라고 밝혔다.

잔춘신(Zhan Chunxin) 회장 겸 최고경영자는 "우리가 선보이는 새로운 기술, 제품, 시스템은 정말 영감을 준다"고 말했다. "AI 시대에 우리는 AI를 핵심 도구로 최대한 활용해 우리의 산업, 제품 및 비즈니스 경영을 강화하고, 기술 주도형 및 가치 성장형 기업을 향한 줌라이언의 전환을 가속해야 한다."

이러한 전환은 2025년 디지털, 지능형, 친환경 제품이 제품 매출의 74.5%를 차지하며 이미 줌라이언의 매출 구성에 반영되어 있다. 회사는 연간 매출의 약 8%를 연구개발에 투자하고 있으며, 잔 회장은 이러한 투자가 오랜 엔지니어링 과제를 극복하는 데 도움이 됐으며 앞으로도 지속될 것이라고 밝혔다.

잔 회장은 또한 해외 연구개발 추진 방향을 제시하며 엔지니어들이 다양한 지역 시장에 맞게 현지화 개발과 제품 인증을 수행하고 영업 지원을 위해 기술 인력을 배치하도록 지시했다. 줌라이언은 2025년 국제 매출이 305억 위안(미화 44억 달러)으로 전체 매출의 약 59%를 차지했다고 보고했다.

이번 콘퍼런스에서는 84개의 과학기술 성과가 인정됐으며, 제품, 엔지니어링, 디지털, 친환경 기술 부문에 걸쳐 줌라이언 직원들에게 시상이 이루어졌고 총 보너스는 2200만 위안(미화 330만 달러)에 달했다. 미래 가치 어워드(Future Value Award)는 1.3미터 이족 보행 휴머노이드 로봇 프로젝트로 줌라이언의 산업기술 사업부 Z밸리(ZValley)에 돌아갔다. 또한 뛰어난 신진 연구자를 인정하기 위한 두 개의 새로운 어워드도 도입됐다.

이번 콘퍼런스는 줌라이언 스마트 시티(Zoomlion Smart City)의 글로벌 본사 및 연구동에서 개최됐다. 스마트 시티의 토공 기계 파크는 2025년 세계 지능형 제조 콘퍼런스(2025 World Intelligent Manufacturing Conference)에서 중국 최초 15개 업계 선도 스마트 공장 중 하나로 선정됐다.

SOURCE Zoomlion