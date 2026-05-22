Zoomlion présente ses solutions minières avancées, écologiques et intelligentes à l'exposition mondiale 2026 des machines minières

CHANGSHA, Chine, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a organisé le 16 mai à Changsha son exposition mondiale 2026 des machines minières, attirant plus de 500 clients et partenaires industriels de près de 30 pays et régions venus découvrir ses derniers équipements et solutions destinés au secteur minier.

Zoomlion Highlights Advanced, Green and Intelligent Mining Solutions at 2026 Global Mining Machinery Expo

L'événement, qui s'est tenu dans le parc de la ville intelligente de Zoomlion consacré aux engins de terrassement, a mis en lumière les avancées de Zoomlion dans trois domaines : les machines de manipulation de charges lourdes dans les mines à ciel ouvert, les équipements électriques et hybrides pour les opérations minières écologiques, ainsi que les systèmes de transport autonome des matériaux et de gestion des mines.

Trois modèles phares ont été mis en avant : la chargeuse hybride sur pneus ZWL360, le tombereau minier hybride à entraînement électrique ZTE450HEV et la pelle minière à double moteur ZE1650G.

Affichant une charge nominale de 36 tonnes et une puissance combinée de 1 495 kilowatts, la ZWL360 est la plus grande chargeuse hybride sur pneus au monde. Elle offre plus de 15 % d'économies d'énergie par rapport à des machines comparables. Présentant une charge utile de 240 tonnes, le tombereau minier ZTE450HEV à transmission diesel-électrique est doté de systèmes de récupération d'énergie. La pelle ZE1650G, entraînée par deux moteurs QSM15 en tandem, est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles.

Zoomlion a exposé plus de 40 produits et composants miniers à énergie nouvelle, notamment le tombereau minier hybride ZT160HEV et son pendant purement électrique, le ZT165EV. Ses machines électriques et hybrides sont aujourd'hui utilisées dans des dizaines de mines à travers le monde, certaines des unités ayant même cumulé plus de 8 000 heures de fonctionnement.

Lors de l'événement, l'entreprise a mis l'accent sur plusieurs technologies vertes exclusives. Le système de gestion de l'énergie super adaptatif ZM-i, par exemple, alimente ses machines hybrides grâce à une architecture « véritablement hybride » qui, en cas de forte charge, fait tourner un moteur diesel et un moteur électrique simultanément plutôt qu'en alternance. Les tests effectués par l'entreprise ont fait état d'une réduction de 20 % de la consommation de carburant et d'une amélioration de 11,2 % de l'efficacité opérationnelle.

Le transport autonome a également fait l'objet d'une attention particulière. Zoomlion a mis en service près de 100 tombereaux miniers sans conducteur sur plusieurs sites chinois, où ils sont capables d'évoluer de manière autonome, d'éviter les obstacles et de travailler en coordination avec les pelles. Lors de l'exposition, l'entreprise a présenté cette capacité en direct, en faisant fonctionner la pelle télécommandée ZE985G, le tombereau minier purement électrique ZT118EV et le tombereau minier hybride ZT160HEV dans le cadre d'une démonstration d'excavation, de chargement et de transport coordonnés, combinant commande à distance et transport autonome.

Zoomlion a en outre dévoilé à cette occasion deux plateformes logicielles : la plateforme 2.0 de supervision minière intelligente et la plateforme 2.0 d'exploitation et de diagnostic miniers. Ces systèmes transmettent en continu les données relatives à l'équipement du terrain au nuage pour permettre la surveillance en temps réel, la prédiction des défaillances et le suivi de la maintenance.

L'entreprise a par ailleurs lancé un système intelligent d'évaluation des mines qui analyse les conditions du site, modélise la consommation d'énergie et recommande des configurations d'équipement pour chaque mine. Ce système a déjà été déployé dans plus de 150 mines et réalisé plus de 200 plans de projets personnalisés.

Yuan Ye, vice-président de Zoomlion, a déclaré que l'entreprise continuerait à investir dans ses bases techniques pour stimuler l'innovation et approfondir ses partenariats avec les clients dans le monde entier.

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