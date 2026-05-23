줌라이언, 2026 글로벌 광산 기계 엑스포에서 첨단 친환경 지능형 광산 솔루션 조명

창사, 중국 2026년 5월 22일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., 이하 줌라이언)이 5월 16일 창사에서 2026 글로벌 광산기계 엑스포(2026 Global Mining Machinery Expo)를 개최하고, 약 30개 국가 및 지역에서 온 500명 이상의 고객과 업계 파트너에게 최신 광산 장비와 솔루션을 선보였다.

줌라이언 스마트 시티(Zoomlion Smart City)의 토공 기계 파크(Earthmoving Machinery Park)에서 열린 이번 행사는 노천광산용 중하중 장비, 친환경 광산 운영을 위한 전기 및 하이브리드 장비, 자율 운반 및 광산 관리 시스템 등 세 가지 분야에서 이룬 줌라이언의 발전을 조명했다.

Zoomlion Highlights Advanced, Green and Intelligent Mining Solutions at 2026 Global Mining Machinery Expo

장비 전시의 중심에는 하이브리드 휠 로더 ZWL360, 하이브리드 전기구동 광산 트럭 ZTE450HEV, 듀얼 엔진 광산 굴착기 ZE1650G 등 세 가지 주력 모델이 자리했다.

ZWL360은 정격 하중 36톤, 복합 출력 1495킬로와트를 갖춘 세계 최대 하이브리드 휠 로더다. 동급 장비 대비 15% 이상의 에너지 절감 효과를 제공한다. ZTE450HEV는 240톤의 적재 하중을 운반하며, 에너지 회수 시스템을 갖춘 디젤-전기 파워트레인으로 구동된다. ZE1650G 굴착기는 두 대의 QSM15 엔진을 직렬로 운용하며 혹독한 환경에서도 작업할 수 있도록 설계됐다.

줌라이언은 하이브리드 트럭 ZT160HEV 및 순수 전기 광산 트럭 ZT165EV를 포함해 40개 이상의 신에너지 광산 제품과 부품을 전시했다. 줌라이언의 전기 및 하이브리드 장비는 현재 전 세계 수십 곳의 광산에서 운용되고 있으며, 개별 장비의 누적 가동 시간은 8000시간을 넘어섰다.

줌라이언은 이번 행사에서 여러 독자적 친환경 기술을 강조했다. 예를 들어 ZM-i 적응형 슈퍼 에너지 관리 시스템(ZM-i Adaptive Super Energy Management System)은 디젤 엔진과 전기 모터를 번갈아 사용하는 대신, 고부하 상황에서 동시에 구동하는 '진정한 하이브리드(true hybrid)' 아키텍처를 통해 하이브리드 장비에 동력을 공급한다. 회사 자체 테스트 결과 연료 소비량은 20% 감소하고 운용 효율은 11.2% 개선된 것으로 나타났다.

자율 운반 역시 주요 초점 중 하나였다. 줌라이언은 중국 내 여러 현장에 약 100대의 무인 광산 트럭을 투입했으며, 이 트럭들은 자율 주행, 장애물 회피, 굴착기와의 협업 작업을 수행할 수 있다. 엑스포에서 줌라이언은 원격 제어 굴착기 ZE985G, 순수 전기 광산 트럭 ZT118EV, 하이브리드 광산 트럭 ZT160HEV를 활용해 원격 운전과 자율 운반을 결합한 협업 굴착-적재-운반 시연을 실시간으로 선보이며 해당 역량을 입증했다.

줌라이언은 또한 행사에서 광산 스마트 감독 플랫폼 2.0(Mine Smart Supervision Platform 2.0)과 광산 운영 및 진단 플랫폼 2.0(Mine Operation & Diagnosis Platform 2.0)이라는 두 가지 소프트웨어 플랫폼을 공개했다. 이 시스템들은 현장의 장비 데이터를 클라우드로 전송해 실시간 모니터링, 고장 예측, 유지보수 추적을 가능하게 한다.

줌라이언은 현장 조건을 분석하고 에너지 소비를 모델링하며 광산별로 장비 구성을 추천하는 지능형 광산 평가 시스템도 소개했다. 이 시스템은 이미 150곳 이상의 광산에 도입됐으며 200건 이상의 맞춤형 프로젝트 계획을 완료했다.

줌라이언의 위안 예(Yuan Ye) 부사장은 혁신을 주도하고 전 세계 고객과의 파트너십을 심화하기 위해 기술 기반에 대한 투자를 지속할 것이라고 말했다.

SOURCE Zoomlion