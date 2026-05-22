Zoomlion จัดแสดงโซลูชันสำหรับเหมืองแร่ขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอัจฉริยะ ในงาน Global Mining Machinery Expo ประจำปี 2569
22 May, 2026, 22:06 CST
ฉางซา, ประเทศจีน, 22 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") เป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Mining Machinery Expo ประจำปี 2569 ที่เมืองฉางซา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม โดยมีลูกค้าและพันธมิตรในอุตสาหกรรมมากกว่า 500 ราย จากเกือบ 30 ประเทศและภูมิภาค เข้าร่วมชมอุปกรณ์และโซลูชันด้านเหมืองแร่รุ่นล่าสุดของบริษัท
งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ Earthmoving Machinery Park ภายใน Zoomlion Smart City โดยเน้นนำเสนอความก้าวหน้าของ Zoomlion ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ เครื่องจักรงานหนักสำหรับเหมืองแบบเปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฮบริดสำหรับการทำเหมืองสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และระบบขนส่งอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารจัดการเหมือง
อุปกรณ์รุ่นเรือธง 3 รุ่นเป็นไฮไลต์สำคัญของการจัดแสดง ได้แก่ รถตักล้อยางไฮบริดรุ่น ZWL360, รถบรรทุกสำหรับงานเหมืองระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าไฮบริดรุ่น ZTE450HEV และรถขุดสำหรับงานเหมืองระบบเครื่องยนต์คู่รุ่น ZE1650G
ZWL360 เป็นรถตักล้อยางระบบไฮบริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพิกัดบรรทุก 36 ตัน และกำลังรวม 1,495 กิโลวัตต์ โดยสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 15% เมื่อเทียบกับเครื่องจักรในระดับเดียวกัน ขณะที่ ZTE450HEV รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ 240 ตัน และขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนดีเซล-ไฟฟ้า พร้อมระบบกู้คืนพลังงาน ส่วนรถขุดรุ่น ZE1650G ใช้เครื่องยนต์ QSM15 สองเครื่องทำงานประสานกัน และได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันและรุนแรง
Zoomlion ยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบสำหรับการทำเหมืองพลังงานใหม่มากกว่า 40 รายการ รวมถึงรถบรรทุกสำหรับงานเหมืองระบบไฮบริดรุ่น ZT160HEV และรถบรรทุกสำหรับงานเหมืองระบบไฟฟ้าล้วนรุ่น ZT165EV โดยในปัจจุบัน เครื่องจักรระบบไฟฟ้าและไฮบริดของบริษัทได้ถูกนำไปใช้งานในเหมืองหลายสิบแห่งทั่วโลก โดยแต่ละเครื่องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานสะสมมากกว่า 8,000 ชั่วโมง
ภายในงาน Zoomlion ได้นำเสนอเทคโนโลยีสีเขียวกรรมสิทธิ์เฉพาะของบริษัทหลายรายการ ตัวอย่างเช่น ระบบ ZM-i Adaptive Super Energy Management System ซึ่งใช้กับเครื่องจักรระบบไฮบริดของบริษัท ผ่านสถาปัตยกรรมแบบ "ไฮบริดที่แท้จริง" (true hybrid) ที่ทำให้เครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำงานพร้อมกันได้เมื่อเครื่องจักรต้องรับภาระงานหนัก แทนที่จะสลับการทำงานระหว่างสองระบบ ทั้งนี้ ผลการทดสอบของบริษัทพบว่าสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ 20% และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ 11.2%
ระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติก็เป็นอีกหนึ่งจุดสนใจสำคัญของงาน โดย Zoomlion ได้นำรถบรรทุกงานเหมืองแบบไร้คนขับเกือบ 100 คัน เข้าปฏิบัติงานในหลายพื้นที่ของจีน โดยรถเหล่านี้สามารถควบคุมนำทางอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง และทำงานประสานกับรถขุดได้ ภายในงานจัดแสดงครั้งนี้ บริษัทได้จัดแสดงขีดความสามารถดังกล่าวแบบสด โดยสาธิตการทำงานร่วมกันของรถขุดควบคุมระยะไกลรุ่น ZE985G รถบรรทุกงานเหมืองระบบไฟฟ้าล้วนรุ่น ZT118EV และรถบรรทุกงานเหมืองระบบไฮบริดรุ่น ZT160HEV ผ่านการสาธิตกระบวนการขุด-บรรทุก-ขนส่งแบบประสานการทำงาน ซึ่งผสานการควบคุมระยะไกลเข้ากับระบบขนส่งลำเลียงอัตโนมัติ
Zoomlion ยังเปิดตัวแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ 2 ระบบภายในงาน ได้แก่ Mine Smart Supervision Platform 2.0 และ Mine Operation & Diagnosis Platform 2.0 โดยระบบดังกล่าวสามารถส่งข้อมูลอุปกรณ์จากพื้นที่ปฏิบัติงานขึ้นสู่คลาวด์ เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ การคาดการณ์ความขัดข้อง และการติดตามงานบำรุงรักษาได้
นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดตัวระบบประเมินเหมืองอัจฉริยะ ซึ่งสามารถวิเคราะห์สภาพพื้นที่ จำลองการใช้พลังงาน และแนะนำการกำหนดค่าอุปกรณ์ให้เหมาะสมเป็นรายเหมือง ปัจจุบันระบบดังกล่าวถูกนำไปใช้งานแล้วในเหมืองมากกว่า 150 แห่ง และดำเนินการวางแผนโครงการเฉพาะทางเสร็จสิ้นแล้วมากกว่า 200 โครงการ
Yuan Ye รองประธานของ Zoomlion กล่าวว่า บริษัทจะเดินหน้าลงทุนเพื่อรากฐานด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและกระชับความร่วมมือกับลูกค้าทั่วโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
