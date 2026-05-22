Zoomlion destaca soluciones mineras en la Exposición Mundial de Maquinaria Minera 2026

Zoomlion destaca soluciones mineras avanzadas, ecológicas e inteligentes en la Exposición Mundial de Maquinaria Minera 2026

CHANGSHA, China, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion") celebró su Exposición Global de Maquinaria Minera 2026 en Changsha el 16 de mayo, atrayendo a más de 500 clientes y socios de la industria de casi 30 países y regiones para ver sus últimos equipos y soluciones para la minería.

Zoomlion Highlights Advanced, Green and Intelligent Mining Solutions at 2026 Global Mining Machinery Expo

El evento, celebrado en el Parque de Maquinaria para Movimiento de Tierras de Zoomlion Smart City, destacó los avances de Zoomlion en tres áreas: maquinaria pesada para minas a cielo abierto, equipos eléctricos e híbridos para operaciones mineras sostenibles y sistemas autónomos de transporte y gestión minera.

Tres modelos emblemáticos fueron los protagonistas de la exhibición de equipos: la cargadora de ruedas híbrida ZWL360, el camión minero híbrido eléctrico ZTE450HEV y la excavadora minera de doble motor ZE1650G.

La ZWL360 es la cargadora de ruedas híbrida más grande del mundo, con una carga nominal de 36 toneladas y 1.495 kilovatios de potencia combinada. Ofrece un ahorro energético de más del 15% en comparación con máquinas similares. La ZTE450HEV transporta una carga útil de 240 toneladas y está propulsada por un sistema de transmisión diésel-eléctrico con sistemas de recuperación de energía. La excavadora ZE1650G utiliza dos motores QSM15 en tándem y está diseñada para operar en condiciones difíciles.

Zoomlion exhibió más de 40 productos y componentes de minería de nueva energía, incluyendo los camiones mineros híbridos ZT160HEV y totalmente eléctricos ZT165EV. Sus máquinas eléctricas e híbridas ya operan en decenas de minas en todo el mundo, y cada unidad acumula más de 8.000 horas de servicio.

La empresa destacó varias tecnologías ecológicas propias en el evento. El sistema de gestión de energía adaptativa ZM-i, por ejemplo, alimenta sus máquinas híbridas mediante una arquitectura "auténticamente híbrida" que hace funcionar un motor diésel y un motor eléctrico simultáneamente bajo carga pesada, en lugar de alternar entre ambos. Las pruebas realizadas por la empresa registraron una reducción del 20% en el consumo de combustible y una mejora del 11,2% en la eficiencia operativa.

El transporte autónomo fue otro de los principales objetivos. Zoomlion ha puesto en funcionamiento cerca de 100 camiones mineros sin conductor en múltiples emplazamientos de China, donde son capaces de navegar de forma autónoma, evitar obstáculos y trabajar de forma coordinada con excavadoras. En la exposición, la empresa demostró esta capacidad en directo, poniendo en marcha la excavadora de control remoto ZE985G, el camión minero eléctrico puro ZT118EV y el camión minero híbrido ZT160HEV en una demostración coordinada de excavación, carga y transporte que combinaba la operación remota y el transporte autónomo.

Zoomlion también presentó dos plataformas de software en el evento: Mine Smart Supervision Platform 2.0 y Mine Operation & Diagnosis Platform 2.0. Estos sistemas transmiten datos de equipos desde el campo a la nube, lo que permite la monitorización en tiempo real, la predicción de fallos y el seguimiento del mantenimiento.

La compañía también presentó un sistema inteligente de evaluación minera que analiza las condiciones del yacimiento, modela el consumo energético y recomienda configuraciones de equipos para cada mina. Este sistema ya se ha implementado en más de 150 minas y ha completado más de 200 planes de proyectos personalizados.

Yuan Ye, vicepresidente de Zoomlion, afirmó que la compañía seguirá invirtiendo en su infraestructura tecnológica para impulsar la innovación y fortalecer sus alianzas con clientes de todo el mundo.

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