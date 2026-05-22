長沙市、2026年5月22日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (「Zoomlion」）は5月16日、長沙で「2026 Global Mining Machinery Expo」を開催し、世界約30の国と地域から500人を超える顧客や業界パートナーが参加し、同社の最新の鉱山機械やソリューションを視察しました。

Zoomlion Smart Cityの土木機械パークで開催されたこのイベントでは、露天掘り用の重荷重機械、環境に配慮した採鉱作業用の電気機器やハイブリッド機器、自律運搬システムや鉱山管理システムの3つの分野におけるZoomlionの技術的進歩が紹介されました。

Zoomlion Highlights Advanced, Green and Intelligent Mining Solutions at 2026 Global Mining Machinery Expo

ZWL360ハイブリッド・ホイール・ローダー、ZTE450HEVハイブリッド電気駆動マイニング・トラック、ZE1650Gデュアル・エンジン・マイニング・ショベルの3つの主力モデルが展示の主役となりました。

ZWL360は、定格積載量36トン、総出力1,495キロワットを誇る、世界最大のハイブリッド式ホイールローダーです。同クラスの機械と比較して、15％以上の省エネ効果を実現します。ZTE450HEVは積載量240トンを誇り、エネルギー回生システムを備えたディーゼル・電気式駆動システムを搭載しています。ZE1650G掘削機は、2基のQSM15エンジンをタンデムで稼動させ、過酷な条件下でも稼動できるように設計されています。

Zoomlionは、ZT160HEVハイブリッドおよびZT165EV純電気鉱山トラックを含む40以上の新エネルギー鉱山製品およびコンポーネントを展示しました。同社の電気機械とハイブリッド機械は現在、世界各地の数十の鉱山で稼働しており、個々の機械の稼働時間は8,000時間を超えています。

同社はこのイベントで、独自のグリーンテクノロジーをいくつか紹介しました。例えば、ZM-iアダプティブ・スーパー・エネルギー・マネジメント・システムは、高負荷時にはディーゼルエンジンと電気モーターを交互に動かすのではなく、同時に動かす「真のハイブリッド」アーキテクチャによってハイブリッドマシンを駆動します。同社のテストでは、燃料消費を20％削減し、営業効率を11.2％改善しました。

自律走行による運搬も、もう一つの大きな焦点でした。Zoomlionは、中国の複数の現場で約100台のドライバーレス採掘トラックを稼働させており、自律走行、障害物回避、掘削機との協調作業が可能です。展示会では、ZE985G遠隔操作ショベル、ZT118EV純電気式鉱山用トラック、およびZT160HEVハイブリッド式鉱山用トラックを駆使し、遠隔操作と自律走行を組み合わせた「掘削・積載・運搬」の一連の連携デモを実演し、その性能を実証しました。

また、ZoomlionはこのイベントでMine Smart Supervision Platform 2.0とMine Operation & Diagnosis Platform 2.0という2つのソフトウェア・プラットフォームも発表しました。このシステムは、機器のデータを現場からクラウドにストリーミングし、リアルタイムの監視、故障予測、メンテナンス追跡を可能にします。

同社はまた、現場の状況を分析し、エネルギー消費量をモデル化し、鉱山ごとに設備構成を推奨するインテリジェントな鉱山評価システムも導入しました。すでに150以上の鉱山に導入され、200以上のカスタマイズされたプロジェクト計画を完了しています。

Zoomlionでバイスプレジデントを務めるYuan Yeは、イノベーションを推進し、世界中の顧客とのパートナーシップを深めるために、技術基盤への投資を続けていくと述べています。

SOURCE Zoomlion