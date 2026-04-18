Zoomlion fortalece capacidades de fabricação e serviços localizados à medida que a Fábrica MEWP da Hungria inicia operações

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Zoomlion

18 abr, 2026, 20:22 GMT

TATABÁNYA, Hungria, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Com o início das operações da Fase I da Fábrica Inteligente MEWP da Zoomlion na Hungria e o avanço da Fase II do projeto da fábrica alemã, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ou "a empresa"; 1157.HK) está fortalecendo ainda mais sua rede de entrega, peças de reposição e suporte a serviços em toda a Europa, à medida que os fabricantes dão maior ênfase à resiliência da cadeia de suprimentos e à capacidade de resposta local.

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Zoomlion apresenta seus produtos MEWP aos clientes na fábrica da empresa na Hungria
Zoomlion apresenta seus produtos MEWP aos clientes na fábrica da empresa na Hungria

Localizada estrategicamente em Tatabánya, na interseção das principais redes rodoviárias, a fábrica de MEWP da Zoomlion na Hungria atua como um centro vital que conecta rotas logísticas essenciais entre a Europa Oriental e Ocidental, apoiando tanto o fornecimento local quanto a distribuição regional mais ampla. Ela fabrica plataformas articuladas (boom lifts) e plataformas tipo tesoura (scissor lifts), projetadas para garantir um fornecimento de produtos estável e eficiente para os clientes europeus.

Como base de fabricação localizada para plataformas móveis de trabalho aéreo, a fábrica da Hungria também fortalece a rede de serviços regionais da Zoomlion ao ampliar a disponibilidade de peças de reposição, o suporte técnico e a capacidade de resposta dos serviços. A fábrica deverá apoiar centenas de empregos locais, além de fortalecer a colaboração com parceiros da cadeia de suprimentos, promover sinergia com empresas húngaras e cultivar um ecossistema industrial local por meio de parcerias próximas e mutuamente benéficas.

A Zoomlion também está promovendo essa abordagem localizada na Alemanha. A construção da Fase II do seu projeto de fábrica na Alemanha foi oficialmente iniciada em março de 2025. Com um investimento de mais de 50 milhões de euros e uma área de 60.000 metros quadrados, o projeto representa uma atualização da planta da WILBERT TowerCranes GmbH adquirida pela Zoomlion. Após a conclusão, a fábrica produzirá guindastes de torre, guindastes sobre caminhão e máquinas de concreto, fortalecendo ainda mais os recursos da empresa de entrega local multiproduto e de serviços regionais na Europa.

Juntas, essas iniciativas refletem o esforço mais amplo da Zoomlion em construir uma rede internacional mais resiliente por meio de fabricação local, montagem, manutenção e suporte de serviços. Ao aproximar-se dos mercados finais, a empresa está possibilitando tempos de resposta mais rápidos e alinhando-se de forma mais estreita aos padrões regionais, às preferências dos clientes e às necessidades de aplicação na Europa e além.

De forma mais ampla, a Zoomlion continua a integrar globalização com localização em suas operações internacionais, diversificando assim seu portfólio industrial. Atualmente, a empresa opera 11 bases internacionais de P&D e manufatura, além de mais de 430 pontos de vendas e serviços em mais de 170 países e regiões. Em 2025, a receita internacional representou 58,56% da receita total da empresa.

Esses esforços em conjunto estão fortalecendo a resiliência da cadeia de suprimentos e apoiando o crescimento de longo prazo da Zoomlion nos mercados internacionais.

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