Zoomlion fortalece capacidades de fabricação e serviços localizados à medida que a Fábrica MEWP da Hungria inicia operações

TATABÁNYA, Hungria, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Com o início das operações da Fase I da Fábrica Inteligente MEWP da Zoomlion na Hungria e o avanço da Fase II do projeto da fábrica alemã, a Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" ou "a empresa"; 1157.HK) está fortalecendo ainda mais sua rede de entrega, peças de reposição e suporte a serviços em toda a Europa, à medida que os fabricantes dão maior ênfase à resiliência da cadeia de suprimentos e à capacidade de resposta local.

Zoomlion apresenta seus produtos MEWP aos clientes na fábrica da empresa na Hungria

Localizada estrategicamente em Tatabánya, na interseção das principais redes rodoviárias, a fábrica de MEWP da Zoomlion na Hungria atua como um centro vital que conecta rotas logísticas essenciais entre a Europa Oriental e Ocidental, apoiando tanto o fornecimento local quanto a distribuição regional mais ampla. Ela fabrica plataformas articuladas (boom lifts) e plataformas tipo tesoura (scissor lifts), projetadas para garantir um fornecimento de produtos estável e eficiente para os clientes europeus.

Como base de fabricação localizada para plataformas móveis de trabalho aéreo, a fábrica da Hungria também fortalece a rede de serviços regionais da Zoomlion ao ampliar a disponibilidade de peças de reposição, o suporte técnico e a capacidade de resposta dos serviços. A fábrica deverá apoiar centenas de empregos locais, além de fortalecer a colaboração com parceiros da cadeia de suprimentos, promover sinergia com empresas húngaras e cultivar um ecossistema industrial local por meio de parcerias próximas e mutuamente benéficas.

A Zoomlion também está promovendo essa abordagem localizada na Alemanha. A construção da Fase II do seu projeto de fábrica na Alemanha foi oficialmente iniciada em março de 2025. Com um investimento de mais de 50 milhões de euros e uma área de 60.000 metros quadrados, o projeto representa uma atualização da planta da WILBERT TowerCranes GmbH adquirida pela Zoomlion. Após a conclusão, a fábrica produzirá guindastes de torre, guindastes sobre caminhão e máquinas de concreto, fortalecendo ainda mais os recursos da empresa de entrega local multiproduto e de serviços regionais na Europa.

Juntas, essas iniciativas refletem o esforço mais amplo da Zoomlion em construir uma rede internacional mais resiliente por meio de fabricação local, montagem, manutenção e suporte de serviços. Ao aproximar-se dos mercados finais, a empresa está possibilitando tempos de resposta mais rápidos e alinhando-se de forma mais estreita aos padrões regionais, às preferências dos clientes e às necessidades de aplicação na Europa e além.

De forma mais ampla, a Zoomlion continua a integrar globalização com localização em suas operações internacionais, diversificando assim seu portfólio industrial. Atualmente, a empresa opera 11 bases internacionais de P&D e manufatura, além de mais de 430 pontos de vendas e serviços em mais de 170 países e regiões. Em 2025, a receita internacional representou 58,56% da receita total da empresa.

Esses esforços em conjunto estão fortalecendo a resiliência da cadeia de suprimentos e apoiando o crescimento de longo prazo da Zoomlion nos mercados internacionais.

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FONTE Zoomlion