줌라이언, 헝가리 MEWP 공장 가동 개시로 현지화된 제조 및 서비스 역량 강화

타타바냐, 헝가리 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 줌라이언 중공업 과학기술(Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd., '줌라이언' 또는 '회사', 1157.HK)이 헝가리 MEWP 지능형 공장 1단계가 가동을 시작하고 독일 공장 프로젝트 2단계가 진전을 보임에 따라, 제조업체들이 공급망 회복탄력성과 현지 대응력에 더욱 큰 중점을 두는 가운데 유럽 전역에서 인도, 예비 부품 및 서비스 지원 네트워크를 한층 강화하고 있다.

주요 고속도로망의 교차점에 위치한 타타바냐의 줌라이언 헝가리 MEWP 공장은 동유럽과 서유럽을 잇는 핵심 물류 경로를 연결하는 중요한 허브 역할을 하며, 현지 공급과 더 넓은 지역 유통을 모두 지원한다. 이 공장에서는 유럽 고객들에게 안정적이고 효율적인 제품 공급을 뒷받침하도록 설계된 붐 리프트와 시저 리프트를 생산한다.

Zoomlion showcases its MEWP products to clients at the Company’s Hungary factory (PRNewsfoto/Zoomlion)

이동식 고소작업대의 현지화된 제조 거점인 헝가리 공장은 예비부품 가용성, 기술 지원 및 서비스 대응성을 향상함으로써 줌라이언의 지역 서비스 네트워크도 강화한다. 이 공장은 수백 개의 현지 일자리를 뒷받침할 것으로 예상되며, 동시에 현지 공급망 파트너들과의 협력을 강화하고, 헝가리 기업들과의 시너지를 촉진하며, 긴밀하고 상호 호혜적인 파트너십을 통해 현지화된 산업 생태계를 육성할 것으로 기대된다.

줌라이언은 독일에서도 이러한 현지화 전략을 추진하고 있다. 독일 공장 프로젝트 2단계 건설은 2025년 3월 공식적으로 착공됐다. 5000만 유로가 넘는 투자가 이뤄지고 6만 제곱미터 부지에 조성되는 이 프로젝트는 줌라이언이 인수한 빌베르트 타워크레인(WILBERT TowerCranes GmbH) 공장의 업그레이드 사업이다. 완공되면 타워크레인, 트럭 크레인 및 콘크리트 기계를 생산하게 되며, 이를 통해 유럽 내 회사의 다품목 현지 인도 및 지역 서비스 역량이 한층 강화될 것이다.

이들 프로젝트는 함께 현지 제조, 조립, 유지보수 및 서비스 지원을 통해 보다 회복 탄력적인 해외 네트워크를 구축하려는 줌라이언의 더욱 광범위한 노력을 보여준다. 회사는 최종 시장에 더 가까이 다가감으로써 더 빠른 대응 시간을 가능하게 하고, 유럽 및 그 밖의 지역에서 지역 표준, 고객 선호도 및 적용 수요에 더욱 긴밀히 부합하고 있다.

더욱 폭넓게 보면, 줌라이언은 산업 포트폴리오를 다각화하는 동시에 국제 사업 전반에 걸쳐 글로벌화와 현지화를 지속적으로 통합하고 있다. 현재 11개의 해외 연구개발 및 제조 기지와 170개 이상의 국가 및 지역에 430곳이 넘는 판매 및 서비스 거점을 운영하고 있다. 2025년 국제 매출은 회사 전체 매출의 58.56%를 차지했다.

이러한 노력은 함께 공급망의 회복탄력성을 강화하고, 국제 시장에서 줌라이언의 장기적인 성장을 뒷받침하고 있다.

SOURCE Zoomlion