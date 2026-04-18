Zoomlion、ハンガリーのMEWP（高所作業車）工場が操業を開始し、現地生産およびサービス能力を強化

タタバーニャ、ハンガリー、2026年4月18日 /PRNewswire/ -- ZoomlionのハンガリーMEWPインテリジェント工場の第1段階が操業を開始し、ドイツ工場プロジェクトの第2段階が進展する中、Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. （以下「Zoomlion」または「当社」、1157.HK）は、メーカーがサプライチェーンの強靭性と現地対応力を重視する中、欧州全域における配送、スペアパーツ、およびサービスサポートネットワークをさらに強化しています。

主要な高速道路網が交差するタタバーニャに戦略的に位置するZoomlionのハンガリーMEWP工場は、東欧と西欧を結ぶ主要な物流ルートの重要なハブとして機能し、現地供給と広範な地域流通の両方を支えています。同工場では、欧州のお客様への安定的かつ効率的な製品供給を支えるために設計されたブームリフトやシザーリフトを製造しています。

Zoomlion showcases its MEWP products to clients at the Company’s Hungary factory (PRNewsfoto/Zoomlion)

高所作業車の現地生産拠点として、このハンガリー工場はスペアパーツの供給体制、技術サポート、およびサービス対応力を向上させることで、Zoomlionの地域サービスネットワークを強化します。この工場は数百人規模の地元雇用を創出すると同時に、現地のサプライチェーンパートナーとの協力関係を深め、ハンガリー企業との相乗効果を促進し、緊密で互恵的なパートナーシップを通じて地域に根ざした産業エコシステムを育成することが期待されています。

Zoomlionは、ドイツにおいてもこの現地化アプローチを推進しています。ドイツ工場プロジェクトの第2段階の建設は、2025年3月に正式に開始されました。5,000万ユーロ以上の投資と6万平方メートルの敷地面積を誇るこのプロジェクトは、Zoomlionが買収したWILBERT TowerCranes GmbHの工場をアップグレードするものです。完成後はタワークレーン、トラッククレーン、およびコンクリート機械を製造し、欧州における当社の多品種現地納入および地域サービス能力をさらに強化します。

これらのプロジェクトは相まって、現地での製造、組み立て、メンテナンス、およびサービスサポートを通じて、より強靭な海外ネットワークを構築するというZoomlionの広範な取り組みを反映しています。エンドマーケットに近づくことで、当社はより迅速な対応を可能にし、欧州内外の地域規格、顧客の要望、および用途上のニーズにより密接に合致させることができます。

より広い意味では、Zoomlionは産業ポートフォリオを多様化させながら、国際事業全体においてグローバル化と現地化の統合を継続しています。現在、170以上の国と地域において、11の海外研究開発・製造拠点と430以上の販売・サービス拠点を展開しています。2025年の海外売上高は、当社の総売上高の58.56%を占めました。

これらの取り組みが相まって、サプライチェーンの強靭性を高め、国際市場におけるZoomlionの長期的な成長を支えています。

SOURCE Zoomlion