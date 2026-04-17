Zoomlion inicia las operaciones de su fábrica de plataformas elevadoras móviles de personal en Hungría

Zoomlion refuerza sus capacidades locales de fabricación y servicio con el inicio de operaciones de su fábrica de plataformas elevadoras móviles de personal en Hungría

TATABÁNYA, Hungría, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la Fase I de la Fábrica Inteligente de Plataformas Elevadoras Móviles de Empleo (PEMP) de Zoomlion en Hungría comienza a operar y la Fase II de su proyecto de fábrica en Alemania avanza, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la Compañía"; 1157.HK) está reforzando aún más su red de entrega, repuestos y soporte técnico en toda Europa, a medida que los fabricantes hacen mayor hincapié en la resiliencia de la cadena de suministro y la capacidad de respuesta local.

Zoomlion showcases its MEWP products to clients at the Company’s Hungary factory

Ubicada estratégicamente en Tatabánya, en la intersección de importantes redes de autopistas, la fábrica de plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) de Zoomlion en Hungría funciona como un centro logístico vital que conecta las principales rutas logísticas entre Europa del Este y Europa Occidental, brindando soporte tanto al suministro local como a la distribución regional. Fabrica plataformas elevadoras de brazo y de tijera diseñadas para garantizar un suministro de productos estable y eficiente para los clientes europeos.

Como base de fabricación local de plataformas elevadoras móviles, la fábrica de Hungría también fortalece la red de servicio regional de Zoomlion al mejorar la disponibilidad de repuestos, el soporte técnico y la capacidad de respuesta del servicio. Se espera que la fábrica genere cientos de empleos locales, a la vez que refuerce la colaboración con los socios locales de la cadena de suministro, fomente la sinergia con las empresas húngaras y cultive un ecosistema industrial local mediante alianzas estrechas y mutuamente beneficiosas.

Zoomlion también está impulsando este enfoque de producción local en Alemania. La construcción de la Fase II de su fábrica alemana comenzó oficialmente en marzo de 2025. Con una inversión de más de 50 millones de euros y una superficie de 60.000 metros cuadrados, el proyecto supone una modernización de la planta de WILBERT TowerCranes GmbH, adquirida por Zoomlion. Una vez finalizada, fabricará grúas torre, grúas sobre camión y maquinaria para hormigón, reforzando así la capacidad de la empresa para ofrecer una amplia gama de productos a nivel local y brindar servicios regionales en Europa.

En conjunto, estos proyectos reflejan el esfuerzo más amplio de Zoomlion por construir una red internacional más sólida mediante la fabricación, el ensamblaje, el mantenimiento y el soporte técnico locales. Al acercarse a los mercados finales, la empresa logra tiempos de respuesta más rápidos y se adapta mejor a los estándares regionales, las preferencias de los clientes y las necesidades de las aplicaciones en Europa y otros lugares.

En términos generales, Zoomlion continúa integrando la globalización con la localización en todas sus operaciones internacionales, a la vez que diversifica su cartera industrial. Actualmente opera 11 centros de I+D y fabricación en el extranjero y más de 430 puntos de venta y servicio en más de 170 países y regiones. En 2025, los ingresos internacionales representaron el 58,56 % de los ingresos totales de la compañía.

En conjunto, estos esfuerzos están fortaleciendo la resiliencia de la cadena de suministro y respaldando el crecimiento a largo plazo de Zoomlion en los mercados internacionales.

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