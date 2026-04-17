Zoomlion เสริมศักยภาพการผลิตและการบริการในท้องถิ่น หลังโรงงาน MEWP ในฮังการีเริ่มดำเนินงาน
17 Apr, 2026, 15:48 CST
ตาตาบันยา, ฮังการี, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ขณะที่โครงการระยะที่ 1 ของโรงงานอัจฉริยะ MEWP ของ Zoomlion ในฮังการีเริ่มดำเนินงาน และโครงการโรงงานในเยอรมนีระยะที่ 2 มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" หรือ "บริษัท"; 1157.HK) กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการส่งมอบสินค้า อะไหล่ และการสนับสนุนด้านบริการทั่วทวีปยุโรป ท่ามกลางภาคการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและการตอบสนองในระดับท้องถิ่นมากขึ้น
โรงงาน MEWP ของ Zoomlion ในฮังการีตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่เมืองตาตาบันยา บริเวณจุดตัดของเครือข่ายทางหลวงสายหลัก ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตก สนับสนุนทั้งการจัดหาภายในประเทศและการกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค โรงงานแห่งนี้ผลิตบูมลิฟต์และรถกระเช้าขากรรไกรเพื่อรองรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าในยุโรป
ในฐานะฐานการผลิตในท้องถิ่นสำหรับแพลตฟอร์มทำงานบนที่สูงแบบเคลื่อนที่ โรงงานในฮังการียังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายบริการในภูมิภาค ด้วยการเพิ่มความพร้อมของอะไหล่ การสนับสนุนด้านเทคนิค และความรวดเร็วในการให้บริการ โรงงานคาดว่าจะสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นหลายร้อยตำแหน่ง พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจฮังการี และพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมในท้องถิ่นผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเกิดประโยชน์ร่วมกัน
Zoomlion ยังเดินหน้ากลยุทธ์การพัฒนาฐานการผลิตในท้องถิ่นในเยอรมนี โดยการก่อสร้างโครงการโรงงานระยะที่ 2 ในเยอรมนีได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2568 ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 50 ล้านยูโร บนพื้นที่ขนาด 60,000 ตารางเมตร โครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับโรงงานของ WILBERT TowerCranes GmbH ที่ Zoomlion เข้าซื้อกิจการ เมื่อแล้วเสร็จ โรงงานจะผลิตเครนทาวเวอร์ เครนติดรถบรรทุก และเครื่องจักรคอนกรีต ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของบริษัทด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์หลายประเภทในระดับท้องถิ่นและการให้บริการในภูมิภาคยุโรป
โครงการเหล่านี้สะท้อนความพยายามในภาพรวมของ Zoomlion ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ผ่านการผลิต การประกอบ การบำรุงรักษา และการสนับสนุนบริการในท้องถิ่น การเข้าใกล้ตลาดปลายทางมากขึ้นช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานระดับภูมิภาค ความต้องการของลูกค้า และลักษณะการใช้งานในยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
ในภาพรวม Zoomlion ยังคงผสานกลยุทธ์โลกาภิวัตน์เข้ากับการพัฒนาในท้องถิ่นทั่วการดำเนินงานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งกระจายพอร์ตโฟลิโออุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทมีฐานการวิจัยและพัฒนา และฐานการผลิตในต่างประเทศรวม 11 แห่ง และมีจุดขายและบริการมากกว่า 430 แห่ง ในกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค ในปี 2568 รายได้จากต่างประเทศคิดเป็น 58.56% ของรายได้รวมของบริษัท
ความพยายามทั้งหมดนี้ช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุนการเติบโตระยะยาวของ Zoomlion ในตลาดต่างประเทศ
