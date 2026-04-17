Zoomlion เสริมศักยภาพการผลิตและการบริการในท้องถิ่น หลังโรงงาน MEWP ในฮังการีเริ่มดำเนินงาน

17 Apr, 2026, 15:48 CST

ตาตาบันยา, ฮังการี, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ขณะที่โครงการระยะที่ 1 ของโรงงานอัจฉริยะ MEWP ของ Zoomlion ในฮังการีเริ่มดำเนินงาน และโครงการโรงงานในเยอรมนีระยะที่ 2 มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" หรือ "บริษัท"; 1157.HK) กำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการส่งมอบสินค้า อะไหล่ และการสนับสนุนด้านบริการทั่วทวีปยุโรป ท่ามกลางภาคการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและการตอบสนองในระดับท้องถิ่นมากขึ้น

Zoomlion showcases its MEWP products to clients at the Company’s Hungary factory
Zoomlion showcases its MEWP products to clients at the Company’s Hungary factory

โรงงาน MEWP ของ Zoomlion ในฮังการีตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่เมืองตาตาบันยา บริเวณจุดตัดของเครือข่ายทางหลวงสายหลัก ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตก สนับสนุนทั้งการจัดหาภายในประเทศและการกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค โรงงานแห่งนี้ผลิตบูมลิฟต์และรถกระเช้าขากรรไกรเพื่อรองรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าในยุโรป

ในฐานะฐานการผลิตในท้องถิ่นสำหรับแพลตฟอร์มทำงานบนที่สูงแบบเคลื่อนที่  โรงงานในฮังการียังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายบริการในภูมิภาค ด้วยการเพิ่มความพร้อมของอะไหล่ การสนับสนุนด้านเทคนิค และความรวดเร็วในการให้บริการ โรงงานคาดว่าจะสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นหลายร้อยตำแหน่ง พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่น สร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจฮังการี และพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมในท้องถิ่นผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเกิดประโยชน์ร่วมกัน

Zoomlion ยังเดินหน้ากลยุทธ์การพัฒนาฐานการผลิตในท้องถิ่นในเยอรมนี โดยการก่อสร้างโครงการโรงงานระยะที่ 2 ในเยอรมนีได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2568 ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 50 ล้านยูโร บนพื้นที่ขนาด 60,000 ตารางเมตร โครงการดังกล่าวเป็นการยกระดับโรงงานของ WILBERT TowerCranes GmbH ที่ Zoomlion เข้าซื้อกิจการ เมื่อแล้วเสร็จ โรงงานจะผลิตเครนทาวเวอร์ เครนติดรถบรรทุก และเครื่องจักรคอนกรีต ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของบริษัทด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์หลายประเภทในระดับท้องถิ่นและการให้บริการในภูมิภาคยุโรป

โครงการเหล่านี้สะท้อนความพยายามในภาพรวมของ Zoomlion ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศที่มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ผ่านการผลิต การประกอบ การบำรุงรักษา และการสนับสนุนบริการในท้องถิ่น การเข้าใกล้ตลาดปลายทางมากขึ้นช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานระดับภูมิภาค ความต้องการของลูกค้า และลักษณะการใช้งานในยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ในภาพรวม Zoomlion ยังคงผสานกลยุทธ์โลกาภิวัตน์เข้ากับการพัฒนาในท้องถิ่นทั่วการดำเนินงานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งกระจายพอร์ตโฟลิโออุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทมีฐานการวิจัยและพัฒนา และฐานการผลิตในต่างประเทศรวม 11 แห่ง และมีจุดขายและบริการมากกว่า 430 แห่ง ในกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค ในปี 2568 รายได้จากต่างประเทศคิดเป็น 58.56% ของรายได้รวมของบริษัท

ความพยายามทั้งหมดนี้ช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และสนับสนุนการเติบโตระยะยาวของ Zoomlion ในตลาดต่างประเทศ

Zoomlion Memperkukuh Keupayaan Pembuatan dan Perkhidmatan Setempat apabila Kilang MEWP Hungary Mula Beroperasi

Zoomlion Memperkukuh Keupayaan Pembuatan dan Perkhidmatan Setempat apabila Kilang MEWP Hungary Mula Beroperasi

Seiring Fasa I Kilang Pintar MEWP Zoomlion di Hungary mula beroperasi dan Fasa II projek kilang di Jerman terus berkembang, Zoomlion Heavy Industry...
