Zoomlion renforce ses capacités de fabrication et de service au niveau local avec le lancement opérationnel de l'usine hongroise de PEMP

TATABÁNYA, Hongrie, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la phase I de l'usine intelligente de fabrication de plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) de Zoomlion en Hongrie commence à fonctionner et que la phase II de son projet d'usine en Allemagne progresse, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion » ou « la Société » ; 1157.HK) renforce encore son réseau de livraison, de pièces détachées et d'assistance à travers l'Europe, en réponse à la priorité accrue accordée par les fabricants à la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à la réactivité locale.

Zoomlion showcases its MEWP products to clients at the Company’s Hungary factory

Stratégiquement située à Tatabánya, à l'intersection des principaux réseaux autoroutiers, l'usine hongroise de PEMP de Zoomlion constitue une plaque tournante vitale reliant les principaux itinéraires logistiques entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, soutenant à la fois l'approvisionnement local et une distribution régionale plus étendue. L'usine fabrique des élévateurs à nacelle et des élévateurs à ciseaux afin d'assurer un approvisionnement stable et efficace de produits pour les clients européens.

En tant que base de fabrication locale de plates-formes élévatrices mobiles, l'usine hongroise renforce également le réseau de service régional de Zoomlion en améliorant la disponibilité des pièces détachées, l'assistance technique et la réactivité du service. L'usine devrait créer des centaines d'emplois locaux et renforcer la collaboration avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement locale, en favorisant les synergies avec les entreprises hongroises et en cultivant un écosystème industriel local grâce à des partenariats étroits et mutuellement bénéfiques.

Zoomlion poursuit également cette approche localisée en Allemagne. La construction de la phase II de son projet d'usine allemande a officiellement commencé en mars 2025. Avec un investissement de plus de 50 millions d'euros et un site couvrant 60 000 mètres carrés, le projet est une modernisation de l'usine WILBERT TowerCranes GmbH acquise par Zoomlion. Une fois achevée, l'usine fabriquera des grues à tour, des grues sur camion et des machines à béton, renforçant ainsi les capacités de livraison locale de produits multiples et de service régional de l'entreprise en Europe.

Ensemble, ces projets reflètent les efforts plus larges de Zoomlion pour construire un réseau outre-mer plus résistant grâce à la fabrication, l'assemblage, la maintenance et l'assistance technique au niveau local. En se rapprochant des marchés finaux, l'entreprise permet des temps de réponse plus rapides et s'aligne plus étroitement sur les normes régionales, les préférences des clients et les besoins en matière d'application, en Europe et au-delà.

De manière plus générale, Zoomlion continue d'associer la mondialisation et la localisation dans ses opérations internationales tout en diversifiant son portefeuille industriel. L'entreprise exploite actuellement 11 bases de recherche et développement et de fabrication à l'étranger et plus de 430 points de vente et de service dans plus de 170 pays et régions. En 2025, les recettes internationales ont représenté 58,56 % des recettes totales de l'entreprise.

Ensemble, ces efforts renforcent la résilience de la chaîne d'approvisionnement et soutiennent la croissance à long terme de Zoomlion sur les marchés internationaux.

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