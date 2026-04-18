Zoomlion refuerza las capacidades locales de fabricación y prestación de servicios al poner en funcionamiento la fábrica de plataformas elevadoras móviles de personal en Hungría

TATABÁNYA, Hungría, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que comienza la fase I de las operaciones de la fábrica inteligente de plataformas elevadoras móviles de personal de Hungría de Zoomlion y avanza la fase II del proyecto de la fábrica de Alemania, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" o "la empresa"; 1157.HK) está reforzando aún más su red de distribución, repuestos y asistencia técnica en toda Europa, en un momento en que los fabricantes le dan mayor importancia a la resiliencia de la cadena de suministro y a la capacidad de respuesta local.

Zoomlion presenta su productos de plataformas elevadoras móviles de personal a clientes en la fábrica de Hungría de la empresa

Ubicada estratégicamente en Tatabánya, en la intersección de las principales redes de autopistas, la fábrica de plataformas elevadoras móviles de personal de Hungría de Zoomlion servirá como un centro vital que unirá las rutas logísticas clave de Europa Oriental y Occidental, que respalda tanto el abastecimiento local como la distribución regional en general. Esta planta fabrica plataformas elevadoras de brazo y de tijera diseñadas para garantizar un suministro estable y eficiente de productos a los clientes europeos.

Como centro de fabricación local de plataformas elevadoras móviles, la fábrica de Hungría también refuerza la red de servicio regional de Zoomlion al mejorar la disponibilidad de piezas de repuesto, la asistencia técnica y la rapidez de respuesta del servicio técnico. Se espera que la fábrica genere cientos de puestos de trabajo locales a la vez que fortalezca la colaboración con los socios de la cadena de suministro local, promueva la sinergia con las empresas de Hungría y cultive un ecosistema industrial localizado mediante una alianza estrechamente integrada y mutuamente beneficiosa.

Zoomlion también está impulsando este enfoque adaptado al contexto local en Alemania. Las obras de la fase II del proyecto de su fábrica en Alemania comenzaron oficialmente en marzo de 2025. Con una inversión de más de 50 millones de euros e instalaciones que abarcan 60.000 metros cuadrados, el proyecto supone una modernización de la planta de WILBERT TowerCranes GmbH adquirida por Zoomlion. Una vez finalizada, la planta fabricará grúas torre, grúas sobre camión y maquinaria para hormigón, lo que reforzará aún más la capacidad de la empresa para suministrar una amplia variedad de productos a nivel local y prestar servicios a escala regional en Europa.

En conjunto, estos proyectos reflejan el esfuerzo general de Zoomlion por crear una red internacional más resiliente mediante la fabricación, el montaje, el mantenimiento y la asistencia técnica a nivel local. Al acercarse a los mercados finales, la empresa consigue reducir los tiempos de respuesta y adaptarse mejor a las normas regionales, las preferencias de los clientes y las necesidades de aplicaciones en Europa y fuera de ella.

A un nivel más amplio, Zoomlion sigue combinando la globalización con la localización en todas sus operaciones internacionales, a la vez que diversifica su cartera industrial. En la actualidad, la empresa cuenta con 11 centros de investigación y desarrollo (I + D) y fabricación en el extranjero y más de 430 puntos de venta y servicio en más de 170 países y regiones. En 2025, Los ingresos internacionales representaron el 58,56 % de los ingresos totales de la empresa.

En conjunto, estas iniciativas están reforzando la resiliencia de la cadena de suministro y favoreciendo el crecimiento de Zoomlion a largo plazo en los mercados internacionales.

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FUENTE Zoomlion