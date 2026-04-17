Zoomlion Memperkukuh Keupayaan Pembuatan dan Perkhidmatan Setempat apabila Kilang MEWP Hungary Mula Beroperasi

TATABÁNYA, Hungary, 17 April 2026 /PRNewswire/ -- Seiring Fasa I Kilang Pintar MEWP Zoomlion di Hungary mula beroperasi dan Fasa II projek kilang di Jerman terus berkembang, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion" atau "Syarikat"; 1157.HK) terus memperkukuh rangkaian penghantaran, alat ganti dan sokongan perkhidmatannya di seluruh Eropah ketika pengeluar memberi penekanan lebih besar terhadap daya tahan rantaian bekalan dan keupayaan respons setempat.

Zoomlion showcases its MEWP products to clients at the Company’s Hungary factory (PRNewsfoto/Zoomlion)

Terletak secara strategik di Tatabánya di persimpangan rangkaian lebuh raya utama, kilang MEWP Hungary milik Zoomlion berfungsi sebagai hab penting yang menghubungkan laluan logistik utama antara Eropah Timur dan Barat, menyokong bekalan tempatan serta pengedaran serantau yang lebih luas. Kilang ini menghasilkan angkat bum dan angkat gunting yang direka untuk menyokong bekalan produk yang stabil dan cekap kepada pelanggan di Eropah.

Sebagai pangkalan pembuatan setempat untuk platform kerja tinggi bergerak (MEWP), kilang Hungary ini turut memperkukuh rangkaian perkhidmatan serantau Zoomlion dengan meningkatkan ketersediaan alat ganti, sokongan teknikal serta keupayaan respons perkhidmatan. Kilang ini dijangka mewujudkan ratusan peluang pekerjaan tempatan, di samping memperkukuh kerjasama dengan rakan rantaian bekalan tempatan, memupuk sinergi dengan perniagaan Hungary serta membangunkan ekosistem industri setempat melalui kerjasama rapat yang saling menguntungkan.

Zoomlion turut memajukan pendekatan setempat ini di Jerman. Pembinaan Fasa II projek kilang di Jerman secara rasmi bermula pada Mac 2025. Dengan pelaburan melebihi EUR 50 juta dan keluasan tapak 60,000 meter persegi, projek ini merupakan peningkatan kepada loji WILBERT TowerCranes GmbH yang diperoleh oleh Zoomlion. Setelah siap, ia akan menghasilkan kren menara, kren trak dan jentera konkrit, sekali gus memperkukuh keupayaan penghantaran setempat pelbagai produk serta perkhidmatan serantau syarikat di Eropah.

Secara keseluruhan, projek-projek ini mencerminkan usaha lebih luas Zoomlion untuk membina rangkaian luar negara yang lebih berdaya tahan melalui pembuatan, pemasangan, penyelenggaraan dan sokongan perkhidmatan setempat. Dengan mendekatkan operasi kepada pasaran akhir, Syarikat dapat memberikan masa respons lebih pantas serta menyesuaikan diri dengan standard serantau, keutamaan pelanggan dan keperluan aplikasi di Eropah dan seterusnya.

Secara lebih luas, Zoomlion terus mengintegrasikan globalisasi dengan penyetempatan dalam operasi antarabangsa sambil mempelbagaikan portfolio industrinya. Ketika ini, syarikat mengendalikan 11 pangkalan R&D dan pembuatan di luar negara serta lebih 430 pusat jualan dan perkhidmatan di lebih 170 negara dan wilayah. Pada 2025, hasil antarabangsa menyumbang 58.56% daripada jumlah hasil Syarikat.

Secara keseluruhan, usaha ini memperkukuh daya tahan rantaian bekalan dan menyokong pertumbuhan jangka panjang Zoomlion di pasaran antarabangsa.

SOURCE Zoomlion