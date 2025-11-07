Dahua Technology afslører regionalt knudepunkt i Budapest, der strategisk styrker det globale AIoT-økosystem og lokal værdiskabelse

BUDAPEST, Ungarn, 7. november 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, en verdensledende leverandør af videocentrerede AIoT-løsninger og -tjenester, afholdt den 23. oktober en stor åbningsceremoni for virksomhedens nye showroom i Budapest, Ungarn. Showroomet, der dækker Central- og Østeuropa, Norden og Tyrkiet, markerer en vigtig strategisk milepæl for Dahua Technologys CEENT-region og indleder et nyt kapitel i virksomhedens internationale vækst.

image Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region

Med åbningen af showroomet styrker Dahua sin indsats for innovation, branchemæssigt samarbejde og lokal tilpasning. Målet er at skabe større værdi på tværs af markederne ved at tilbyde skræddersyede løsninger og tjenester, der matcher lokale behov og udfordringer.

Under sloganet "Sammen bygger vi en fremtid" præsenterede Dahua Technology sine nyeste intelligente IoT-løsninger ved en storstilet begivenhed, der samlede regionale distributører, systemintegratorer og kunder. Arrangementet gav deltagerne mulighed for at opleve de seneste teknologiske fremskridt og styrkede samtidig Dahuas brand og tilstedeværelse i regionen.

Åbningen af showroomet i Budapest markerer en ny fase for Dahua Technology i CEENT-regionen, hvor virksomheden intensiverer sit engagement i lokaliserede aktiviteter. Med fokus på stærkere lokal service og support ønsker Dahua at opbygge kundernes tillid, udvide sin markedsdækning og sikre vedvarende vækst. Showroomet fungerer som en multifunktionel platform, der tilbyder produktdemonstrationer, tekniske løsninger og uddannelse, med det formål at styrke partnernes viden, salgsindsats og samarbejde.

Initiativet skal samtidig forankre et intelligent lokalt økosystem, der fremmer tværsektoriel innovation og understøtter regional forretningsudvikling. Gennem strategiske partnerskaber på tværs af sektorer har Dahua opnået markant vækst i Europa over det seneste årti og har dermed konsolideret sin position som en nøglespiller på det internationale marked.

Virksomhedens europæiske aktiviteter omfatter i dag en stærk tilstedeværelse i mere end 40 lande og regioner, et team på over 600 medarbejdere, et netværk med mere end 10.000 kunder og partnere samt et dedikeret servicenetværk med over 20 lokationer og 18 hotlines, der har som mål at besvare henvendelser inden for 24 timer.

I de senere år har Dahua introduceret stadig mere avancerede, innovative og brancheførende produkter, teknologier og løsninger på det europæiske marked. Virksomhedens løsninger – herunder Full-color, WizColor, AcuPick, DoLynk Cloud og Xinghan Large-Scale AI Models – bliver løbende opgraderet for effektivt at imødekomme kundernes behov og udfordringer. Målet er at levere produkter og tjenester af højeste kvalitet.

"Dahua leverer kraftfulde og intelligente teknologier, der i høj grad forbedrer kundernes effektivitet og produktivitet, samtidig med at de skaber øget værdi og positiv social indflydelse," udtaler Bob Chen, præsident for Dahua Technology Global Business.

Åbningen af showroomet i Budapest er langt mere end blot etableringen af en fysisk lokation – det markerer en vigtig milepæl i Dahuas regionale strategi og understreger virksomhedens stærkere engagement over for sine partnere samt fokus på bæredygtig vækst.

Eric Xu, præsident for Dahua Technology CEENT-regionen, fremhævede, at Dahua CEENT har oplevet en stabil vækst gennem de seneste 20 år. I denne periode har virksomheden lanceret en række fælles vækstinitiativer, herunder Dahua LAB Tour, certificeringsprogrammer, Partner Days, sikkerhedsmesser og innovationsfora.

"Vi håber – og vi har brug for – at lykkes sammen med vores partnere i fremtiden," sagde han. "Dahua er ikke blot en teknologisk frontløber, men også en ansvarlig og omsorgsfuld virksomhed, der aktivt bidrager til de lokalsamfund, vi er en del af."

Gennem initiativer som jordskælvshjælp i Tyrkiet og forskellige lokale sponsorater giver Dahua tilbage til samfundet, støtter inklusion og fremmer kulturelle forbindelser. Dahuas mission er at fortsætte med at prioritere kunderne og samarbejde med partnere om at levere pålidelige produkter og tjenester, der muliggør et smartere samfund og et bedre liv.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811725/image.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811731/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg