Dahua Technology otvára regionálne centrum v Budapešti - strategické rozšírenie globálneho ekosystému AIoT s vytvorením lokalizovanej hodnoty

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 7. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb AIoT so zameraním na video, 23. októbra úspešne usporiadala v Budapešti v Maďarsku slávnostné otvorenie regionálneho showroomu Dahua Technology pre strednú a východnú Európu, severské krajiny a Turecko (ďalej len „showroom"). Showroom, ktorý predstavuje významnú strategickú modernizáciu regiónu Dahua Technology CEENT a odvážnu novú kapitolu v raste spoločnosti Dahua v zahraničí, ďalej podnieti inovácie, spoluprácu v odvetví a lokalizované služby s cieľom vytvoriť väčšie hodnoty v rámci celého trhu.
Podľa sloganu „spoločne budujeme budúcnosť" podujatie uviedlo smart IoT riešenia a inteligentné riešenia od spoločnosti Dahua, pričom sa stretli regionálni distribútori, systémoví integrátori a klienti, aby si vyskúšali najnovšie pokroky a posilnili pozíciu značky.
V regióne Dahua Technology CEENT predstavuje otvorenie showroomu novú fázu rastu a záväzku k lokalizovaným prevádzkam. Vďaka silnejším lokálnym službám a podpore bude cieľom budovať dôveru klientov, rozširovať dosah na trhu a udržiavať rast. Ako multifunkčná platforma ponúka ukážky produktov, riešenia a technické školenia na podporu znalostí, predaja a spolupráce s partnermi. Cieľom showroomu je ukotviť miestny inteligentný ekosystém, podnietiť medzisektorové inovácie a rozširovanie regionálneho podnikania.
Vďaka partnerstvám medzi sektormi dosiahla spoločnosť Dahua za posledné desaťročie v Európe pozoruhodný rast a upevnila si tak svoju pozíciu kľúčového zahraničného trhu. Jej európske prevádzky zahŕňajú rozsiahlu pôsobnosť vo viac ako 40 krajinách a regiónoch, tím viac ako 600 zamestnancov, sieť s viac ako 10 000 klientmi a partnermi, ako aj špecializovanú servisnú sieť s viac ako 20 lokalitami a 18 horúcimi linkami zameranými na 24-hodinovú podporu.
„Za posledné roky predstavila spoločnosť Dahua v Európe pokročilejšie, inovatívnejšie a špičkové produkty, technológie a riešenia. Inovácie od Dahua, napríklad Full-color, WizColor, AcuPick, DoLynk Cloud a modely AI Xinghan Large-Scale, sa neustále aktualizujú, aby efektívne riešili potreby zákazníkov a ich problémové oblasti s cieľom poskytovať produkty a služby najvyššej kvality," poznamenal Bob Chen, prezident globálneho obchodu spoločnosti Dahua Technology. „Dahua poskytuje výkonné a inteligentné technológie a riešenia, ktoré nielen výrazne zvyšujú efektivitu a produktivitu zákazníkov, ale zároveň vytvárajú väčšiu hodnotu a sociálny vplyv."
Otvorenie showroomu nie je len fyzickým priestorom, predstavuje míľnik v regionálnej stratégii spoločnosti, signalizuje silnejší záväzok voči partnerom a zameranie na udržateľný rast.
Eric Xu, prezident pre región Dahua Technology CEENT, uviedol, že Dahua CEENT za posledných 20 rokov stabilne rastie a spustil programy spoločného rastu, ako napríklad Dahua LAB Tour, certifikačné školenia, partnerské dni, bezpečnostné veľtrhy a inovačné fóra.
„Dúfame, že v budúcnosti budeme úspechy rozvíjať aj spolu s našimi partnermi," povedal. „Dahua nie je len technologický líder, ale aj starostlivý a zodpovedný korporátny občan, ktorý aktívne prispieva k rozvoju miestnej komunity."
Prostredníctvom iniciatív, ako je pomoc po zemetrasení v Turecku a rôzne miestne sponzorstvá, pomáha Dahua spoločnosti, podporuje inklúziu a posilňuje kultúrne prepojenia. Poslaním spoločnosti Dahua je klásť zákazníkov na prvé miesto, spolupracovať s partnermi na poskytovaní spoľahlivých produktov a služieb, čo umožní inteligentnejšiu spoločnosť a lepší život.
