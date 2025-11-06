Dahua Technology otvára regionálne centrum v Budapešti - strategické rozšírenie globálneho ekosystému AIoT s vytvorením lokalizovanej hodnoty

Dahua Technology

Nov 06, 2025, 20:44 ET

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 7. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Dahua Technology, popredný svetový poskytovateľ riešení a služieb AIoT so zameraním na video, 23. októbra úspešne usporiadala v Budapešti v Maďarsku slávnostné otvorenie regionálneho showroomu Dahua Technology pre strednú a východnú Európu, severské krajiny a Turecko (ďalej len „showroom"). Showroom, ktorý predstavuje významnú strategickú modernizáciu regiónu Dahua Technology CEENT a odvážnu novú kapitolu v raste spoločnosti Dahua v zahraničí, ďalej podnieti inovácie, spoluprácu v odvetví a lokalizované služby s cieľom vytvoriť väčšie hodnoty v rámci celého trhu.

image
image
Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region
Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region

Podľa sloganu „spoločne budujeme budúcnosť" podujatie uviedlo smart IoT riešenia a inteligentné riešenia od spoločnosti Dahua, pričom sa stretli regionálni distribútori, systémoví integrátori a klienti, aby si vyskúšali najnovšie pokroky a posilnili pozíciu značky.

V regióne Dahua Technology CEENT predstavuje otvorenie showroomu novú fázu rastu a záväzku k lokalizovaným prevádzkam. Vďaka silnejším lokálnym službám a podpore bude cieľom budovať dôveru klientov, rozširovať dosah na trhu a udržiavať rast. Ako multifunkčná platforma ponúka ukážky produktov, riešenia a technické školenia na podporu znalostí, predaja a spolupráce s partnermi. Cieľom showroomu je ukotviť miestny inteligentný ekosystém, podnietiť medzisektorové inovácie a rozširovanie regionálneho podnikania.

Vďaka partnerstvám medzi sektormi dosiahla spoločnosť Dahua za posledné desaťročie v Európe pozoruhodný rast a upevnila si tak svoju pozíciu kľúčového zahraničného trhu. Jej európske prevádzky zahŕňajú rozsiahlu pôsobnosť vo viac ako 40 krajinách a regiónoch, tím viac ako 600 zamestnancov, sieť s viac ako 10 000 klientmi a partnermi, ako aj špecializovanú servisnú sieť s viac ako 20 lokalitami a 18 horúcimi linkami zameranými na 24-hodinovú podporu.

„Za posledné roky predstavila spoločnosť Dahua v Európe pokročilejšie, inovatívnejšie a špičkové produkty, technológie a riešenia. Inovácie od Dahua, napríklad Full-color, WizColor, AcuPick, DoLynk Cloud a modely AI Xinghan Large-Scale, sa neustále aktualizujú, aby efektívne riešili potreby zákazníkov a ich problémové oblasti s cieľom poskytovať produkty a služby najvyššej kvality," poznamenal Bob Chen, prezident globálneho obchodu spoločnosti Dahua Technology. „Dahua poskytuje výkonné a inteligentné technológie a riešenia, ktoré nielen výrazne zvyšujú efektivitu a produktivitu zákazníkov, ale zároveň vytvárajú väčšiu hodnotu a sociálny vplyv."

Otvorenie showroomu nie je len fyzickým priestorom, predstavuje míľnik v regionálnej stratégii spoločnosti, signalizuje silnejší záväzok voči partnerom a zameranie na udržateľný rast.

Eric Xu, prezident pre región Dahua Technology CEENT, uviedol, že Dahua CEENT za posledných 20 rokov stabilne rastie a spustil programy spoločného rastu, ako napríklad Dahua LAB Tour, certifikačné školenia, partnerské dni, bezpečnostné veľtrhy a inovačné fóra.

„Dúfame, že v budúcnosti budeme úspechy rozvíjať aj spolu s našimi partnermi," povedal. „Dahua nie je len technologický líder, ale aj starostlivý a zodpovedný korporátny občan, ktorý aktívne prispieva k rozvoju miestnej komunity."

Prostredníctvom iniciatív, ako je pomoc po zemetrasení v Turecku a rôzne miestne sponzorstvá, pomáha Dahua spoločnosti, podporuje inklúziu a posilňuje kultúrne prepojenia. Poslaním spoločnosti Dahua je klásť zákazníkov na prvé miesto, spolupracovať s partnermi na poskytovaní spoľahlivých produktov a služieb, čo umožní inteligentnejšiu spoločnosť a lepší život.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811725/image.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811731/image_2.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg 

