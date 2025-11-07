Dahua Technology avduker regionalt knutepunkt i Budapest for strategisk oppheving av et globalt AIoT-økosystem og lokalisert verdiskaping

BUDAPEST, Ungarn, 7. november 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, en verdensledende video-sentrert AIoT-løsning og tjenesteleverandør, var vert for den store åpningsseremonien for Dahua Technology Central Eastern Europe, Nordic og Türkiyes regionale showroom («utstillingslokalet») 23. oktober i Budapest, Ungarn. Showrommet demonstrerte en stor strategisk oppgradering for Dahua Technology CEENT-regionen og et dristig nytt kapittel i Dahua utenlandske vekst, og har som mål å ytterligere drive innovasjon, industri samarbeid og lokaliserte tjenester for å skape større verdier på tvers av markedet.

image Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region

Med slagordet «Sammen bygger vi en fremtid» viste arrangementet Dahuas smarte IoT og intelligente løsninger, og samlet regionale distributører, systemintegratorer og kunder for å oppleve selskapets nyeste fremskritt og styrke merkevarens tilstedeværelse.

I Dahua Technology CEENT-regionen markerer åpningen av utstillingslokalet en ny fase av vekst og forpliktelse til lokaliserte operasjoner. Med sterkere lokal service og støtte, tar det sikte på å bygge opp klienttillit, utvide markedstilgang og opprettholde vekst. Som en multifunksjonell plattform tilbyr den produktdemonstrasjoner, løsninger og teknisk opplæring for å øke partnernes kunnskap, salg og samarbeid. Utstillingsrommet tar sikte på å forankre et lokalt intelligent økosystem og stimulere innovasjon på tvers av sektorer og regionale forretningsoppgraderinger.

Gjennom tverrsektorielle partnerskap har Dahua oppnådd en bemerkelsesverdig vekst i Europa i løpet av det siste tiåret og konsolidert sin posisjon som et viktig utenlandsmarked. Dens europeiske virksomhet omfatter et betydelig fotavtrykk i mer enn 40 land og regioner, et team på over 600 ansatte, et nettverk av mer enn 10 000 kunder og partnere, og et dedikert servicenettverk på mer enn 20 steder med 18 hjelpetelefoner som tar sikte på tilgjengelighet døgnet rundt.

«I de siste årene har Dahua introdusert mer avanserte, innovative og bransjeledende produkter, teknologier og løsninger i Europa. Dahua-innovasjoner som Full-color, WizColor, AcuPick, DoLynk Cloud og Xinghan Large-Scale AI-modeller oppgraderes kontinuerlig for å effektivt ta hånd om kundenes behov og smertepunkter for å levere de høyeste kvalitet produkter og tjenester», bemerket Bob Chen, leder av global virksomhet ved Dahua Technology. «Dahua tilbyr kraftige og intelligente teknologier og løsninger som betydelig forbedrer kundenes effektivitet og produktivitet, samtidig som de skaper større verdi og sosial innvirkning».

Utstillingsrommet er mer enn et fysisk rom – dets åpning markerer en milepæl i selskapets regionale strategi, og signaliserer et sterkere engasjement for partnere og fokus på bærekraftig vekst.

Eric Xu, leder av CEENT-regionen i Dahua Technology, bemerket at Dahua CEENT har vokst jevnt de siste 20 årene og lansert samvekstprogrammer som Dahua LAB Tour, sertifiseringsopplæring, Partner Days, sikkerhetsmesser og innovasjonsfora.

«Vi håper, og vi trenger, å lykkes sammen med våre partnere i fremtiden», sa han. «Dahua er ikke bare en teknologileder, men også en omsorgsfull og ansvarlig bedriftsborger som aktivt bidrar til lokalsamfunnet. »

Gjennom initiativer som jordskjelvshjelp for Türkiye og ulike lokale sponsorer, gir Dahua tilbake til samfunnet, støtter inkludering og fremmer kulturelle forbindelser. Dahuas mål sier at selskapet vil fortsette å prioritere kunder, samarbeide med partnere for å levere pålitelige produkter og tjenester, slik at et smartere samfunn og bedre liv.

