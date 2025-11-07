Dahua Technology avaa alueellisen keskuksen Budapestissa, mikä vahvistaa strategisesti globaalia AIoT-ekosysteemiä ja paikallista arvonluontia

BUDAPEST, Unkari, 7. marraskuuta 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, maailman johtava videokeskeisten AIoT-ratkaisujen ja -palvelujen toimittaja, järjesti menestyksekkäästi alueellisen Dahua Technology Central Eastern Europe, Nordic and Türkiye -näyttelyn ("Showroom") avajaiset 23. lokakuuta Budapestissa, Unkarissa. Showroom merkitsee merkittävää strategista päivitystä Dahua Technologyn CEENT -alueelle ja uutta lukua Dahuan ulkomaisessa kasvussa. Se edistää edelleen innovaatioita, alan yhteistyötä ja luo suurempaa arvoa koko markkina-alueella.

image Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region

Sloganilla "Yhdessä rakennamme tulevaisuutta" tapahtuma esitteli Dahuan älykkäät IoT-ratkaisut ja älyratkaisut ja toi yhteen alueelliset jakelijat, järjestelmäintegraattorit ja asiakkaat, jotta he voisivat kokea sen uusimmat edistysaskeleet ja vahvistaa sen brändin läsnäoloa.

Dahua Technologyn CEENT -alueella showroomin avaaminen merkitsee uutta kasvuvaihetta ja sitoutumista paikallisiin toimintoihin. Vahvemmalla paikallisella palvelulla ja tuella se pyrkii rakentamaan asiakkaiden luottamusta, laajentamaan markkinaosuuttaan ja ylläpitämään kasvua. Monitoimisena alustana se tarjoaa tuotedemoja, ratkaisuja ja teknistä koulutusta kumppaneiden tietämyksen, myynnin ja yhteistyön edistämiseksi. Showroom pyrkii luomaan paikallisen älykkään ekosysteemin, joka edistää monialaista innovaatiota ja alueellisten yritysten kehitystä.

Monialaisten kumppanuuksien avulla Dahua on saavuttanut merkittävää kasvua Euroopassa viimeisen vuosikymmenen aikana ja vahvistanut asemaansa tärkeänä ulkomaisena markkinana. Sen Euroopan toiminnot kattavat yli 40 maata ja aluetta, yli 600 työntekijän tiimin, yli 10 000 asiakkaan ja kumppanin verkoston sekä yli 20 toimipisteen ja 18 palvelunumeron muodostaman omistautuneen palveluverkoston, joka pyrkii vastaamaan 24 tunnin sisällä.

"Viime vuosina Dahua on tuonut Eurooppaan entistä edistyneempiä, innovatiivisempia ja alan johtavia tuotteita, teknologioita ja ratkaisuja. Dahuan innovaatioita, kuten Full-coloria, WizColoria, AcuPickiä, DoLynk Cloudia ja Xinghanin suuren mittakaavan tekoälymalleja, päivitetään jatkuvasti, jotta ne vastaisivat tehokkaasti asiakkaiden tarpeisiin ja ongelmiin ja tarjoaisivat korkealaatuisia tuotteita ja palveluita", toteaa Bob Chen, Dahua Technology Global Businessin toimitusjohtaja. "Dahua tarjoaa tehokkaita ja älykkäitä teknologioita ja ratkaisuja, jotka parantavat merkittävästi asiakkaiden tehokkuutta ja tuottavuutta ja luovat samalla suurempaa arvoa ja sosiaalista vaikutusta."

Showroomin avaaminen on enemmän kuin fyysinen tila, se on merkkipaalu yrityksen alueellisessa strategiassa, joka on osoitus vahvemmasta sitoutumisesta kumppaneihin ja keskittymisestä kestävään kasvuun.

Dahua Technologyn CEENT -alueen presidentti Eric Xu totesi, että Dahua CEENT on kasvanut tasaisesti viimeisten 20 vuoden aikana ja käynnistänyt kuten Dahua LAB Tourin, sertifiointikoulutuksen, Partner Daysin, turvallisuusmessujen ja innovaatiofoorumeiden kaltaisia yhteisen kasvun ohjelmia.

"Toivomme ja tarvitsemme myös menestystä yhdessä kumppaneidemme kanssa tulevaisuudessa", hän sanoi. "Dahua ei ole vain teknologinen johtaja, vaan myös huolehtiva ja vastuullinen yrityskansalainen, joka osallistuu aktiivisesti paikallisyhteisön toimintaan. "

Dahua antaa takaisin yhteiskunnalle, tukee osallisuutta ja edistää kulttuurisia yhteyksiä esimerkiksi Turkin maanjäristysten avustustoimien ja erilaisten paikallisten sponsorointien kautta. Dahuan missiona on jatkaa asiakkaiden asettamista etusijalle, tehdä yhteistyötä kumppaneiden kanssa luotettavien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi sekä mahdollistaa älykkäämpi yhteiskunta ja parempi elämä.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2811725/image.jpg

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2811731/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg