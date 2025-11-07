Dahua Teknoloji, Budapeşte'de Yeni Bölgesel Merkezini Tanıttı: Küresel AIoT Ekosistemini ve Yerelleştirilmiş Değer Yaratımını Stratejik Olarak Güçlendiriyor

BUDAPEŞTE, Macaristan, 7 Kasım 2025/PRNewswire/ -- Video merkezli AIoT çözüm ve hizmetlerinde dünyanın önde gelen sağlayıcılarından Dahua Teknoloji, 23 Ekim'de Macaristan'ın Budapeşte kentinde Orta Doğu Avrupa, İskandinavya ve Türkiye bölgesine hizmet verecek yeni bölgesel deneyim ve çözüm merkezinin açılış törenini gerçekleştirdi. Bu açılış, Dahua Teknoloji'nin CEENT bölgesindeki stratejik büyümesinde önemli bir adımı temsil ederken, şirketin global ölçekli büyüme hamlesinde de yeni bir dönemin başlangıcı niteliği taşıyor. Çözüm ve Deneyim Merkezi, inovasyon, endüstri iş birlikleri ve yerelleştirilmiş hizmetlerle pazarda daha yüksek değer yaratmayı hedefliyor.

image Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region

"Birlikte bir gelecek inşa ediyoruz" temasıyla düzenlenen etkinlikte Dahua'nın akıllı IoT ve akıllı çözümleri sergilendi. Etkinlik, bölgedeki distribütörleri, sistem entegratörlerini ve müşterileri bir araya getirerek en yeni teknolojilerin deneyimlenmesine ve marka varlığının güçlendirilmesine olanak sağladı.

Merkezin açılışı, Dahua Teknoloji'nin CEENT bölgesindeki büyümesinde yeni bir aşamaya geçildiğinin göstergesi olurken, şirkete güçlü bir yerel operasyon altyapısı kazandırıyor. Bu merkez; ürün sunumları, çözüm demoları ve teknik eğitimler aracılığıyla bilgi paylaşımını, satış potansiyelini ve iş birliğini artıran çok işlevli bir platform görevi görüyor. Ayrıca çeşitli sektörler arasında inovasyonu teşvik ederek yerel bir akıllı ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Avrupa son 10 yılda sektörler arası iş birlikleri ile dikkat çekici bir büyüme yakalayarak Dahua'nın en önemli denizaşırı pazarı haline geldi. Avrupa operasyonları; 40'tan fazla ülke ve bölgeyi kapsayan güçlü bir varlık, 600'ü aşkın çalışan, 10.000'den fazla müşteri ve iş ortağı ve 24 saat yanıt hedefiyle çalışan destek hatlarını içeren 20'den fazla özel hizmet tesisinden oluşan geniş bir ağ ile destekleniyor.

Dahua Teknoloji Global İşletme Başkanı Bob Chen, şu açıklamada bulundu:

"Dahua, son yıllarda Avrupa'ya daha gelişmiş, yenilikçi ve sektör lideri ürün, teknoloji ve çözümler sunuyor. Full-color, WizColor, AcuPick, DoLynk Cloud ve Xinghan Büyük Ölçekli Yapay Zeka Modelleri gibi yenilikçi çözümler, müşteri ihtiyaçlarını etkin şekilde karşılayarak yüksek kaliteyi garanti ediyor. Dahua, müşteri verimliliğini ve üretkenliğini artıran, aynı zamanda daha fazla değer ve sosyal etki yaratan güçlü ve akıllı teknolojiler sunuyor."

Çözüm ve Deneyim Merkezi'nin açılışı, yalnızca fiziksel bir mekan olarak değil, şirketin bölgesel stratejisinde bir dönüm noktası olarak konumlanıyor. Bu adım, iş ortaklarına daha güçlü bağlılık ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun açık bir göstergesi.

Dahua Teknoloji CEENT Bölge Başkanı Eric Xu, şirketin son 20 yılda istikrarlı bir büyüme kaydettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Dahua LAB Turu, sertifika eğitimleri, İş Ortağı Günleri, güvenlik fuarları ve inovasyon forumları gibi ortak büyüme programları yürütüyoruz. Gelecekte de iş ortaklarımızla birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Dahua yalnızca bir teknoloji lideri değil, aynı zamanda yerel topluma katkı sunan duyarlı ve sorumlu kurumsal bir şirkettir."

Dahua Teknoloji, Türkiye'de deprem yardımı ve çeşitli yerel sponsorluklar gibi sosyal sorumluluk projeleriyle topluma destek vermeye devam ediyor; kapsayıcılığı teşvik ediyor ve kültürel bağları güçlendiriyor. Dahua Teknoloji ana misyonu olarak müşteriyi merkeze alarak iş ortaklarıyla birlikte güvenilir ürün ve hizmetler sunmaya, daha akıllı bir toplum ve daha iyi bir yaşam yaratmaya odaklanmayı sürdürüyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2811725/image.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2811731/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg