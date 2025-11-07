Dahua Technology inviger regionalt nav i Budapest och stärker det globala AIoT-ekosystemet och den lokala värdeskapandet

BUDAPEST, Ungern, 7 november, 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, en världsledande leverantör av video-centrerade AIoT-lösningar och tjänster, höll den 23 oktober den officiella invigningen av Dahua Technology Central Eastern Europe, Nordic and Türkiye regional showroom ("Showroomet") i Budapest, Ungern. Invigningen markerar en viktig strategisk milstolpe för Dahua Technology CEENT-regionen och inleder ett nytt kapitel i företagets globala expansion. Showroomet kommer att driva innovation, stärka branschsamverkan och förbättra lokala tjänster för att skapa större värden på marknaden.

image Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region

Med mottot "Together, we build a future" presenterade evenemanget Dahuas smarta IoT- och intelligenta lösningar, och samlade regionala distributörer, systemintegratörer och kunder för att uppleva de senaste innovationerna och stärka varumärkets närvaro.

Invigningen av Showroomet markerar en ny tillväxtfas och ett fördjupat åtagande för lokaliserad verksamhet i CEENT-regionen för Dahua Technology. Genom förstärkt lokal service och support syftar de till att bygga kundförtroende, utöka marknadsnärvaron och säkra en hållbar tillväxt. Som en multifunktionell plattform erbjuder Showroomet produktdemonstrationer, lösningar och teknisk utbildning för att stärka partnernas kunskap, försäljning och samarbete. Målet är att etablera ett lokalt intelligent ekosystem som stimulerar innovation över sektorsgränser och bidrar till regional affärsutveckling.

Genom tvärsektoriella samarbeten har Dahua uppnått betydande tillväxt i Europa under det senaste decenniet och befäst sin position som en av företagets viktigaste utlandsmarknader. Dahuas europeiska verksamhet omfattar över 40 länder och regioner, mer än 600 anställda, ett nätverk av över 10 000 kunder och partners samt ett dedikerat servicenätverk med över 20 lokala center och 18 supportlinjer med 24-timmars tillgänglighet.

"Under de senaste åren har Dahua lanserat mer avancerade, innovativa och marknadsledande produkter, teknologier och lösningar i Europa. Innovationer som Full-color, WizColor, AcuPick, DoLynk Cloud och Xinghan Large-Scale AI Models utvecklas ständigt för att möta kundernas behov och utmaningar och leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet", sade Bob Chen, president för Dahua Technology Global Business. "Dahua erbjuder kraftfulla och intelligenta teknologier och lösningar som avsevärt ökar kundernas effektivitet och produktivitet, samtidigt som de skapar större värde och socialt genomslag".

Showroomet är mer än en fysisk plats, dess öppnande markerar en milstolpe i företagets regionala strategi och ett starkare engagemang för partnerskap och hållbar tillväxt.

Eric Xu, President för Dahua Technology CEENT-regionen, noterade att Dahua CEENT har haft en stabil tillväxt under de senaste 20 åren och lanserat samarbetsprogram som Dahua LAB Tour, certifieringsutbildningar, Partner Days, säkerhetsmässor och innovationsforum.

"Vi hoppas, och vi behöver, lyckas tillsammans med våra partners i framtiden", sade han. "Dahua är inte bara en teknologiledare utan också en omtänksam och ansvarstagande samhällsaktör som aktivt bidrar till lokalsamhället ".

Genom initiativ som stödinsatser vid jordbävningen i Turkiet och olika lokala sponsorskap ger Dahua tillbaka till samhället, främjar inkludering och stärker kulturella band. Dahuas uppdrag är att fortsätta sätta kunden i fokus, samarbeta med partners för att leverera tillförlitliga produkter och tjänster, och därigenom möjliggöra ett smartare samhälle och ett bättre liv.

