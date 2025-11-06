Společnost Dahua Technology představila regionální centrum v Budapešti, které strategicky posiluje globální ekosystém AIoT a kontakt se zákazníky

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 7. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel video-centrických AIoT (umělé intelligence věcí) řešení a služeb, úspěšně uspořádala slavnostní otevření regionálního showroomu Dahua Technology pro střední a východní Evropu, severské země a Turecko (dále jen „Showroom") dne 23. října v Budapešti v Maďarsku. Tato událost představuje významný strategický krok pro region Dahua Technology CEENT a zároveň nový odvážný milník v zahraniční expanzi společnosti. Showroom má podpořit inovace a spolupráci napříč trhem.

Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region
S heslem „Společně tvoříme budoucnost" představila událost chytrá IoT a inteligentní řešení Dahua a přivedla dohromady regionální distributory, systémové integrátory a zákazníky, aby si mohli vyzkoušet nejnovější inovace a posílit povědomí o značce.

V regionu Dahua Technology CEENT znamená otevření showroomu novou etapu růstu a závazku k zákazníkům. Díky posílené místní podpoře a službám má showroom za cíl budovat důvěru, rozšiřovat tržní dosah a zajišťovat udržitelný růst. Jako multifunkční platforma nabízí produktové ukázky, řešení a technická školení pro zvýšení povědomí, prodejů a spolupráce s partnery. Showroom má sloužit jako základ lokálního technologického ekosystému, který podpoří mezioborové inovace a regionální rozvoj podnikání.

Díky mezioborovým partnerstvím dosáhla společnost Dahua za poslední desetiletí v Evropě nevídaného růstu, čímž upevnila svou pozici klíčového zahraničního trhu. Evropské aktivity zahrnují působnost ve více než 40 zemích a regionech, tým více než 600 zaměstnanců, síť 10 000+ klientů a partnerů a servisní infrastrukturu tvořenou 20+ servisními místy a 18 hotline linkami poskytujícími 24hodinovou podporu.

„V posledních letech Dahua představila v Evropě řadu pokročilých, inovativních a průmyslově vedoucích produktů, technologií a řešení. Inovace Dahua, jako jsou Full-color, WizColor, AcuPick, DoLynk Cloud a Xinghan Large-Scale AI Models, jsou neustále vylepšovány tak, aby efektivně reagovaly na potřeby a problémy zákazníků a poskytovaly produkty a služby nejvyšší kvality," uvedl Bob Chen, prezident Dahua Technology Global Business. „Dahua nabízí výkonné a inteligentní technologie a řešení, která výrazně zvyšují efektivitu a produktivitu zákazníků a zároveň vytvářejí vyšší hodnotu a společenský přínos."

Otevření showroomu představuje nejen nový fyzický prostor, ale i milník v regionální strategii společnosti, který potvrzuje její silnější závazek vůči partnerům a zaměření na udržitelný růst.

Eric Xu, prezident regionu Dahua Technology CEENT, uvedl, že Dahua CEENT zaznamenala stabilní růst během posledních 20 let a zahájila programy společného rozvoje, jako jsou Dahua LAB Tour, certifikační školení, Partner Days, veletrhy bezpečnosti a inovační fóra.

„Doufáme – a také potřebujeme – uspět v budoucnu společně s našimi partnery," řekl. „Dahua není pouze technologickým lídrem, ale také zodpovědnou a pečující společností, která aktivně přispívá místním komunitám."

Prostřednictvím iniciativ, jako je pomoc po zemětřesení v Turecku a různá místní sponzorství, Dahua vrací společnosti, podporuje inkluzivitu a kulturní propojení. Poslání společnosti Dahua zdůrazňuje, že bude i nadále stavět zákazníky do centra pozornosti, spolupracovat s partnery na dodávání spolehlivých produktů a služeb a umožňovat inovativnější společnost a pohodlnější život.

