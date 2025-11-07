Dahua Technology otwiera regionalne centrum w Budapeszcie, które strategicznie wzmacnia globalny ekosystem AIoT i tworzy lokalną wartość dodaną

Dahua Technology

Nov 07, 2025, 07:41 ET

BUDAPESZT (Węgry), 7 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 23 października w Budapeszcie na Węgrzech Dahua Technology, wiodący światowy dostawca rozwiązań i usług AIoT opartych na technologii wideo, uroczyście otworzył regionalny salon wystawowy Dahua Technology Central Eastern Europe, Nordic and Türkiye („Salon"). Otwarcie Salonu to ważny krok strategiczny dla Dahua Technology w regionie CEENT i odważny nowy rozdział w ekspansji międzynarodowej firmy. Jego działalność będzie sprzyjać innowacjom, współpracy branżowej i lokalnym usługom, co pozwoli na zwiększenie wartości na całym rynku.

image
image
Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region
Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region

Pod hasłem „Razem budujemy przyszłość" podczas wydarzenia zaprezentowano inteligentne rozwiązania IoT i inne rozwiązania Dahua. Wzięli w nim udział regionalni dystrybutorzy, integratorzy systemów i klienci, którzy mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami firmy i wzmocnić jej obecność na rynku.

W regionie Dahua Technology CEENT otwarcie salonu wystawowego oznacza nowy etap rozwoju i zaangażowania w lokalną działalność. Dzięki lepszej obsłudze i wsparciu na miejscu, firma chce zdobyć zaufanie klientów, zwiększyć zasięg rynkowy i utrzymać wzrost. Salon, jako platforma wielofunkcyjna, oferuje prezentacje produktów, rozwiązania i szkolenia techniczne, które mają na celu poszerzenie wiedzy partnerów, zwiększenie sprzedaży i usprawnienie współpracy. Zadaniem Salonu jest ugruntowanie lokalnego ekosystemu inteligentnego, stymulowanie innowacji międzysektorowych i regionalnych udoskonaleń dla biznesu.

Dzięki partnerstwom międzysektorowym, firma Dahua osiągnęła w ciągu ostatniej dekady niezwykły wzrost w Europie, umacniając swoją pozycję na kluczowym rynku zagranicznym. Jej działalność w Europie obejmuje ponad 40 krajów i regionów, zespół ponad 600 pracowników, sieć ponad 10 000 klientów i partnerów oraz dedykowaną sieć serwisową obejmującą ponad 20 lokalizacji z 18 infoliniami zapewniającymi całodobową obsługę.

„W ostatnich latach firma Dahua wprowadziła na rynek europejski bardziej zaawansowane, innowacyjne i wiodące w branży produkty, technologie i rozwiązania. Innowacje Dahua, takie jak Full-color, WizColor, AcuPick, platforma chmurowa DoLynk Cloud czy wielkoskalowe modele Xinghan AI wykorzystujące sztuczną inteligencję, są stale ulepszane, co pozwala efektywnie odpowiadać na potrzeby klientów i rozwiązywać ich problemy, zapewniając najwyższą jakość produktów i usług - powiedział Bob Chen, prezes Dahua Technology Global Business. - Dahua dostarcza zaawansowane i inteligentne technologie oraz rozwiązania, które znacznie zwiększają wydajność i produktywność klientów, jednocześnie tworząc większą wartość i oddziałując na społeczeństwo".

Otwarcie salonu wystawowego to coś więcej niż tylko fizyczna przestrzeń - to kamień milowy w regionalnej strategii firmy, który zapowiada większe zaangażowanie wobec partnerów i skupienie się na zrównoważonym rozwoju.

Eric Xu, prezes Dahua Technology CEENT, zauważył, że od 20 lat Dahua CEENT rozwija się stabilnie i uruchomił programy wspólnego rozwoju, takie jak Dahua LAB Tour, szkolenia certyfikacyjne, Dni Partnerów, targi bezpieczeństwa i fora innowacji.

„Mamy nadzieję, ale także pragniemy odnosić sukcesy razem z naszymi partnerami w przyszłości - powiedział Eric Xu - Dahua jest nie tylko liderem technologicznym, ale także troskliwym i odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym, który aktywnie przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności".

Poprzez takie inicjatywy, jak pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i różne lokalne działania sponsorskie, Dahua odwdzięcza się społeczeństwu, wspiera inkluzywność i pielęgnuje więzi kulturowe. Zgodnie z misją firmy Dahua będzie nadal traktować klientów priorytetowo, współpracując z partnerami, aby dostarczać niezawodne produkty i usługi, umożliwiając tworzenie inteligentniejszego społeczeństwa i lepszego życia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2811725/image.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2811731/image_2.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg 

