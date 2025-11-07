Dahua Technology otwiera regionalne centrum w Budapeszcie, które strategicznie wzmacnia globalny ekosystem AIoT i tworzy lokalną wartość dodaną

BUDAPESZT (Węgry), 7 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- 23 października w Budapeszcie na Węgrzech Dahua Technology, wiodący światowy dostawca rozwiązań i usług AIoT opartych na technologii wideo, uroczyście otworzył regionalny salon wystawowy Dahua Technology Central Eastern Europe, Nordic and Türkiye („Salon"). Otwarcie Salonu to ważny krok strategiczny dla Dahua Technology w regionie CEENT i odważny nowy rozdział w ekspansji międzynarodowej firmy. Jego działalność będzie sprzyjać innowacjom, współpracy branżowej i lokalnym usługom, co pozwoli na zwiększenie wartości na całym rynku.

image Eric Xu, President of Dahua Technology CEENT region

Pod hasłem „Razem budujemy przyszłość" podczas wydarzenia zaprezentowano inteligentne rozwiązania IoT i inne rozwiązania Dahua. Wzięli w nim udział regionalni dystrybutorzy, integratorzy systemów i klienci, którzy mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami firmy i wzmocnić jej obecność na rynku.

W regionie Dahua Technology CEENT otwarcie salonu wystawowego oznacza nowy etap rozwoju i zaangażowania w lokalną działalność. Dzięki lepszej obsłudze i wsparciu na miejscu, firma chce zdobyć zaufanie klientów, zwiększyć zasięg rynkowy i utrzymać wzrost. Salon, jako platforma wielofunkcyjna, oferuje prezentacje produktów, rozwiązania i szkolenia techniczne, które mają na celu poszerzenie wiedzy partnerów, zwiększenie sprzedaży i usprawnienie współpracy. Zadaniem Salonu jest ugruntowanie lokalnego ekosystemu inteligentnego, stymulowanie innowacji międzysektorowych i regionalnych udoskonaleń dla biznesu.

Dzięki partnerstwom międzysektorowym, firma Dahua osiągnęła w ciągu ostatniej dekady niezwykły wzrost w Europie, umacniając swoją pozycję na kluczowym rynku zagranicznym. Jej działalność w Europie obejmuje ponad 40 krajów i regionów, zespół ponad 600 pracowników, sieć ponad 10 000 klientów i partnerów oraz dedykowaną sieć serwisową obejmującą ponad 20 lokalizacji z 18 infoliniami zapewniającymi całodobową obsługę.

„W ostatnich latach firma Dahua wprowadziła na rynek europejski bardziej zaawansowane, innowacyjne i wiodące w branży produkty, technologie i rozwiązania. Innowacje Dahua, takie jak Full-color, WizColor, AcuPick, platforma chmurowa DoLynk Cloud czy wielkoskalowe modele Xinghan AI wykorzystujące sztuczną inteligencję, są stale ulepszane, co pozwala efektywnie odpowiadać na potrzeby klientów i rozwiązywać ich problemy, zapewniając najwyższą jakość produktów i usług - powiedział Bob Chen, prezes Dahua Technology Global Business. - Dahua dostarcza zaawansowane i inteligentne technologie oraz rozwiązania, które znacznie zwiększają wydajność i produktywność klientów, jednocześnie tworząc większą wartość i oddziałując na społeczeństwo".

Otwarcie salonu wystawowego to coś więcej niż tylko fizyczna przestrzeń - to kamień milowy w regionalnej strategii firmy, który zapowiada większe zaangażowanie wobec partnerów i skupienie się na zrównoważonym rozwoju.

Eric Xu, prezes Dahua Technology CEENT, zauważył, że od 20 lat Dahua CEENT rozwija się stabilnie i uruchomił programy wspólnego rozwoju, takie jak Dahua LAB Tour, szkolenia certyfikacyjne, Dni Partnerów, targi bezpieczeństwa i fora innowacji.

„Mamy nadzieję, ale także pragniemy odnosić sukcesy razem z naszymi partnerami w przyszłości - powiedział Eric Xu - Dahua jest nie tylko liderem technologicznym, ale także troskliwym i odpowiedzialnym obywatelem korporacyjnym, który aktywnie przyczynia się do rozwoju lokalnej społeczności".

Poprzez takie inicjatywy, jak pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i różne lokalne działania sponsorskie, Dahua odwdzięcza się społeczeństwu, wspiera inkluzywność i pielęgnuje więzi kulturowe. Zgodnie z misją firmy Dahua będzie nadal traktować klientów priorytetowo, współpracując z partnerami, aby dostarczać niezawodne produkty i usługi, umożliwiając tworzenie inteligentniejszego społeczeństwa i lepszego życia.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2811725/image.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2811731/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg