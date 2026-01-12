LEGO® Education lancerer en praktisk læringsløsning til teknologiforståelse og AI

"Vi har en vision om børn, der lærer, bygger og koder sammen – hvor vi går væk fra klasselokaler med børn, der arbejder hver for sig på computere og med hovedtelefoner på," siger Atish Gonsalves, Head of Product, Computer Science & AI hos LEGO Education. Med LEGO Education Teknologiforståelse & AI samarbejder eleverne i grupper på fire, mens lærerne faciliterer praksisfaglige lektioner ved hjælp af materialer, der er umiddelbart klar til brug. Sættene er specifikt designet til henholdsvis 0.-3., 4.-6. og 7.-10. klasse, og de indeholder LEGO® klodser, hardware og lektioner, der er tilgængelige for begyndere, men samtidig rummer uendelige muligheder for erfarne elever.

Rapporten "Byg fremtiden: En global rapport om undervisning i teknologiforståelse og AI" viser, at mange lærere mangler de rette værktøjer til at engagere deres elever i fagområdets indhold. Faktisk siger mere end halvdelen af lærerne på globalt plan, at eleverne "keder sig" med de nuværende ressourcer, og næsten halvdelen siger, at teknologiforståelse ikke er relaterbart, og at eleverne ikke kan se en sammenhæng med deres egne interesser og hverdag. Mens 69 procent af lærerne på globalt plan er enige om, at AI-kompetencer er vigtige for elevernes fremtid, siger 40 procent, at deres skoler ikke er forberedte på at undervise i kunstig intelligens på en ansvarlig måde.

"Fremtiden vil blive ført an af børn, der ikke bare bruger teknologi – de forstår den, sætter spørgsmålstegn ved den og bygger i sidste ende en bedre verden med den," siger Andrew Sliwinski, Head of Product Experience hos LEGO Education. "AI giver fantastiske muligheder for læring, men det skal introduceres med omtanke og forsigtighed. Derfor har vi udviklet en løsning til klasseværelset, der er funderet på LEGO Koncernens værdier om sikkerhed og trivsel for børn samt beskyttelse af deres privatliv. Med LEGO Education Teknologiforståelse & AI prøver børn kræfter med AI for at udvikle deres forståelse af, hvordan teknologien fungerer, på en sikker og ansvarlig måde."

LEGO Education præsenterer en praksisfaglig, elevcentreret tilgang til at undervise effektivt i begreber inden for teknologiforståelse og fremme elevernes AI-kompetencer, kreativitet og selvstændighed. Rapporten viser, at lærere værdsætter digital læring med skærme, men ønsker en større balance for at opnå de bedste læringsresultater. LEGO Education løsningen omfatter både skærmfri lektioner og lektioner, der kombinerer fysiske klodser med den digitale LEGO® Education Coding Canvas-app for at gøre elevernes kreationer levende. For at forstå hvorfor og hvordan teknologien fungerer, bygger eleverne modeller, eksperimenterer med AI og lærer, hvordan de kan beskæftige sig med det på en mere meningsfuld og ansvarlig måde. Dette markerer et betydeligt skift i, hvordan der undervises i disse emner i dag.

Med den kommende lancering af LEGO Education Teknologiforståelse & AI og LEGO® Education Naturfag, som vi har introduceret for nylig, designer LEGO Education løsninger, der klæder skoler på med de værktøjer, de skal bruge til lettere og mere effektivt at undervise i fag, der måske tidligere har været svært tilgængelige for elever og lærere. Som en del af denne overgang udgår LEGO® Education SPIKE™-porteføljen, herunder LEGO® Education SPIKE™ Prime og LEGO® Education SPIKE™ Essential. Find flere detaljer samt en tidsplan på LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

LEGO Education Teknologiforståelse & AI er klar til levering fra april 2026. Gå til LEGOeducation.com/CS-AI for at få mere at vide.

Følg os på sociale medier gennem LinkedIn, Instagram og YouTube.

Vigtig produktinformation

Sættene vil være tilgængelige i tre udgaver: til 0.-3. klasse (indskolingen), 4.-6. klasse (mellemtrinnet) og 7.-10. klasse (udskolingen).

Hvert sæt består af en stabelbar kasse, der indeholder LEGO klodser, interaktiv hardware, forbindelseskort, et eller flere opladerkabler og byggevejledninger.

LEGO Education Coding Canvas-appen rummer en intuitiv, blokbaseret programmeringsplatform med ord- og ikonblokke (tilgængelig i en webbrowser eller som en iOS-app). LEGO Education Coding Canvas-appen kræver ikke elevlogin, og data gemmes kun lokalt.

Der er gratis og ubegrænset adgang til en online lærerportal, som indeholder materialer til at komme i gang, præsentationsnoter, præsentationsslides, lektioner tilpasset Fælles Mål og meget mere.

Samarbejdsbaserede aktiviteter hjælper eleverne med at bygge, programmere og skabe deres egne AI-interaktioner.

FIRST® LEGO® League Future Edition udbygger læringen fra LEGO Education Teknologiforståelse & AI i klassen. FIRST LEGO League vil være tilgængelig som Founders Edition og Future Edition. Find flere oplysninger om betingelser og tilgængelighed på: LEGOeducation.com/FLL

Byg fremtiden: En global rapport om undervisning i teknologiforståelse og AI

Undersøgelse lavet blandt 1.800 lærere og administratorer fra USA, Tyskland, Sydkorea og Australien. Deltagerne omfattede almindelige undervisere, amerikanske administratorer og specialister i teknologiforståelse. Undersøgelsen blev gennemført af Edelman DXI Research på vegne af LEGO Education i august og september 2025.

Download hele rapporten (på engelsk): LEGOeducation.com/AI

Om LEGO® Education

LEGO® Education bringer undersøgelsesbaseret, praksisfaglig læring ind i 0.-10. klasse og videre endnu, og kombinerer læreres ekspertise med engagerende LEGO® klodser og lektioner tilpasset Fælles Mål for at skabe meningsfulde læringsresultater. Læringsoplevelserne er forankret i sikkerhed, samarbejde og praktiske opdagelser og inspirerer eleverne til at tro på, at de kan klare ethvert fag og enhver vej i livet.

LEGO, LEGO logo, LEGO Education, LEGO Education logo og SPIKE logo er LEGO Gruppens varemærker. ©2026 The LEGO Group.

Pressekontakt

Kelley Brescia

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2857925/LEGO_Education_CSAI_Concept_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857926/LEGO_Education_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857927/LEGO_Education_Box_Creativ.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857928/LEGO_Education_Lifestyle.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857929/LEGO_Education_Hand.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857930/LEGO_Education_Lifestyle_Build.jpg