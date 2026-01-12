LEGO® Education kommer med kunngjøring om et praktisk læringsverktøy innen informatikk og KI

«Vår visjon er barn som lærer, bygger og koder sammen – vi ønsker å bevege oss bort fra klasserom der barn jobber alene på datamaskiner med hodetelefoner på», sier Atish Gonsalves, Head of Product, Computer Science & AI i LEGO Education. Med LEGO Education informatikk og KI samarbeider elevene og jobber i grupper på fire, mens lærerne tilrettelegger for praktiske leksjoner med undervisningsklart materiale. Settene er spesialdesignet for 1.–4, 5.–7. og 8.–10. trinn og inneholder LEGO® klosser, maskinvare og leksjoner som er passer for nybegynnere, men som også gir uendelige muligheter for elever med mer erfaring.

I rapporten «Å bygge en framtid: en global rapport om undervisning i informatikk og KI» ble det slått fast at mange lærere mangler de riktige verktøyene for å engasjere elevene i disse konseptene. Faktisk sier mer enn halvparten av lærerne globalt at eksisterende ressurser gjør at elevene «kjeder seg», og nesten halvparten mener informatikk ikke er relevant og ikke kan knyttes til elevenes interesser i hverdagen. Mens 69 prosent av lærerne globalt er enige om at KI-kompetanse er avgjørende for elevenes fremtid, sier 40 prosent at skolene deres ikke kan tilby ansvarlig undervisning i emnet.

«Fremtiden vil bli ledet av barn som ikke bare bruker teknologi – de forstår den, stiller spørsmål ved den og bygger til syvende og sist en bedre verden med den», sier Andrew Sliwinski, Head of Product Experience i LEGO Education. «KI gir fantastiske muligheter for læring, men det må introduseres med en hensikt og med omtanke. Dette er grunnen til at vi har utviklet en løsning for klasserommet basert på LEGO konsernets verdier om barns sikkerhet, personvern og velvære. Med LEGO Education Informatikk og KI arbeider barna med KI for å etablere en forståelse av hvordan teknologien fungerer på en trygg og ansvarlig måte.»

LEGO Education introduserer en praktisk, elevsentrert tilnærming for å tilby effektiv undervisning av konsepter innen informatikk og fremme KI-kompetanse, kreativitet og elevers eierskap til egen læring. Rapporten viser at lærere setter pris på digital læring med skjerm, men ønsker mer balanse for å oppnå de beste læringsresultatene. Leksjonsplanen fra LEGO Education inneholder både skjermfrie leksjoner og leksjoner som kombinerer fysiske klosser med den digitale LEGO® Education Coding Canvas appen for å gi liv til det elevene skaper. For å forstå hvorfor og hvordan teknologien fungerer, bygger og eksperimenterer elevene med KI, samtidig som de lærer hvordan de kan bruke den på en mer meningsfull og ansvarlig måte. Dette markerer et betydelig skifte i hvordan disse fagene undervises i klasserommet.

Med den kommende lanseringen av LEGO Education Informatikk og KI og den nylige introduksjonen av LEGO® Education Naturfag har LEGO Education utviklet løsninger som gir skolene verktøyene de trenger for å undervise i fag som ofte har vært ukjente og lite tilgjengelige for mange elever og lærere. Som en del av denne overgangen vil LEGO® Education SPIKE™ porteføljen avvikles, inkludert LEGO® Education SPIKE™ Prime og LEGO® Education SPIKE™ Essential. Du finner mer informasjon på LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

LEGO Education Informatikk og KI vil bli tilgjengelig fra april 2026. Du finner mer informasjon påLEGOeducation.com/CS-AI.

Nøkkelinformasjon om produktet

Settene vil være tilgjengelige for ulike klassetrinn: 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn.

Hvert sett er en stablebar boks som inneholder LEGO klosser, interaktiv maskinvare, tilkoblingskort, ladekabler og byggeinstruksjoner.

LEGO Education Coding Canvas tilbyr en intuitiv, blokkbasert kodingopplevelse med ord- og ikonblokker (tilgjengelig i nettleser eller som iOS-app). LEGO Education Coding Canvas krever ikke at elevene logger seg på, og data lagres kun lokalt.

Gratis ubegrenset tilgang til den nettbaserte lærerportalen som inneholder materialer for å komme i gang, tilretteleggingsnotater, klasseromspresentasjoner, læreplanbaserte leksjoner og mye mer.

Samarbeidsaktiviteter inviterer elevene til å bygge, kode og lage sine egne KI-interaksjoner.

FIRST® LEGO® League Future Edition går dypere ned i materialet fra LEGO Education Informatikk og KI i klasserommet. FIRST LEGO League vil være tilgjengelig i Founders Edition og Future Edition. Du finner mer informasjon om kvalifikasjoner og tilgjengelighet på LEGOeducation.com/FLL

Å bygge en framtid: En global rapport om undervisning i informatikk og KI

En undersøkelse blant 1800 lærere og skoleledere fra USA, Tyskland, Sør-Korea og Australia. Respondentene inkluderte allmennlærere, amerikanske skoleledere og spesialister innen informatikk. Undersøkelsen ble gjennomført av Edelman DXI Research på vegne av LEGO Education i løpet av august og september 2025.

Last ned den fullstendige rapporten (på engelsk): LEGOeducation.com/AI

Om LEGO® Education

LEGO® Education bringer utforskende, praktisk læring inn i grunnskolen, og kombinerer lærernes ekspertise med engasjerende LEGO® klosser og læreplaner tilpasset gjeldende standarder, slik at elevene oppnår meningsfulle læringsresultater. Disse læringsopplevelsene, som er forankret i sikkerhet, samarbeid og praktiske oppgaver, gir elevene troen på at alle fag og muligheter i livet er tilgjengelige for dem.

LEGO, LEGO logoen, LEGO Education, LEGO Education logoen og SPIKE logoen er varemerker for LEGO gruppen. ©2026 The LEGO Group.

