LEGO® Education, Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka için Uygulamalı Öğrenme Çözümünü Tanıtıyor

LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Ürün Direktörü Atish Gonsalves, "Çocukların kulaklıklarla bilgisayarlarda bireysel olarak çalıştığı sınıflardan uzaklaşarak birlikte öğrendiği, inşa ettiği ve kodlama yaptığı bir sınıf vizyonumuz var," diyor. LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka ile öğrenciler, dört kişilik gruplar halinde iş birliği yaparken öğretmenler, kullanıma hazır materyallerle uygulamalı dersler işleyebiliyor. Anaokulu.-2. sınıflar, 3.-6. sınıflar ve 7.-8. sınıflar için özel olarak tasarlanan setler, yeni başlayanlar için erişilebilir olan ancak deneyimli öğrencilere de sınırsız olanak sunan LEGO® tuğlaları, donanımlar ve dersler içeriyor.

'Geleceğin İnşası: Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Eğitimi hakkında Global Rapor', pek çok öğretmenin öğrencilerini bu kavramlarla tanıştıracak doğru araçlara sahip olmadığı ortaya koydu. Hatta dünya çapında öğretmenlerin yarısından fazlası, mevcut kaynaklarla öğrencilerin "sıkıldığını" söylüyor ve neredeyse yarısı, bilgisayar biliminin öğrencilere hitap etmediğini ve ilgi alanlarıyla veya günlük hayatlarıyla bağlantılı olmadığını söylüyor. Dünya çapında öğretmenlerin yüzde 69'u, yapay zeka okuryazarlığının öğrencilerin geleceği için hayati önem taşıdığına inanırken, yüzde 40'ı okullarının bu dersi sorumlu bir şekilde öğretmeye hazır olmadığını söylüyor.

LEGO Education Ürün Deneyimi Direktörü Andrew Sliwinski, "Gelecek, sadece teknolojiyi kullanmakla kalmayan, aynı zamanda onu anlayan, sorgulayan ve sonuçta onunla daha iyi bir dünya kuran çocuklar tarafından yönlendirilecek," diyor. "AI, inanılmaz öğrenme fırsatları sunuyor ama hedefli ve dikkatli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu nedenle LEGO Group'un çocuk güvenliği, gizliliği ve sağlığı değerlerine dayalı bir sınıf çözümü geliştirdik. LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka ile çocuklar, yapay zekayla uğraşarak teknolojinin güvenli ve sorumlu bir şekilde nasıl çalıştığını daha iyi anlıyor."

LEGO Education, sınıfta bilgisayar bilimi kavramlarını etkili bir şekilde öğretmek ve yapay zeka okuryazarlığını, yaratıcılığı ve öğrenci bağımsızlığını geliştirmek için uygulamalı, öğrenci merkezli bir yaklaşım getiriyor. Raporda, öğretmenlerin ekranlarla dijital öğrenmeye değer verdikleri ama en iyi öğrenme sonuçlarını sunmak için daha fazla denge istedikleri görülüyor. LEGO Education müfredatı, hem ekransız dersler hem de fiziksel tuğlaları dijital LEGO® Education Coding Canvas uygulamasıyla birleştirerek öğrencilerin modellerine hayat veren dersler içerir. Teknolojinin neden ve nasıl çalıştığını anlamak için öğrenciler, modeller inşa edip yapay zeka ile denemeler yaparak daha anlamlı ve sorumlu bir şekilde yapay zekayla nasıl etkileşim kuracaklarını öğrenirler. Bu yöntem, derslerde bu konuların öğretilme şeklinde önemli bir değişimdir.

LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka'nın yaklaşan lansmanı ve kısa süre önce LEGO® Education Fen Bilimleri'nin piyasaya sunulmasıyla LEGO Education, çoğu öğrenci ve öğretmene çoğu zaman uzak ve erişilmez gelen konuları daha kolay ve etkili bir şekilde öğretmek için gereken araçları okullara sunan çözümler tasarlıyor. Bu geçiş kapsamında LEGO® Education SPIKE™ Portföyü, LEGO® Education SPIKE™ Prime ve LEGO® Education SPIKE™ Essential dahil satıştan kaldırılacak. Ayrıntılı bilgi ve takvim için LEGOeducation.com/SPIKE-retirement sayfasını ziyaret edin.

LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka, Nisan 2026'da gönderilmeye başlanacak. Daha fazla bilgi için LEGOeducation.com/CS-AI sayfasını ziyaret edin.

LinkedIn, Instagram ve YouTube üzerinden sosyal medyadan bağlantı kurun.

Önemli Ürün Bilgileri

Setler, üç ayrı sınıf aralığı seviyesinde sunulacaktır: Anaokulu-2. sınıflar, 3.-6. sınıflar ve 7.-8. sınıflar.

Her set; LEGO tuğlaları, interaktif donanım, bağlantı kartları, şarj kablosu ve inşa yönergeleri içeren, üst üste dizilebilen bir kutudur.

LEGO Education Coding Canvas uygulaması, sözcük ve simge bloklarıyla sezgisel, blok tabanlı kodlama deneyimi sunar (web tarayıcısından veya iOS uygulamasından kullanılabilir). LEGO Education Coding Canvas uygulamasında öğrencilerin oturum açması gerekmez ve veriler yalnızca yerel olarak kaydedilir.

Çevrim içi Öğretmen Portalına ücretsiz sınırsız erişim; Başlangıç materyalleri, sunum notları, sınıf sunumları, müfredatla uyumlu dersler ve daha fazlasını içerir.

İş birliğine dayalı deneyimler, öğrencileri kendi yapay zeka etkileşimlerini inşa etmeye, kodlamaya ve oluşturmaya davet eder.

FIRST® LEGO® League Future Edition, sınıfta LEGO Education Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka'dan öğrenilen bilgileri derinleştirir. FIRST LEGO League, Founders Edition ve Future Edition seçeneklerine sahip olacaktır. Uygunluk ve katılım şartları hakkında bilgi için LEGOeducation.com/FLL adresini ziyaret edin.

Geleceğin İnşası: Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Eğitimi Hakkında Global Rapor

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore ve Avustralya'da 1800 öğretmen ve idareciyle yapılan bir anket. Katılımcılar arasında genel eğitimciler, ABD'li idareciler ve bilgisayar bilimi uzmanları yer aldı. Anket, Edelman DXI Research tarafından Ağustos ve Eylül 2025'te LEGO Education adına gerçekleştirilmiştir.

Raporun (İngilizce) tamamını buradan indirebilirsiniz: LEGOeducation.com/AI

LEGO® Education Hakkında

LEGO® Education, eğitimcilerin uzmanlığını ilgi çekici LEGO® yapım parçaları ve standartlara uygun derslerle birleştirerek anlamlı öğrenme sonuçları sunar; sorgulamaya dayalı, uygulamalı öğrenmeyi Anaokulu-8. sınıflara ve ötesine ulaştırır. Güvenlik, iş birliği ve uygulamalı keşiflere dayalı bu öğrenme deneyimleri, öğrencileri hayattaki her konunun veya yolun erişilebilir olduğuna inanmaya teşvik eder.

LEGO, LEGO logosu, LEGO Education, LEGO Education logosu ve SPIKE logosu, LEGO Group'un ticari markalarıdır. ©2026 The LEGO Group.

Medya İletişim

Kelley Brescia

[email protected]

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2857925/LEGO_Education_CSAI_Concept_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857926/LEGO_Education_Logo.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2857927/LEGO_Education_Box_Creativ.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2857928/LEGO_Education_Lifestyle.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2857929/LEGO_Education_Hand.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2857930/LEGO_Education_Lifestyle_Build.jpg