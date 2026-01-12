LEGO® Education annonce le lancement d'une solution d'apprentissage par la pratique dédiée aux sciences du numérique et à l'intelligence artificielle (IA)

« Nous rêvons d'un monde où les enfants apprennent, construisent et codent ensemble — différent des salles de classe où les élèves travaillent individuellement sur des ordinateurs avec des écouteurs vissés sur les oreilles », déclare Atish Gonsalves, responsable produit, Sciences du Numérique & IA, LEGO Education. Avec LEGO Education Sciences du Numérique & IA, les élèves collaborent et travaillent en groupes de quatre, pendant que leur enseignant leur dispense des séances axées sur la pratique à l'aide de supports prêts à l'emploi. Les kits sont spécialement conçus pour les classes du cycle 2, du cycle 3 et du collège. Ils contiennent des briques LEGO®, du matériel et des séances accessibles aux débutants, tout en offrant d'infinies possibilités aux élèves les plus expérimentés.

Le rapport « Construire le futur : un rapport mondial sur l'enseignement des sciences du numérique et de l'IA » révèle que de nombreux enseignants ne disposent pas des outils adaptés pour intéresser leurs élèves à ces concepts et les impliquer. Dans les faits, plus de la moitié des professeurs du monde entier affirment que les ressources actuelles provoquent de l'« ennui » chez leurs élèves, et près de la moitié déclarent que les sciences du numérique ne sont pas pertinentes et sont déconnectées des centres d'intérêt ou du quotidien des élèves. En outre, bien que 69 % des enseignants à travers le monde estiment que la maîtrise de l'IA est essentielle pour l'avenir des élèves, 40 % considèrent que leurs écoles ne sont pas prêtes à l'enseigner de manière responsable.

« L'avenir sera dirigé par des enfants qui ne se contentent pas d'utiliser la technologie : ils la comprennent, la remettent en question et l'utilisent pour construire un monde meilleur », déclare Andrew Sliwinski, responsable expérience produit chez LEGO Education. « L'IA offre d'incroyables opportunités d'apprentissage, mais elle doit être introduite de manière réfléchie et avec précaution. C'est pourquoi nous avons développé une solution pour les salles de classe, dans le pur respect des valeurs du groupe LEGO en termes de sécurité, respect de la vie privée et bien-être des enfants. Avec LEGO Education Sciences du Numérique & IA, les enfants interagissent de manière responsable et en toute sécurité avec l'IA afin d'acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement de cette technologie. »

LEGO Education propose une approche basée sur la pratique et centrée sur les élèves, destinée à enseigner efficacement les concepts des sciences du numérique en classe et à favoriser la maîtrise de l'IA, la créativité et l'autonomie des élèves. Le rapport révèle que les enseignants apprécient l'apprentissage numérique sur écran, mais qu'ils souhaitent trouver un équilibre afin d'obtenir les meilleurs résultats d'apprentissage possibles. Le programme de LEGO Education comporte des séances sans écran et d'autres qui combinent des briques physiques et l'application numérique LEGO® Education Coding Canvas pour donner vie aux créations des élèves. Pour comprendre le fonctionnement de la technologie, les élèves construisent et font des tests avec l'IA, ce qui leur apprend à interagir avec elle de manière plus pertinente et responsable. Ceci constitue une évolution majeure dans la manière dont ces sujets sont enseignés en classe.

Avec le lancement prochain de LEGO Education Sciences du Numérique & IA et la récente mise sur le marché de LEGO® Education Sciences et Technologie, LEGO Education conçoit des solutions qui fournissent aux écoles les outils dont elles ont besoin pour enseigner plus facilement et plus efficacement des sujets qui semblent souvent déconnectés de la réalité et inaccessibles à de nombreux élèves et enseignants. Dans le cadre de cette transition, le portefeuille LEGO® Education SPIKE™ sera retiré du marché, y compris LEGO® Education SPIKE™ Principal et LEGO® Education SPIKE™ Essentiel. Pour plus d'informations et connaître le calendrier, rendez-vous sur LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

La solution LEGO Education Sciences du Numérique & IA sera disponible à partir du mois d'avril 2026. Pour en savoir plus, rendez-vous sur LEGOeducation.com/CS-AI.

Informations clés sur les produits

Les kits seront disponibles pour les trois niveaux scolaires suivants : cycle 2, cycle 3 et collège.

Chaque kit est inclus dans une boîte empilable contenant des briques LEGO, du matériel interactif, une ou plusieurs cartes de connexion, un ou plusieurs câbles de chargement, ainsi que des instructions de montage.

L'application LEGO Education Coding Canvas propose une expérience intuitive de codage par blocs contenant des mots ou des icônes (disponible sur un navigateur Web ou sous la forme d'une application iOS). Les élèves n'ont pas besoin de créer de compte et les données sont uniquement enregistrées localement.

L'accès illimité et gratuit au portail Enseignant en ligne inclut des supports de mise en route, les déroulements des séances, des présentations à la classe, des séances en lien avec les programmes scolaires et bien plus encore.

Des expériences collaboratives invitent les élèves à construire, coder et créer leurs propres interactions avec l'IA.

La FIRST® LEGO® League Future Edition approfondit les notions apprises en classe avec LEGO Education Sciences du Numérique & IA. La FIRST LEGO League sera disponible sous deux formats : Founders Edition et Future Edition. Pour plus d'informations sur l'éligibilité et la disponibilité, rendez-vous sur : LEGOeducation.com/FLL

Construire le futur : un rapport mondial sur l'enseignement des sciences du numérique et de l'IA

Une enquête menée auprès de 1 800 enseignants et administrateurs scolaires aux États-Unis, en Allemagne, en Corée du Sud et en Australie. Parmi les personnes interrogées figurent des professeurs d'enseignement général, des administrateurs scolaires américains et des spécialistes des sciences du numérique. Cette enquête a été réalisée par Edelman DXI Research pour le compte de LEGO Education en août et septembre 2025.

Téléchargez le rapport complet (en anglais) sur LEGOeducation.com/AI

À propos de LEGO® Education

LEGO® Education fait entrer l'apprentissage par la pratique et basé sur une démarche d'investigation dans les salles de classe du primaire et du collège, voire au-delà, en combinant l'expertise des enseignants à des briques LEGO® attrayantes et des séances en lien avec les programmes scolaires pour obtenir des résultats d'apprentissage significatifs. Ces expériences d'apprentissage, qui mettent l'accent sur la sécurité, la collaboration et la découverte par la pratique, incitent les élèves à considérer que, dans la vie, n'importe quelle matière ou voie est à portée de main.

