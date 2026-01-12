LEGO® Education presenterar en praktisk undervisningslösning inom datavetenskap och AI

"Vi har en vision för hur barn lär sig, bygger och kodar tillsammans – vi rör oss bort från klassrum där barn arbetar individuellt på datorer med hörlurar på", säger Atish Gonsalves, produktchef för Datavetenskap och AI på LEGO Education. Med LEGO Education Datavetenskap och AI får eleverna arbeta tillsammans i grupper om fyra medan lärarna leder praktiska lektioner utifrån färdigskrivet material. Seten är särskilt utformade för årskurs 1–3, 4–6 och 7–9 och innehåller LEGO® klossar, maskinvara och lektioner som är tillgängliga för nybörjare men som också erbjuder oändliga möjligheter för mer erfarna elever.

I rapporten "Att bygga en framtid: En global rapport om undervisning i datavetenskap och AI" framgick det att många lärare saknar rätt verktyg för att engagera sina elever i dessa koncept. Faktum är att mer än hälften av de tillfrågade lärarna globalt uppgav att de resurser som finns tillgängliga just nu gör eleverna "uttråkade", och nästan hälften uppgav att datavetenskap inte kan relateras till elevernas intressen eller vardag. Även om 69 procent av de tillfrågade lärarna är överens om att AI-kunskap är avgörande för elevernas framtid så uppger 40 procent att deras skolor inte är beredda att undervisa i ämnet på ett ansvarsfullt sätt.

"Framtiden kommer att ledas av barn som inte bara använder teknik – de förstår den, ifrågasätter den och bygger i slutändan en bättre värld med den", säger Andrew Sliwinski, produktupplevelsechef på LEGO Education. "AI erbjuder otroliga möjligheter till lärande, men måste introduceras på ett avsiktligt och försiktigt sätt. Därför har vi utvecklat en lösning för skolor som bygger på LEGO Groups värderingar om barns säkerhet, integritet och välbefinnande. Med LEGO Education Datavetenskap och AI använder barn AI för att bygga upp sin förståelse för hur tekniken fungerar på ett säkert och ansvarsfullt sätt."

LEGO Education introducerar en praktisk, elevcentrerad metod för att på ett effektivt sätt lära ut datavetenskapliga koncept i klassrummen och främja AI-kunskap, kreativitet och elevernas självständighet. I rapporten framkom att lärare värdesätter digitalt lärande med skärmar, men att man också vill ha mer balans för att uppnå de bästa läranderesultaten. LEGO Educations läroplan innehåller både skärmfria lektioner och lektioner där man kombinerar fysiska klossar med den digitala appen LEGO® Education Coding Canvas för att ge liv åt elevernas skapelser. För att förstå varför och hur tekniken fungerar bygger och experimenterar eleverna med AI. På så vis lär de sig hur man kan interagera med tekniken på ett mer meningsfullt och ansvarsfullt sätt. Detta innebär en stor förändring i hur dessa ämnen lärs ut i klassrummen.

Med den kommande serien LEGO Education Datavetenskap och AI och LEGO® Education Naturvetenskap, som nyligen släpptes, utformar LEGO Education lösningar som utrustar skolor med de verktyg de behöver för att på ett lättare och effektivt sätt lära ut ämnen som ofta varit främmande och otillgängliga för många elever och lärare. Som en del av denna övergång kommer försäljningen av produktserien LEGO® Education SPIKE™ att upphöra, inklusive LEGO® Education SPIKE™ Prime och LEGO® Education SPIKE™ Essential. Besök LEGOeducation.com/SPIKE-retirement för mer information och tidsplan.

LEGO Education Datavetenskap och AI kommer att börja levereras i april 2026. Besök LEGOeducation.com/CS-AI för mer information.

Produktinformation

Seten kommer att finnas tillgängliga i tre årskursintervall: 1–3, 4–6 och 7–9.

Varje set består av en stapelbar låda med LEGO klossar, interaktiv maskinvara, anslutningskort, laddningskablar och bygginstruktioner.

Appen LEGO Education Coding Canvas erbjuder en intuitiv, blockbaserad kodningsupplevelse med ord- och ikonblock (går att använda i webbläsare eller som iOS-app). LEGO Education Coding Canvas kräver inte att eleverna loggar in och data sparas endast lokalt.

Gratis obegränsad tillgång till lärarportalen online, inklusive material för att komma igång, lärarvägledning, lektionspresentationer, läroplansanpassade lektioner och mer.

Samarbetsupplevelser uppmuntrar eleverna att bygga, koda och skapa egna AI-interaktioner.

FIRST® LEGO® League Future Edition fördjupar lärandet från LEGO Education Datavetenskap och AI. FIRST LEGO League kommer att finnas som Founders Edition och Future Edition. Besök: LEGOeducation.com/FLL för information om behörighet och tillgänglighet

Att bygga en framtid: En global rapport om undervisning i datavetenskap och AI

Undersökning med 1 800 lärare och administratörer i USA, Tyskland, Sydkorea och Australien. Bland deltagarna fanns lärare, amerikanska administratörer och datavetenskapsspecialister. Undersökningen genomfördes av Edelman DXI Research på uppdrag av LEGO Education under augusti och september 2025.

Ladda ner hela rapporten (på engelska): LEGOeducation.com/AI

