LEGO® Education komt met een praktijkgerichte oplossing voor informatica en AI

"Onze visie is dat kinderen samen leren, bouwen en programmeren, in plaats van klaslokalen waar kinderen afzonderlijk op computers werken met een koptelefoon op", vertelt Atish Gonsalves, Head of Product, Computer Science & AI, LEGO Education. Met LEGO Education Informatica & AI werken leerlingen samen in groepjes van vier, terwijl leerkrachten praktische lessen aanbieden aan de hand van kant-en-klaar materiaal. De sets zijn speciaal ontworpen voor PO Groep 2-4, PO groep 5-8 en VO klas 1-3 en bevatten LEGO® stenen, hardware en lessen die toegankelijk zijn voor beginners, maar ook oneindig veel mogelijkheden bieden voor ervaren leerlingen.

Uit 'Bouwen aan de toekomst: een wereldwijd rapport over informatica- en AI-onderwijs' bleek dat veel leerkrachten niet over de juiste hulpmiddelen beschikken om hun leerlingen warm te maken voor deze concepten. Meer dan de helft van de leerkrachten geeft aan dat de leerlingen het huidige lesmateriaal saai vinden, en bijna de helft zegt dat informatica niet herkenbaar is en niet aansluit bij de interesses of het dagelijkse leven van de leerlingen. Hoewel 69 procent van de leerkrachten wereldwijd het erover eens is dat AI-geletterdheid cruciaal is voor de toekomst van de leerlingen, geeft 40 procent aan dat hun scholen niet voorbereid zijn om het op een verantwoorde manier te onderwijzen.

"De toekomst ligt in de handen van kinderen die niet alleen technologie gebruiken, maar deze ook begrijpen, in twijfel stellen en er een betere wereld mee bouwen", zegt Andrew Sliwinski, Head of Product Experience bij LEGO Education. "AI biedt ongelooflijke mogelijkheden om meer te leren, maar het moet doelgericht en met zorg worden geïntroduceerd. Daarom hebben wij een oplossing ontwikkeld voor de klas die is gebaseerd op de waarden van de LEGO Groep wat betreft veiligheid, privacy en het welzijn van kinderen. Met LEGO Education Informatica & AI maken kinderen kennis met AI, zodat ze op een veilige en verantwoorde manier ontdekken hoe de technologie werkt."

LEGO Education stelt een praktische aanpak voor waarin de leerlingen centraal staan om zo informaticaconcepten op een doeltreffende manier te onderwijzen in de klas en AI-geletterdheid, creativiteit en de onafhankelijkheid van leerlingen te stimuleren. In het rapport werd vastgesteld dat leerkrachten digitale leerprocessen met schermen waarderen, maar dat ze een betere balans willen om de beste leerresultaten te behalen. Het LEGO Education leerplan bevat zowel schermloze lessen als lessen die fysieke stenen combineren met de digitale LEGO® Education Coding Canvas App om de creaties van leerlingen tot leven te brengen. Om te begrijpen waarom en hoe de technologie werkt, bouwen en experimenteren de leerlingen met AI en leren ze uiteindelijk hoe ze er op een zinvollere en verantwoordelijkere manier mee om kunnen gaan. Dit betekent een aanzienlijke verschuiving in hoe deze onderwerpen in klaslokalen worden onderwezen.

Met de aankomende lancering van LEGO Education Informatica & AI en de recente introductie van LEGO® Education Natuurwetenschap en Techniek, ontwerpt LEGO Education oplossingen die scholen de hulpmiddelen bieden die ze nodig hebben om gemakkelijker en doeltreffender onderwerpen te onderwijzen die vaak niet toegankelijk zijn voor veel leerlingen en leerkrachten. Als onderdeel van deze overgang zal het LEGO® Education SPIKE™ portfolio, waaronder LEGO® Education SPIKE™ Prime en LEGO® Education SPIKE™ Essential, niet langer verkrijgbaar zijn. Ga voor meer informatie en de timing naar LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

LEGO Education Informatica & AI is beschikbaar vanaf april 2026. Ga voor meer informatie naar LEGOeducation.com/CS-AI.

Belangrijkste productinformatie

De sets zijn verkrijgbaar voor drie leeftijdsgroepen: PO groep 2-4, PO groep 5-8 en VO klas 1–3.

Elke set bestaat uit een stapelbare doos met LEGO stenen, interactieve hardware, verbindingskaart(en), oplaadkabel(s) en bouwinstructies.

De LEGO Education Coding Canvas App biedt intuïtieve blokprogrammering met woord- en pictogramblokken (beschikbaar in een webbrowser of als iOS-app). De leerlingen hoeven niet in te loggen op de LEGO Education Coding Canvas App en gegevens worden alleen lokaal opgeslagen.

Gratis onbeperkte toegang tot het online portaal voor leerkrachten omvat aan de slag-materiaal, begeleidende opmerkingen, lespresentaties, op het leerplan afgestemde lessen, en meer.

Terwijl ze samenwerken worden de leerlingen uitgenodigd om hun eigen AI-interacties te bouwen, programmeren en itereren.

FIRST® LEGO® League Future Edition verdiept het leerproces van LEGO Education Informatica & AI in de klas. FIRST LEGO League zal beschikbaar zijn als Founders Edition en Future Edition. Ga voor meer informatie over wie in aanmerking komt en beschikbaarheid naar: LEGOeducation.com/FLL

Bouwen aan de toekomst: een wereldwijd rapport over informatica- en AI-onderwijs

Een enquête uitgevoerd onder 1800 leerkrachten en onderwijsbestuurders in de Verenigde Staten, Duitsland, Zuid-Korea en Australië. De respondenten waren onder andere leerkrachten, Amerikaanse onderwijsbeheerders en specialisten op het gebied van informatica. De enquête werd in augustus en september 2025 uitgevoerd door Edelman DXI Research namens LEGO Education.

Download het volledige rapport (in het Engels): LEGOeducation.com/AI

Over LEGO® Education

LEGO® Education brengt op onderzoek gebaseerde, praktische leerervaringen naar PO groep 2 - VO klas 3 en daarbuiten. De expertise van leerkrachten wordt gecombineerd met de iconische LEGO® stenen en op onderwijsnormen afgestemde lessen om betekenisvolle leerresultaten te bereiken. Deze leerervaringen zijn geworteld in veiligheid, samenwerking en praktische ontdekkingen en inspireren leerlingen om te geloven dat elk vak of pad in hun leven binnen handbereik is.

LEGO, het LEGO logo, LEGO Education, het LEGO Education logo en het SPIKE logo zijn handelsmerken van de LEGO Groep. ©2026 The LEGO Group.

