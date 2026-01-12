LEGO® Education przedstawia praktyczne rozwiązanie edukacyjne do nauki z zakresu informatyki i sztucznej inteligencji

„Pragniemy, żeby dzieci uczyły się, budowały i programowały razem – chcemy odejść od sal lekcyjnych, w których dzieci pracują indywidualnie przy komputerach, ze słuchawkami na uszach" – powiedział Atish Gonsalves, dyrektor ds. produktów LEGO Education Informatyka i AI. Dzięki zestawom LEGO Education Informatyka i AI uczniowie współpracują w czteroosobowych grupach, a nauczyciele prowadzą praktyczne lekcje na podstawie gotowych do użycia materiałów. Zestawy zostały zaprojektowane specjalnie dla klas 1–3, 4–6 i 7–8 szkół podstawowych. Zawierają klocki LEGO®, sprzęt i lekcje, które są przystępne dla początkujących uczniów, jednocześnie oferując nieograniczone możliwości dla tych bardziej zaawansowanych.

Z raportu „Budowanie przyszłości: globalny raport na temat edukacji z zakresu informatyki i AI" wynika, że wielu nauczycieli nie ma dostępu do odpowiednich narzędzi, aby zainteresować swoich uczniów tymi zagadnieniami. W rzeczywistości ponad połowa nauczycieli na całym świecie twierdzi, że ich obecnie wykorzystywane zasoby powodują „znudzenie" uczniów, a prawie połowa twierdzi, że informatykę ciężko powiązać z praktycznym doświadczeniem, codziennym życiem i zainteresowaniami uczniów. Choć 69% nauczycieli na całym świecie zgadza się, że umiejętność korzystania ze sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla przyszłości uczniów, 40% z nich twierdzi, że ich szkoły nie są gotowe do jej odpowiedzialnego nauczania.

„Kierunek przyszłości będą nadawać dzieci, które nie tylko wykorzystują technologię, ale też ją rozumieją, kwestionują i ostatecznie budują dzięki niej lepszy świat" – powiedział Andrew Sliwinski, szef działu ds. doświadczeń użytkowników w LEGO Education. „AI daje niesamowite możliwości nauki, ale musi być wprowadzana z rozmysłem i uwagą. Dlatego opracowaliśmy rozwiązanie do wykorzystania w klasie, które opiera się na wartościach Grupy LEGO dotyczących bezpieczeństwa, prywatności i dobrobytu dzieci. Dzięki zestawowi LEGO Education Informatyka i AI dzieci mają kontakt ze sztuczną inteligencją, poznając działanie tej technologii w bezpieczny i odpowiedzialny sposób".

LEGO Education wprowadza praktyczne, skupione na uczniach podejście, służące nauce pojęć z zakresu informatyki oraz rozwijaniu kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją, a także kreatywności i umiejętności przywódczych. W raporcie stwierdzono, że nauczyciele cenią naukę cyfrową z wykorzystaniem ekranów, ale uważają, że wymaga zrównoważenia, aby osiągnąć jak najlepsze efekty nauczania. Program LEGO Education obejmuje zarówno lekcje realizowane bez użycia ekranów, jak i lekcje, które łączą fizyczne klocki z cyfrową aplikacją LEGO® Education Coding Canvas, która pozwala ożywić modele uczniów. Aby zrozumieć, jak działa ta technologia i do czego służy, uczniowie budują modele i eksperymentują ze sztuczną inteligencją, w efekcie ucząc się, jak korzystać ze sztucznej inteligencji w bardziej konstruktywny i odpowiedzialny sposób. Stanowi to istotną zmianę w sposobie nauczania tych przedmiotów w klasie.

Wraz z nadchodzącą premierą LEGO Education Informatyka i AI oraz niedawnym wprowadzeniem produktu LEGO® Education Nauki przyrodnicze i ścisłe LEGO Education projektuje rozwiązania dające szkołom narzędzia potrzebne do łatwiejszego i skuteczniejszego nauczania przedmiotów, które często wielu uczniów i nauczycieli odbierało jako oderwane od rzeczywistości i niedostępne. W ramach tej zmiany zostanie wycofana oferta LEGO® Education SPIKE™, w tym LEGO® Education SPIKE™ Prime i LEGO® Education SPIKE™ Essential. Szczegółowe informacje i daty wycofania można znaleźć na stronie LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

Zestawy LEGO Education Informatyka i AI będą dostępne od kwietnia 2026 r. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę LEGOeducation.com/CS-AI.

Najważniejsze informacje o produkcie

Zestawy będą dostępne dla trzech poziomów nauczania: klas 1–3, 4–6 i 7–8

Każdy zestaw obejmuje pudełko z klockami LEGO, interaktywnym sprzętem komputerowym, kartą (kartami) połączeniowymi, kablem (kablami) do ładowania i instrukcjami budowania. Pudełka można układać jedno na drugim.

Aplikacja LEGO Education Coding Canvas umożliwia intuicyjne, oparte na blokach programowanie za pomocą słów i bloków ikon (jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub w aplikacji na system iOS). Aplikacja LEGO Education Coding Canvas nie wymaga logowania uczniów, a dane są zapisywane tylko lokalnie.

Bezpłatny, nieograniczony dostęp do Portalu dla nauczycieli online zawiera materiały wprowadzające, uwagi pomocnicze, prezentacje do wyświetlenia w klasie, lekcje dostosowane do podstawy programowej i nie tylko.

Doświadczenia oparte na współpracy zachęcają uczniów do budowania, programowania i tworzenia własnych interakcji ze sztuczną inteligencją.

FIRST® LEGO® League Future Edition pozwala pogłębić wiedzę nabytą w trakcje lekcji LEGO Education Informatyka i AI. FIRST LEGO League będzie dostępna w dwóch edycjach: Founders Edition i Future Edition. Aby uzyskać informacje o zasadach kwalifikacji i dostępności, odwiedź stronę: LEGOeducation.com/FLL

Budowanie przyszłości: globalny raport na temat edukacji z zakresu informatyki i sztucznej inteligencji

Ankieta została przeprowadzona wśród 1800 nauczycieli i dyrektorów szkół w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Korei Południowej i Australii. Wśród jej respondentów znaleźli się pedagodzy, dyrektorzy szkół w Stanach Zjednoczonych i specjaliści w dziedzinie informatyki. Badanie zostało przeprowadzone przez instytut Edelman DXI Research na zlecenie LEGO Education w sierpniu i wrześniu 2025 r.

Pobierz cały raport: LEGOeducation.com/AI (w języku angielskim)

Informacje o LEGO® Education

Rozwiązania LEGO® Education umożliwiają uczniom klas 1–8 szkół podstawowych praktyczną naukę opartą na dociekliwości, łącząc wiedzę nauczycieli z pobudzającymi ciekawość klockami LEGO® w ramach lekcji zgodnych z podstawą programową, przynosząc w rezultacie rzeczywiste wyniki w nauce. Takie doświadczenia edukacyjne, oparte na bezpieczeństwie, współpracy i praktycznym odkrywaniu, przekonują uczniów, że sukcesy w każdym przedmiocie i dziedzinie życia są w ich zasięgu.

LEGO, logo LEGO, LEGO Education, logo LEGO Education i logo SPIKE są znakami towarowymi Grupy LEGO. ©2026 The LEGO Group.

