LEGO® Education julkaisee tietojenkäsittelyn ja tekoälyn opetukseen suunnatun, tekemällä oppimista tukevan ratkaisun

"Meillä on visio, jossa lapset oppivat, rakentavat ja ohjelmoivat yhdessä – he siirtyvät luokkahuoneen ulkopuolelle ja käyttävät työssään tietokoneita ja kuulokkeita", kertoo Atish Gonsalves, LEGO Educationin Head of Product, Computer Science & AI. LEGO Education tietojenkäsittely ja tekoäly ratkaisun tekemällä oppimiseen kannustavilla oppitunneilla oppilaat työskentelevät yhdessä neljän oppilaan ryhmissä ja opettajien saatavilla on heti käyttövalmiita materiaaleja. Setit on suunniteltu erityisesti luokka-asteille 1.–2., 3.–6. ja 7.–9. Setit sisältävät LEGO® palikoita, laitteita ja oppitunteja, jotka sopivat niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin oppijoille.

"Tulevaisuutta rakentamassa: Maailmanlaajuinen raportti tietojenkäsittelyn ja tekoälyn opetuksesta" raportin mukaan monilta opettajilta puuttuvat sopivat työkalut, joilla he saisivat oppilaat innostumaan näiden käsitteiden oppimisesta. Itse asiassa yli puolet opettajista maailmanlaajuisesti on sitä mieltä, että nykyiset resurssit tuntuvat oppilaista "tylsiltä". Lähes puolet taas sanoo, että tietojenkäsittelyä ei koeta samaistuttavana eikä se ole sidoksissa oppilaiden kiinnostuksen kohteisiin tai arkeen. 69 prosenttia maailman opettajista on samaa mieltä siitä, että tekoälylukutaito on ratkaisevan tärkeää oppilaiden tulevaisuuden kannalta, ja 40 prosenttia sanoo, ettei heidän kouluillaan ole valmiuksia opettaa sitä vastuullisesti.

"Tulevaisuuden johtajia ovat lapset, jotka eivät ainoastaan käytä teknologiaa, vaan myös ymmärtävät sitä, kyseenalaistavat sen ja rakentavat lopulta paremman tulevaisuuden sen avulla", sanoo Andrew Sliwinski, LEGO Educationin Head of Product Experience. "Tekoäly tarjoaa upeita mahdollisuuksia oppimiselle, mutta se on otettava käyttöön tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti. Siksi kehitimme opetukseen ja oppimiseen sopivan ratkaisun, joka perustuu LEGO Groupin arvoihin lasten turvallisuudesta, yksityisyydestä ja hyvinvoinnista. LEGO Education tietojenkäsittely ja tekoäly on ratkaisu, jonka avulla lapset voivat tutustua tekoälyyn ja syventää osaamistaan siitä, miten tekoäly toimii, kun sitä käytetään turvallisesti ja vastuullisesti."

LEGO Education julkaisee tekemällä oppimiseen kannustavan, oppilaslähtöisen lähestymistavan tietojenkäsittelyn käsitteiden tehokkaaseen opetukseen sekä tekoälylukutaidon, luovuuden ja oppilaiden aktiivisuuden tukemiseen. Raportin mukaan opettajat arvostavat digitaalista, laitteilla tapahtuvaa oppimista mutta kaipaavat tasapainoisempaa kouluarkea parhaiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. LEGO Education opetussuunnitelma sisältää sekä oppitunteja, joilla ei käytetä laitteita, että oppitunteja, joilla käytetään fyysisiä palikoita ja digitaalista LEGO® Education Coding Canvas sovellusta, jonka avulla oppilaiden luomukset herätetään eloon. Oppilaat oppivat ymmärtämään miksi ja miten teknologia toimii, kun he rakentavat malleja ja kokeilevat tekoälyä. Samalla he oppivat käyttämään tekoälyä mielekkäällä ja vastuullisella tavalla. Tämä on merkittävä kehitys verrattuna siihen, miten näitä aiheita on opetettu kouluissa.

Nyt julkaistava LEGO Education tietojenkäsittely ja tekoäly ratkaisu ja äskettäin julkaistu LEGO® Education Luonnontieteet ratkaisu ovat hyviä esimerkkejä LEGO Educationin suunnittelemista ratkaisuista, jotka tarjoavat koulujen tarvitsemia työkaluja. Näillä ratkaisuilla kouluissa voidaan helposti ja tehokkaasti opettaa aiheita, jotka ovat usein tuntuneet monien oppilaiden ja opettajien mielestä sekavilta ja vaikeasti lähestyttäviltä. Osana tätä siirtymää LEGO® Education SPIKE™ tuotteet, kuten LEGO® Education SPIKE™ Prime ja LEGO® Education SPIKE™ Essential, poistuvat valikoimasta. Saat tarkempia tietoja asiasta ja aikataulusta osoitteesta LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

LEGO Education tietojenkäsittely ja tekoäly ratkaisu tulee saataville huhtikuussa 2026. Saat lisätietoja osoitteesta LEGOeducation.com/CS-AI.

Tärkeimmät tuotetiedot

Settejä on saatavilla kolmelle eri luokka-asteelle: 1.–2. luokille, 3.–6. luokille ja 7.–9. luokille.

Jokainen setti sisältää pinottavan laatikon, jossa on LEGO palikoita, interaktiivinen laite / interaktiivisia laitteita, liitäntäkortti/kortteja, latauskaapeli/kaapeleita ja rakennusohjeet.

LEGO Education Coding Canvas sovellus tarjoaa intuitiivisen, lohko-ohjelmointiin perustuvan ohjelmointikokemuksen, jossa hyödynnetään sana tai kuvakelohkoja (sovellus on saatavilla verkkoversiona tai iOS-sovelluksena). LEGO Education Coding Canvas sovellus ei edellytä oppilailta sisäänkirjautumista, ja tiedot tallennetaan vain omalle laitteelle.

Saatavilla rajoittamaton pääsy verkossa olevaan opettajien portaaliin, joka sisältää tukimateriaaleja, ohjeita oppituntien toteutukseen, luokalle tarkoitettuja esityksiä, opetussuunnitelman mukaisia oppitunteja ja paljon muuta.

Ryhmätyöskentelyyn kannustavat oppimiskokemukset innostavat oppilaita rakentamaan, ohjelmoimaan ja keksimään omia tekoälytoimintoja.

FIRST® LEGO® League Future Edition syventää tietoja ja taitoja, jotka on opittu LEGO Education tietojenkäsittely ja tekoäly ratkaisun oppituntien avulla. FIRST LEGO League tulee saataville Founders Edition– ja Future Edition –versioina. Saat lisätietoja kelpoisuusehdoista ja saatavuudesta osoitteesta: LEGOeducation.com/FLL

Tulevaisuutta rakentamassa: Maailmanlaajuinen raportti tietojenkäsittelyn ja tekoälyn opetuksesta

1 800 opettajan ja päättäjän keskuudessa (Yhdysvalloissa, Saksassa, Etelä-Koreassa ja Australiassa) tehtyyn kyselytutkimukseen vastanneet olivat opettajia, yhdysvaltalaisia päättäjiä ja tietojenkäsittelyn asiantuntijoita. Kyselytutkimuksen toteutti Edelman DXI Research LEGO Educationin puolesta elokuussa ja syyskuussa 2025.

Lataa koko raportti (englanninkielinen): LEGOeducation.com/AI

Tietoja LEGO® Educationista

LEGO® Education tuo tutkimukseen ja tekemällä oppimiseen kannustavan ratkaisun peruskouluihin. Mielekkäät oppimistavoitteet saavutetaan, kun opettajat voivat hyödyntää opetuksessa kiehtovia LEGO® palikoita ja opetussuunnitelman mukaisia oppitunteja. Näiden oppimiskokemusten keskiössä ovat turvallisuus, ryhmätyöskentely sekä tutkimalla ja tekemällä oppiminen. Kokemukset kannustavat oppilaita luottamaan siihen, että mikä tahansa oppiaine tai elämän polku on heidän saavutettavissaan.

LEGO, LEGO logo, LEGO Education, LEGO Education logo ja SPIKE-logo ovat LEGO Groupin tavaramerkkejä. ©2026 The LEGO Group.

